Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Compatta nelle dimensioni, rigorosamente Onyx Black e con un’eleganza che preferisce sottrarre anziché aggiungere. Volvo EX30 Black Edition porta una nota più decisa nel mondo della piccola elettrica svedese. L’abbiamo testata come merita una Volvo: non inseguendo soltanto numeri e prestazioni, ma cercando di capire come si vive davvero. E dietro l’abito scuro c’è un’auto molto più vivace di quanto il suo aplomb nordico lasci immaginare.

Tutto nero, senza diventare aggressiva

Volvo EX30 Black Edition si mette un abito da sera e lascia che siano le proporzioni a parlare.

La base è quella della EX30, il SUV elettrico più compatto della Casa svedese, ma la Black Edition lavora sui dettagli. Il colore è uno solo, Onyx Black, accompagnato dall’Iron Mark Volvo, dall’elemento diagonale sul frontale e dalla scritta Volvo posteriore in nero lucido. A completare il colpo d’occhio ci sono i vetri posteriori oscurati e i cerchi neri da 19 pollici, mentre quelli da 20 pollici a cinque razze sono disponibili come optional.

Il risultato funziona perché non trasforma la EX30 in qualcosa che non è. Rimane pulita, quasi architettonica, con quel minimalismo scandinavo che non ha bisogno di alzare la voce. Solo che, vestita completamente di nero, acquista una presenza diversa. Più adulta, forse. Certamente più sofisticata.

Dentro, il lusso secondo Göteborg

Aprendo la portiera il registro cambia poco, ed è un bene. L’abitacolo della Black Edition è proposto con rivestimento Indigo in Tessuto e Nordico, scelta unica per questa versione.

La EX30 continua così a interpretare il concetto di automobile premium secondo una filosofia molto Volvo: meno decorazione e più funzione. L’ambiente è essenziale, ordinato, contemporaneo. Chi arriva da un’auto tradizionale deve concedersi qualche chilometro per entrare nella logica di un abitacolo che concentra molte funzioni nel display centrale e riduce drasticamente pulsanti e comandi fisici.

Ufficio Stampa Volvo

All’inizio si cerca qualcosa che non c’è. Poi ci si abitua. E infine si comprende che questa semplicità è parte integrante del progetto, anche se qualche comando tradizionale in più, durante la guida, non avrebbe guastato. Il minimalismo è affascinante, ma a volte anche gli svedesi potrebbero concedersi un pulsante.

Su strada: piccola fuori, molto più importante al volante

È qui che la EX30 comincia a sorprendere. Perché le dimensioni compatte e l’aspetto quasi urbano potrebbero far pensare a una elettrica soprattutto cittadina. Invece il carattere è decisamente più completo.

La Black Edition viene proposta negli allestimenti Plus e Ultra e con tre configurazioni: Single Motor e Single Motor Extended Range sviluppano entrambe 200 kW, equivalenti a 272 CV, mentre la Twin Motor Performance arriva addirittura a 315 kW, 428 CV.

Già con 272 CV, la EX30 non ha certo bisogno di chiedere permesso. L’erogazione elettrica rende la risposta all’acceleratore immediata e pulita: nel traffico si procede con una facilità quasi disarmante, ma basta affondare il piede destro perché la piccola Volvo cambi umore.

Non c’è teatralità, non c’è rumore a preparare il sorpasso. Si preme e si va. È una delle caratteristiche più piacevoli delle elettriche potenti, ma sulla EX30 l’effetto appare ancora più evidente proprio per le dimensioni dell’auto.

La città è il suo salotto, ma non il suo confine

Nel traffico la compattezza è un vantaggio concreto. La EX30 si infila negli spazi con naturalezza e restituisce quella sensazione di automobile facile che, nell’epoca dei SUV sempre più grandi, è diventata quasi un lusso.

Lo sterzo privilegia la fluidità rispetto alla comunicazione pura, e la guida rimane rassicurante. Fuori città emerge invece l’altra faccia della vettura. Il baricentro basso tipico dell’architettura elettrica aiuta nei cambi di direzione e l’auto resta composta anche aumentando il ritmo.

Non vuole essere una sportiva travestita da SUV e fa bene a non provarci. La sua qualità migliore è l’equilibrio: prestazioni importanti senza trasformare ogni rotonda in una prova speciale, comfort senza quell’effetto eccessivamente ovattato che talvolta allontana il guidatore dalla strada.

E se 272 CV sembrano già abbondanti per una vettura di queste dimensioni, i 428 CV della Twin Motor Performance spostano evidentemente il discorso verso territori quasi insospettabili guardandola parcheggiata.

Una Black Edition che non è soltanto immagine

Il rischio delle serie “total black” è conosciuto: molto trucco e poca sostanza. Qui l’operazione appare più coerente. Volvo non ha reinventato la EX30, ha semplicemente accentuato alcuni suoi tratti.

Ed è probabilmente la scelta corretta, perché la personalità della piccola svedese era già forte. La Black Edition aggiunge quell’ombra di eleganza metropolitana che può piacere a chi trova le elettriche troppo inclini a dichiarare al mondo, attraverso colori, dettagli azzurri e design futuristici, la propria natura a batteria.

Questa, invece, non deve dimostrare niente. È elettrica e basta.

Tre motori, due allestimenti e una scelta interessante

La gamma permette anche di decidere quale EX30 si desidera realmente. Le Single Motor privilegiano una formula più razionale, la Single Motor Extended Range aggiunge una vocazione più adatta alle percorrenze importanti, mentre la Twin Motor Performance rappresenta l’opzione per chi considera “sufficiente” una parola terribilmente noiosa.

Al momento del lancio italiano, Volvo indicava prezzi di listino di 41.800 euro per la Single Motor Plus e 43.370 euro per la Single Motor Extended Range Plus. Il comunicato specificava inoltre che queste due versioni rientravano nei limiti previsti dagli ecoincentivi allora vigenti.

La Black Edition nasce inoltre come parte di una famiglia più ampia: Volvo ha esteso questa caratterizzazione anche ad altri modelli della gamma, mantenendo l’idea di una personalizzazione forte ma coerente con il design scandinavo.

Il verdetto: più carattere, stessa filosofia

Dopo averla guidata, la cosa più interessante della Volvo EX30 Black Edition non è il nero. È ciò che il nero riesce a sottolineare.

La EX30 rimane un’elettrica compatta intelligente, velocissima quando serve, facile nella vita quotidiana e volutamente essenziale nell’abitacolo. La Black Edition le toglie quel poco di aria giocosa che poteva avere e le regala una presenza più elegante e adulta.

Non è perfetta: l’estremismo digitale richiede adattamento e chi ama pulsanti, strumenti davanti agli occhi e comandi immediatamente riconoscibili potrebbe rimpiangere un’automobile più convenzionale. Ma proprio qui sta la personalità della EX30: Volvo non ha provato a elettrificare il passato, ha costruito una piccola auto secondo una propria idea di futuro.

E poi c’è quel vestito nero. In teoria dovrebbe renderla più discreta. In pratica, succede esattamente il contrario.