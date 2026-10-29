Volvo EX90, la sicurezza che guarda oltre la strada

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

Sette posti, sistemi di rilevamento avanzati e una tecnologia capace di monitorare l’ambiente circostante e le condizioni di chi guida. Con EX90, Volvo trasforma la sua storica vocazione per la sicurezza in un sistema di prevenzione sempre più evoluto, dove l’automobile non si limita a proteggere, ma cerca di anticipare il rischio.

La sicurezza come eredità, l’innovazione come destino

Ci sono marchi automobilistici che hanno costruito la propria identità sulla velocità, altri sul lusso, altri ancora sul piacere di guida. Volvo ha scelto una strada diversa: mettere la vita delle persone al centro di ogni progetto. Una filosofia che attraversa quasi un secolo di storia industriale e che oggi trova nella EX90 una delle sue interpretazioni più avanzate.

Il grande SUV completamente elettrico, disponibile fino a sette posti, non rappresenta soltanto l’evoluzione tecnologica della gamma svedese. È soprattutto il manifesto di un’idea di sicurezza che cambia prospettiva: non basta più limitare le conseguenze di un incidente, bisogna utilizzare ogni strumento disponibile per cercare di evitarlo.

Una visione che nasce molto prima dell’intelligenza artificiale. Era il 1959 quando l’ingegnere Volvo Nils Bohlin introdusse la cintura di sicurezza a tre punti, destinata a diventare una delle innovazioni più importanti della storia dell’automobile. Oggi, a distanza di oltre sessant’anni, il principio rimane lo stesso. Cambiano gli strumenti, non l’obiettivo.

Cinque stelle Euro NCAP, la conferma dei test indipendenti

A certificare le qualità della EX90 sono arrivati anche i risultati delle prove Euro NCAP del novembre 2025. Il SUV elettrico ha ottenuto il massimo riconoscimento di cinque stelle, distinguendosi in particolare nella protezione degli occupanti adulti e dei bambini.

Un risultato significativo per una vettura progettata per la famiglia e per i lunghi viaggi, dove la sicurezza deve riguardare ogni passeggero, indipendentemente dall’età e dalla posizione occupata.

Dietro questa prestazione c’è un patrimonio di conoscenze accumulato da Volvo attraverso oltre 55 anni di ricerche sugli incidenti reali. La Casa ha analizzato più di 50 mila sinistri che hanno coinvolto oltre 80 mila persone, utilizzando i dati raccolti per sviluppare strutture, dispositivi di ritenuta e sistemi di assistenza sempre più efficaci.

La filosofia è semplice: un incidente reale non segue necessariamente le condizioni previste da un laboratorio. Per questo Volvo adotta un proprio standard di sicurezza, più ampio rispetto ai requisiti delle prove ufficiali.

Un’automobile che osserva quello che accade intorno

Il cuore della sicurezza preventiva della EX90 è la Safe Space Technology, un insieme di sistemi che utilizza telecamere, radar e altri sensori avanzati per raccogliere informazioni sull’ambiente circostante.

L’automobile interpreta i dati in tempo reale, identifica potenziali situazioni di pericolo e può assistere il conducente attraverso avvisi e interventi dei sistemi di sicurezza.

È un cambiamento sostanziale rispetto alla concezione tradizionale dell’automobile. La vettura non reagisce soltanto quando una situazione critica si è già verificata, ma cerca di riconoscere in anticipo i segnali che potrebbero precederla.

Naturalmente, la tecnologia non sostituisce la responsabilità di chi guida. Ne amplia, piuttosto, gli strumenti di percezione e di intervento, soprattutto nelle circostanze in cui la visibilità è ridotta o il tempo di reazione diventa determinante.

Redazione Virgilio Motori

L’attenzione si sposta anche sul conducente

Uno degli aspetti più interessanti della EX90 riguarda il sistema di rilevamento dello stato del conducente, riconosciuto dalla rivista TIME tra le migliori invenzioni del 2024.

Attraverso un monitoraggio in tempo reale, il sistema può individuare segnali compatibili con stanchezza, distrazione o condizioni che compromettono la capacità di guida, attivando forme di assistenza quando necessario.

È un’innovazione che affronta uno dei problemi più complessi della sicurezza stradale: il fattore umano.

Perché anche il conducente più esperto può perdere concentrazione, accusare un improvviso malessere o sottovalutare la fatica accumulata dopo molte ore al volante.

L’obiettivo non è giudicare chi guida, ma riconoscere quando potrebbe avere bisogno di aiuto.

La tecnologia che protegge anche chi non può chiedere aiuto

La sicurezza Volvo comprende anche situazioni apparentemente lontane dalla dinamica di un incidente.

La EX90 dispone infatti di un sistema di rilevamento della presenza di occupanti nell’abitacolo, progettato per contribuire a evitare che bambini o altre persone vengano lasciati involontariamente all’interno dell’automobile.

Grazie a radar particolarmente sensibili, il sistema è in grado di rilevare movimenti minimi, compresi quelli associati alla respirazione di un neonato, e avvisare il conducente.

È una tecnologia che dimostra come la protezione non debba essere limitata alla marcia, ma possa continuare anche quando l’automobile è ferma.

Un’attenzione ai dettagli che restituisce alla parola sicurezza il suo significato più ampio: prendersi cura delle persone.

Connected Safety, quando le automobili si aiutano tra loro

L’ultima frontiera riguarda la sicurezza condivisa. Con l’evoluzione della Connected Safety, Volvo ha annunciato nell’agosto 2026 nuove funzionalità destinate anche alla EX90, capaci di sfruttare le informazioni provenienti da altri veicoli connessi e dai sistemi di monitoraggio del traffico.

Le nuove segnalazioni riguardano la presenza di animali di grossa taglia, pedoni e ciclisti in situazioni potenzialmente rischiose, lavori stradali e incidenti lungo il percorso.

A queste si affiancano gli avvisi già previsti per il fondo stradale scivoloso e per la presenza di veicoli con le luci di emergenza accese.

Il vantaggio è particolarmente evidente su strade tortuose, in condizioni meteorologiche difficili o quando un ostacolo si trova oltre una curva. L’automobilista può ricevere un’informazione prima ancora di vedere il pericolo.

Secondo Volvo, oltre un milione di vetture hanno già attivato la tecnologia di sicurezza connessa. Attraverso l’ecosistema europeo Data for Road Safety, le informazioni possono inoltre essere condivise con altre Case automobilistiche e con i centri di controllo del traffico.

La sicurezza diventa così un patrimonio collettivo, nel quale ogni automobile può contribuire alla protezione delle altre.

Redazione Virgilio Motori

Proteggere tutti, senza distinzioni

C’è un altro aspetto, meno appariscente ma particolarmente significativo, nella ricerca Volvo: l’attenzione alle differenze fisiche tra le persone.

Uno studio diffuso nell’ottobre 2026 dal Centro Sicurezza della Casa svedese ha analizzato l’evoluzione della protezione degli occupanti attraverso cinque decenni.

Confrontando le automobili prodotte tra il 2010 e il 2019 con quelle degli anni Settanta, il rischio complessivo di lesioni per i conducenti è risultato inferiore del 79%. Per le donne, la riduzione ha raggiunto l’88%, portando il rischio a un livello paragonabile a quello degli uomini.

Sono risultati che riguardano la ricerca e la storia della gamma Volvo nel suo insieme, non una misurazione specifica della EX90, ma spiegano il metodo che ne ha orientato lo sviluppo.

Un metodo che considera corporature, altezze, pesi, sesso e differenti posizioni di seduta, evitando di progettare la sicurezza intorno a un unico modello ideale di occupante.

Un futuro che continua a imparare

La vera particolarità della EX90 è che la sua evoluzione non termina con l’uscita dalla fabbrica. Grazie all’architettura elettronica centralizzata e agli aggiornamenti software over-the-air, Volvo può introdurre nuove funzioni e migliorare quelle esistenti nel corso della vita dell’automobile.

In questo modo la sicurezza diventa un processo continuo, alimentato dalla ricerca, dai dati e dalle possibilità offerte dalla connettività.

La EX90 rappresenta dunque un passaggio importante nella storia della Casa svedese. Non perché prometta di eliminare ogni rischio, ma perché interpreta la sicurezza come una responsabilità che va oltre la singola automobile.

In fondo, l’idea è rimasta quella del 1959: utilizzare l’ingegneria per proteggere le persone. Soltanto che oggi, accanto all’acciaio e alle cinture di sicurezza, ci sono algoritmi, sensori e milioni di informazioni capaci di viaggiare da un’automobile all’altra.

E forse è proprio questa la forma più convincente del progresso: quando la tecnologia diventa preziosa senza bisogno di farsi notare.

In collaborazione con Volvo Italia