Unipol Urban Mobility parla la lingua dell’intelligenza stradale

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Strade più sicure, città più intelligenti, ma anche un’Italia che si muove sempre meno… e sempre in auto. È questo il quadro che emerge dal Forum Urban Mobility 2025, dove sono stati presentati due studi di frontiera sulla sicurezza urbana basati sull’intelligenza artificiale – firmati dal Politecnico di Milano e dal MIT di Boston – e il primo Rapporto The Urban Mobility Council, iniziativa promossa da Unipol e realizzata con ISFORT.

Nel cuore dell’evento, l’idea che il futuro della sicurezza stradale non si costruisce solo con limiti di velocità e cartelli, ma con dati concreti, reti neurali e progettazione urbana intelligente. Il cittadino resta protagonista, ma supportato da strumenti predittivi capaci di anticipare i rischi, non solo di registrarli a posteriori.

RoadSafeAI: dove frenano le auto, lì può esserci un pericolo

Il primo studio, sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con UnipolTech, ha dato vita a RoadSafeAI, un modello di intelligenza artificiale che analizza immagini urbane e dati telematici – in particolare le frenate brusche registrate dalle scatole nere Unipol – per identificare le aree più critiche per la sicurezza stradale.

L’algoritmo, una rete neurale convoluzionale (CNN), è stato testato su una zona di 25 km² nel centro di Milano, dove tra 2023 e 2024 sono stati registrati oltre 80.000 episodi di decelerazione improvvisa. Il sistema ha suddiviso la città in porzioni da 200×200 metri, assegnando a ciascuna un punteggio di rischio da 0 a 10. L’accuratezza? Superiore al 95% su aree escluse dal training iniziale, a dimostrazione della robustezza e replicabilità del modello anche in città prive di dati telematici.

Questa tecnologia è già in grado di:

in anticipo le zone ad alto rischio; simulare l’effetto di modifiche stradali ancora prima di realizzarle;

l’effetto di modifiche stradali ancora prima di realizzarle; supportare la pianificazione urbana con indicazioni concrete su incroci, curve cieche e infrastrutture da rivedere.

“Abbiamo sviluppato uno strumento predittivo che può diventare centrale nella progettazione delle città del futuro”, spiega Sergio Savaresi, Direttore del Dipartimento di Elettronica del Politecnico. “Unendo IA e telematica, possiamo migliorare il benessere urbano senza dover aspettare che accada l’incidente”.

MIT Senseable City Lab: non è la velocità, è il disegno urbano

L’altro studio, condotto dal MIT Senseable City Lab di Carlo Ratti (in collaborazione con UnipolTech), ribalta un luogo comune: abbassare i limiti di velocità non basta.

La ricerca, partita da Milano e poi estesa ad Amsterdam e Dubai, ha confrontato milioni di dati di telemetria veicolare (oltre 51 milioni di punti raccolti) con immagini stradali. Obiettivo: capire cosa davvero influenza la velocità di guida nei centri urbani. E la risposta è chiara: non è il limite imposto, ma la conformazione fisica della strada.

Alcuni risultati:

in zone a 30 km/h rispetto a quelle con limite a 50 km/h; Le strade strette, chiuse e dense di edifici rallentano naturalmente la velocità;

rallentano naturalmente la velocità; Le vie larghe e aperte, con lunga visibilità , incentivano la guida più veloce;

, incentivano la guida più veloce; Un modello IA può prevedere in anticipo se un determinato layout stradale porterà al rispetto del limite.

“Non basta cambiare un numero su un cartello – afferma Carlo Ratti –. Serve progettare strade che portino automaticamente i conducenti a rallentare. Oggi possiamo farlo con precisione grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”.

Un’Italia che si muove poco, ma ancora troppo in auto

Durante il Forum è stato anche presentato il 1° Rapporto The Urban Mobility Council, realizzato da ISFORT. I dati non incoraggiano: la mobilità degli italiani è in calo rispetto ai livelli pre-Covid (-8,5% rispetto al 2019), complice l’invecchiamento della popolazione, ma l’auto resta il mezzo dominante (oltre il 50% degli spostamenti urbani).

Il trasporto pubblico copre meno dell’8% degli spostamenti, con forti divari territoriali: bene il Nord, male il Sud. Nel frattempo, il parco auto invecchia: 1 veicolo su 4 ha più di 20 anni, e l’elettrico resta marginale (0,7%).

Anche la sicurezza stradale preoccupa: nel 2023 oltre 3.000 vittime e 224.000 feriti, con il 73,3% degli incidenti concentrati in ambito urbano. L’Italia è in ritardo sugli obiettivi UE per la riduzione delle vittime stradali.

Le scatole nere non servono solo all’assicurazione

UnipolTech, con i suoi 4 milioni di dispositivi telematici installati, è oggi un laboratorio diffuso di mobilità. I dati raccolti non sono solo utili per calcolare premi assicurativi, ma diventano una risorsa strategica per la pianificazione urbana.

“Possiamo fornire alle amministrazioni strumenti preziosi per individuare e correggere i punti critici della rete stradale”, sottolinea Enrico San Pietro, Group Insurance General Manager Unipol. Gli fa eco Stefano Genovese, coordinatore del Think Tank: “La transizione ecologica non può diventare solo un elenco di divieti. Serve accompagnare i cittadini con soluzioni concrete, intelligenti, accessibili”.

Il futuro è smart, ma anche progettato bene

Il Forum Urban Mobility 2025 ci consegna due messaggi chiari. Primo: la tecnologia c’è, ed è pronta a migliorare la sicurezza stradale. Secondo: non basta la tecnologia, serve una visione urbanistica integrata, dove il design delle strade, l’uso dei dati e l’intelligenza artificiale lavorino insieme. Solo così la città del futuro sarà davvero sicura, sostenibile… e umana.