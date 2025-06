Viaggio nei profumi d’Italia con Hertz Italia

Selezione Italia si rinnova con Maserati Grecale e Lancia Ypsilon Cassina. E ora anche l’olfatto partecipa all’esperienza di viaggio per un anniversario d’eccellenza.

65 anni in Italia, celebrati con un’anteprima assoluta nel mondo del rent-a-car

Per Hertz, il 2025 non è un anno qualunque. La compagnia festeggia 65 anni di presenza in Italia e lo fa nel suo stile: con eleganza, visione e un tocco inedito di emozione sensoriale. A segnare il traguardo arriva una novità assoluta nel settore del noleggio: la prima identità olfattiva pensata per i clienti Premium e Selezione Italia. È una celebrazione che va oltre il semplice anniversario: è un modo per fissare nella memoria il piacere del viaggio, legandolo al più evocativo dei sensi, l’olfatto.

Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea è molto più di un profumatore per auto. È un’essenza d’Italia racchiusa in un piccolo oggetto simbolico che accompagna ogni spostamento e resta come souvenir. Realizzata in collaborazione con l’Antica Erboristeria e Spezieria San Simone di Firenze, attiva dal 1700, la fragranza combina note di bergamotto, arancia, limone, mandarino, gelsomino, eucalipto e muschio. Un richiamo diretto al Mediterraneo, al sole estivo, alla macchia profumata delle coste italiane. È il “logo olfattivo” di un marchio che da oltre un secolo mette su strada esperienze, non semplici viaggi.

Un profumo che racconta un viaggio

Dimenticate il concetto impersonale di auto a noleggio. Con Hertz, ogni cliente è un Ospite, come ricorda Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia: “Abbiamo attraversato epoche e cambiamenti, ma il nostro stile di business è sempre rimasto lo stesso: offrire un servizio di altissimo livello. Oggi, con Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea, aggiungiamo una nota speciale che rende il viaggio ancora più esclusivo.”

A partire da questa estate, chi sceglierà una vettura Premium o della gamma Selezione Italia in alcune agenzie selezionate troverà il profumo già presente nell’abitacolo, pronto ad accoglierlo. Un gesto di ospitalità che trasforma il viaggio in un ricordo olfattivo e ne amplia l’intensità emotiva.

Selezione Italia si evolve

Oltre all’esperienza sensoriale, Hertz aggiorna anche la sostanza. La flotta Selezione Italia – pensata per offrire un mix di comfort, design e italianità – si arricchisce di due modelli d’eccezione.

La prima è Lancia Ypsilon Cassina, edizione limitata nata dalla collaborazione con il celebre marchio del design d’interni. Gli interni, curati come un vero e proprio salotto su quattro ruote, offrono una sensazione di “home feeling” inedita per un’auto compatta. Tessuti pregiati, palette cromatiche sofisticate e dettagli ergonomici restituiscono un piacere di viaggio che coccola e rilassa.

La seconda è la Maserati Grecale, SUV che incarna un nuovo paradigma del lusso italiano: sobrio, raffinato, emozionale. Il Grecale unisce prestazioni elevate a una cura artigianale dei materiali e a una tecnologia di bordo all’avanguardia. Un modello che parla di radici e futuro, di eleganza senza tempo e innovazione concreta.

Il viaggio come stile di vita

Per Hertz, non si tratta più solo di spostarsi da un punto all’altro, ma di vivere un viaggio con tutti e cinque i sensi. Dalla vista dei paesaggi italiani al comfort del sedile firmato Cassina, dal sound dei motori Maserati al profumo inebriante dell’Acqua Mediterranea, tutto è pensato per generare emozione.

L’essenza Hertz diventa anche un oggetto da conservare, da tenere in macchina o tra i ricordi. È un piccolo gesto, quello del profumatore, ma racconta molto del nuovo corso dell’ospitalità Hertz: personalizzata, esclusiva, memorabile.

Chi noleggia con Hertz quest’estate, dunque, non porterà a casa solo una valigia di foto e souvenir. Porterà con sé anche una fragranza, capace di evocare – al primo respiro – una strada tra gli ulivi, un tramonto sul Tirreno, una curva in Costiera. Una memoria, profumata e viva, del viaggio italiano.