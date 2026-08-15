Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un modo molto svedese di fare una rivoluzione: senza alzare la voce. Volvo EX60 arriva sulle strade europee con l’ambizione di rendere l’auto elettrica meno ideologica e molto più normale. Cinque posti, fino a 810 chilometri di autonomia, ricariche velocissime e una nuova architettura tecnologica sviluppata in Svezia. Le prime consegne sono già iniziate e, questa volta, Göteborg sembra voler mettere d’accordo futuro e buon senso.

La rivoluzione comincia da 810 chilometri

La vera seduzione della nuova Volvo EX60 non sta nell’effetto speciale. Sta in un numero: 810 chilometri. È l’autonomia massima dichiarata per la P12 AWD Electric e rappresenta, secondo Volvo, non soltanto il vertice della categoria ma anche il record assoluto per un’elettrica mai realizzata dalla Casa svedese.

Una cifra che cambia parecchio la conversazione. Perché per anni abbiamo raccontato l’auto elettrica attraverso colonnine, percentuali, pianificazioni e quella piccola nevrosi contemporanea chiamata “range anxiety”. EX60 prova invece a riportare l’automobile alla sua antica promessa: partire e andare lontano.

La gamma offre tre configurazioni. Al vertice c’è appunto la P12 AWD Electric da 810 km, seguita dalla P10 AWD Electric, fino a 660 km, mentre la P6 Electric a trazione posteriore arriva a 611 km. Complessivamente Volvo propone EX60 in sette varianti, cercando di coprire esigenze e stili di vita differenti.

Un caffè e altri 340 chilometri

Poi c’è il secondo numero che potrebbe interessare persino più del primo: 10 minuti.

Con una stazione di ricarica rapida da 400 kW, EX60 può recuperare fino a 340 chilometri di autonomia in dieci minuti. Il tempo, più o meno, di un espresso preso con calma — possibilmente senza trasformare l’area di servizio in un pit stop di Formula 1.

Volvo dichiara inoltre un passaggio dal 10 all’80% in 16 minuti per le versioni P10 AWD e P6 RWD. È bene precisare che autonomia e tempi di ricarica sono dati preliminari e possono variare in funzione di temperatura, batteria, condizioni atmosferiche, velocità e stile di guida.

Ed è proprio qui che EX60 racconta meglio le proprie intenzioni. Non vuole chiedere al cliente di adattarsi all’elettrico: vuole fare in modo che sia l’elettrico ad adattarsi alla vita del cliente.

Una Volvo nuova, ma riconoscibile

La EX60 entra in uno dei territori più importanti e combattuti del mercato, quello dei SUV elettrici di taglia media. Lo fa senza rinnegare quella discrezione estetica che da decenni distingue le Volvo: niente bisogno di gridare “sono elettrica” da cinquanta metri, quanto piuttosto proporzioni pulite, rigore nordico e un’immagine tecnologica che rimane elegante.

La fotografia del comunicato, a pagina uno, la racconta bene: EX60 è ritratta nel suo habitat naturale, una strada urbana, senza effetti teatrali. Quasi una dichiarazione programmatica. L’elettrica secondo Volvo non deve sembrare arrivata dal 2040: deve poter entrare nella quotidianità del 2026.

E c’è anche una scelta commerciale interessante. Volvo posiziona infatti la nuova elettrica con un prezzo in linea con quello della XC60 ibrida plug-in, il modello più venduto del marchio. La sfida, dunque, non è più confinare l’elettrico in una nicchia tecnologica, ma trasformarlo in alternativa diretta a un modello già familiare alla clientela.

Sotto la pelle c’è una Volvo completamente nuova

La parte forse meno appariscente è anche quella più importante. EX60 è la prima Volvo completamente elettrica interamente progettata, sviluppata e costruita in Svezia. Nasce sulla nuova piattaforma SPA3, architettura scalabile destinata a introdurre tecnologie produttive come il mega casting e la batteria cell-to-body, integrata quindi nella struttura stessa dell’automobile.

Non è soltanto un nuovo SUV, insomma. È una specie di manifesto industriale.

Anche la sicurezza — territorio sul quale Volvo ha costruito buona parte della propria reputazione — entra in una dimensione sempre più digitale. La Casa parla di un sistema di elaborazione dati di ultima generazione e definisce EX60 come un modello destinato a rappresentare il proprio futuro in materia di sicurezza.

Hardware e software diventano così parte della stessa automobile, mentre efficienza aerodinamica, gestione energetica, architettura elettrica e batterie lavorano insieme per ottenere percorrenze che fino a pochi anni fa sembravano incompatibili con un SUV a zero emissioni.

Dalla Svezia all’Europa

E questa volta non si parla di un concept destinato a vivere sotto i riflettori di un Salone. Le consegne sono cominciate. I primi clienti svedesi hanno già ricevuto la vettura e altri seguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi; produzione e distribuzione entreranno a pieno regime nella seconda metà del 2026. Gli ordini restano aperti in Europa e sono stati avviati anche negli Stati Uniti.

Per Volvo è un passaggio strategico. Nel 2025 il marchio ha venduto oltre 710 mila automobili, con una quota di modelli elettrificati pari al 46%, mentre l’obiettivo industriale continua a guardare verso una gamma completamente elettrica e alla riduzione progressiva dell’impronta di carbonio.

La nuova Volvo EX60 arriva dunque nel momento in cui l’elettrico deve superare la fase dell’effetto wow e affrontare quella, assai più difficile, della maturità.

Forse è proprio questo il dettaglio più interessante della nuova svedese. Non cerca di convincerci che il futuro sarà straordinario. Cerca di dimostrare che può essere semplicemente comodo. E 810 chilometri con una carica sono un argomento decisamente più persuasivo di mille slogan.