Intelligenza artificiale, Google Gemini, aggiornamenti digitali e un abitacolo che diventa esperienza: così il grande SUV elettrico svedese riscrive il rapporto tra uomo e automobile

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Lo sapevate che Volvo è riuscita a creare un’auto totalmente connessa con l’uomo? È EX90 e rappresenta la nuova generazione di automobili progettate intorno al software, alla connettività e all’intelligenza artificiale. Un universo tecnologico in continua evoluzione, dove la vettura può acquisire nuove funzioni anche dopo l’acquisto e il viaggio diventa un’esperienza sempre più personale.

Dall’automobile al computer intelligente

Per decenni abbiamo giudicato le automobili attraverso parametri facilmente riconoscibili: potenza, prestazioni, comfort, qualità costruttiva. Oggi, senza rinunciare a questi elementi, la sfida si gioca anche su un terreno completamente diverso. Quello della capacità di elaborare informazioni, dialogare con le persone e adattarsi alle loro esigenze. È il tempo della tecnologia e Volvo EX90 nasce proprio da questa trasformazione. Un grande SUV elettrico che interpreta il lusso secondo una filosofia tipicamente scandinava, fatta di essenzialità, eleganza discreta e tecnologia al servizio dell’individuo.

Il cambiamento più importante, però, non si vede. Si nasconde nell’architettura elettronica della vettura, nel sistema informatico che coordina funzioni un tempo affidate a centraline separate e nella possibilità di aggiornare l’automobile senza portarla fisicamente in officina.

È il concetto di software-defined vehicle, l’auto definita dal software. Un passaggio industriale che modifica profondamente il rapporto tra costruttore, prodotto e cliente.

HuginCore, il cervello digitale di EX90

Alla base della trasformazione c’è HuginCore, l’architettura tecnologica sviluppata internamente da Volvo Cars che comprende il sistema elettrico ed elettronico, il computer centrale, i controller di zona e il software. Nella EX90, il sistema di core computing utilizza la potenza di elaborazione della tecnologia NVIDIA, affiancata da una piattaforma dedicata all’infotainment, per coordinare le funzioni fondamentali della vettura.

Sicurezza, gestione dell’energia, interfaccia digitale e sistemi di assistenza non sono più mondi completamente separati, ma parti di un ecosistema progettato per lavorare in maniera integrata.

Il vantaggio non riguarda soltanto la velocità di elaborazione. Una struttura di questo tipo permette di introdurre miglioramenti progressivi, ottimizzare il funzionamento dei sistemi e utilizzare le informazioni raccolte nell’impiego reale delle automobili per sviluppare nuove soluzioni.

Un approccio che ha ricevuto un importante riconoscimento a marzo di quest’anno, quando S&P Global Mobility ha attribuito a Volvo Cars il livello 5 nella valutazione delle capacità legate ai veicoli definiti dal software, indicandola come l’unico costruttore automobilistico tradizionale ad aver raggiunto tale livello.

Un risultato che racconta quanto la competizione nell’industria automobilistica si sia ormai spostata anche sulla capacità di sviluppare e gestire software.

L’automobile che migliora anche dopo l’acquisto

Un tempo, acquistare un’automobile significava scegliere un insieme di caratteristiche destinate a rimanere sostanzialmente immutate. La manutenzione poteva conservarne l’efficienza, ma difficilmente aggiungeva nuove capacità. Con EX90 questo paradigma cambia. Gli aggiornamenti over-the-air, distribuiti attraverso la connessione dati, consentono a Volvo di introdurre nuove funzionalità e miglioramenti software durante il ciclo di vita del veicolo.

Le possibilità riguardano diversi ambiti: dall’esperienza digitale ai sistemi di sicurezza, fino all’ottimizzazione di determinate funzioni energetiche, quando tecnicamente supportate.

Non significa che ogni aggiornamento possa trasformare qualsiasi componente dell’automobile, ma che la piattaforma tecnologica è stata progettata per evolvere.

È una differenza sostanziale, soprattutto per un prodotto complesso e costoso come un SUV premium. Dove il valore della tecnologia non si esaurisce al momento della consegna: può continuare a svilupparsi nel tempo.

Google Gemini, quando parlare con l’auto diventa naturale

Uno dei capitoli più interessanti della strategia tecnologica Volvo riguarda l’intelligenza artificiale conversazionale.

Nell’aprile 2026, Volvo e Google hanno annunciato l’introduzione progressiva di Gemini sulle automobili del marchio, con l’obiettivo di superare i tradizionali comandi vocali basati su istruzioni rigide e predefinite.

L’idea è semplice: non dover più imparare il linguaggio dell’automobile, ma permettere all’automobile di comprendere meglio quello delle persone.

Si potrà, per esempio, chiedere di trovare un ristorante lungo il percorso, approfondire le recensioni, cercare un luogo dove fermarsi o organizzare una destinazione di viaggio attraverso domande successive.

Gemini è stato inoltre presentato con funzioni capaci di assistere nella gestione dei messaggi, nella ricerca di informazioni e nella scelta dei contenuti multimediali.

La distribuzione è stata avviata inizialmente negli Stati Uniti, con un’estensione prevista ad altri mercati. Per la EX90 italiana, Volvo indica ancora Google Assistant come sistema integrato e Gemini come evoluzione futura: disponibilità e tempistiche dipendono quindi dal mercato e dagli aggiornamenti rilasciati.

La strada è quella dell’interazione uomo-macchina che diventa sempre più fluida, meno meccanica e potenzialmente meno distraente, perché permette di svolgere alcune operazioni mantenendo le mani sul volante.

Un abitacolo digitale che non rinuncia all’eleganza

La tecnologia di EX90 si esprime anche attraverso un abitacolo dove il minimalismo nordico incontra la digitalizzazione.

Al centro della plancia si trova un touchscreen verticale da 14,5 pollici, progettato per gestire navigazione, climatizzazione, intrattenimento, applicazioni e diverse funzioni del veicolo.

L’interfaccia privilegia informazioni essenziali e comandi contestuali, che vengono presentati quando risultano utili. È il caso, per esempio, delle funzioni di assistenza al parcheggio, richiamabili nelle situazioni appropriate.

Davanti al conducente trova posto un display da 9 pollici, mentre l’head-up display, disponibile secondo l’allestimento, permette di visualizzare indicazioni fondamentali nel campo visivo di chi guida.

L’obiettivo è evitare che la ricchezza delle informazioni si trasformi in complessità.

La grafica digitale sfrutta tecnologie sviluppate anche per il mondo della visualizzazione tridimensionale, grazie alla collaborazione con aziende come Qualcomm ed Epic Games.

Il risultato è un ambiente contemporaneo, ma lontano dall’idea di un abitacolo dominato da schermi e comandi appariscenti. La tecnologia c’è, ma mantiene quella discrezione che da sempre caratterizza il design Volvo.

Google Maps, il viaggio diventa più intuitivo

EX90 integra i servizi Google direttamente nel sistema di bordo. Google Maps, Google Play e Google Assistant costituiscono la base dell’esperienza digitale, senza la necessità di utilizzare continuamente lo smartphone.

La navigazione assume un ruolo particolarmente importante per un’automobile elettrica. Il sistema può infatti aiutare a individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso e a selezionarle attraverso criteri come velocità, prezzo e modalità di pagamento.

Ma il passo successivo riguarda il modo in cui vengono rappresentate le informazioni.

Nel maggio 2026 Volvo e Google hanno annunciato l’arrivo della Navigazione immersiva di Google Maps, destinata inizialmente ai modelli EX60, EX90 ed ES90.

Il sistema introduce rappresentazioni tridimensionali più realistiche di edifici, gallerie, cavalcavia e incroci, rendendo più immediata la comprensione dei percorsi complessi.

Anche le indicazioni vocali diventano più naturali, facendo riferimento a elementi riconoscibili dell’ambiente urbano, come un semaforo o un edificio.

Una tecnologia pensata soprattutto per le città, dove orientarsi fra corsie, svincoli e intersezioni può diventare impegnativo anche per chi conosce bene il percorso.

La disponibilità effettiva dipenderà dal rilascio delle nuove funzioni nei diversi mercati.

La musica diventa un’esperienza immersiva

Se la tecnologia cambia il modo di guidare, cambia anche quello di vivere l’automobile.

EX90 propone, tra le dotazioni disponibili a richiesta, un sofisticato impianto Bowers & Wilkins con 25 altoparlanti, studiato per valorizzare l’acustica dell’abitacolo.

L’integrazione della tecnologia Dolby Atmos consente una riproduzione multidimensionale, nella quale suoni, strumenti e voci vengono distribuiti nello spazio con una percezione più coinvolgente.

Nel luglio 2026 Volvo ha inoltre annunciato l’integrazione di Apple Music su oltre due milioni di vetture attraverso aggiornamenti software, comprendendo anche EX90.

Per i modelli dotati dell’impianto compatibile, Apple Music Spatial Audio permette di sfruttare l’audio immersivo, trasformando l’abitacolo in uno spazio d’ascolto particolarmente raffinato.

Ad agosto invece è stata annunciata anche l’estensione della compatibilità con lo Spatial Audio attraverso Apple CarPlay per EX90 ed ES90.

A questo si aggiunge la modalità Abbey Road Studios, sviluppata con Bowers & Wilkins per riprodurre alcune delle caratteristiche acustiche dei celebri studi di registrazione londinesi, con diverse impostazioni sonore e possibilità di personalizzazione. Un’altra funzione resa disponibile attraverso l’evoluzione software della vettura.

È un dettaglio che racconta bene l’evoluzione del concetto di lusso automobilistico. Non soltanto materiali pregiati e sedili confortevoli, ma qualità dell’esperienza sensoriale.

Il silenzio tipico della propulsione elettrica e l’accurato isolamento acustico diventano così parte integrante del piacere di viaggio.

La tecnologia che collega automobile e ambiente

L’intelligenza di EX90 non si esaurisce nella gestione dell’abitacolo.

Il suo sistema digitale coordina anche le informazioni provenienti dai sensori esterni, contribuendo al funzionamento dei dispositivi di assistenza alla guida e alla sicurezza.

La Connected Safety rappresenta un esempio concreto di come la connettività possa diventare uno strumento di utilità collettiva: la vettura può ricevere segnalazioni su situazioni di pericolo lungo il percorso attraverso le informazioni condivise da altre automobili e dai sistemi di gestione del traffico.

Questa integrazione fra elaborazione locale, servizi digitali e dati condivisi indica una direzione precisa: l’automobile non è più un oggetto isolato, ma un elemento di una rete più ampia.

Naturalmente, la tecnologia non elimina l’imprevedibilità della strada né trasforma EX90 in un veicolo capace di guidare autonomamente in ogni circostanza, almeno non per ora.. I sistemi di assistenza restano soggetti ai rispettivi limiti operativi e alla supervisione del conducente.

Il progresso consiste piuttosto nell’aumentare la quantità e la qualità delle informazioni disponibili, utilizzandole per rendere la guida più consapevole.

La nuova idea di lusso secondo Volvo

Con EX90 si racconta anche un cambiamento culturale. Nell’automobile premium tradizionale, il prestigio veniva spesso rappresentato attraverso la potenza del motore, la ricchezza delle finiture o la presenza di accessori esclusivi.

Oggi questi elementi convivono con una dimensione meno tangibile: la capacità della tecnologia di semplificare la vita.

Un’interfaccia intuitiva, un assistente digitale capace di comprendere richieste articolate, una navigazione più intelligente o un sistema audio progettato per valorizzare ogni dettaglio musicale possono incidere sull’esperienza quotidiana quanto un rivestimento raffinato.

Per Volvo, tutto questo si inserisce nella filosofia human centric, che mette l’individuo al centro dello sviluppo tecnologico.

È un concetto che il marchio ha portato anche fuori dall’automobile, come dimostra il programma culturale 2026 del Volvo Studio Milano, dedicato agli Orizzonti Sensoriali: un percorso che esplora il modo in cui tecnologia, arte e nuove forme di percezione modificano il rapporto tra le persone e la realtà.

Un parallelismo interessante, perché anche l’automobile contemporanea sta diventando uno strumento capace di ampliare le nostre possibilità di interazione con il mondo.

Il futuro non è più soltanto sotto il cofano

Con EX90, Volvo interpreta una delle trasformazioni più profonde nella storia dell’automobile.

La propulsione elettrica è soltanto una parte del cambiamento. L’altra, forse ancora più importante, riguarda la capacità del veicolo di elaborare dati, aggiornarsi, comunicare e adattarsi progressivamente alle nuove esigenze.

Un’automobile che non rinuncia ai valori tradizionali della Casa svedese — sicurezza, comfort, qualità ed eleganza — ma li trasferisce in una dimensione tecnologica completamente nuova.