XC e EX… una bella sfida… 90/90 tutta Volvo

Nel panorama automobilistico attuale, Volvo emerge come un marchio che unisce tradizione e innovazione, specialmente con le sue ammiraglie SUV: XC90 e la nuovissima EX90. Questi due modelli, sebbene condividano alcune caratteristiche distintive, rappresentano filosofie diverse nel modo di intendere la mobilità, adatte a specifiche esigenze di mercato. Vediamo in che modo si differenziano e quali valori offrono agli automobilisti.

XC90: il lusso della tradizione

Volvo XC90 ha da sempre incarnato l’essenza del lusso nordico, combinando comfort, sicurezza e tecnologia avanzata. Questo SUV ibrida plug-in non è solo conosciuto per la sua capacità di accogliere fino a sette passeggeri, ma anche per le sue prestazioni eccellenti: con oltre 70 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica, rappresenta un’opzione ecologica per la mobilità urbana.

Punti di forza di XC90:

Comfort supremo: gli interni, arricchiti da materiali pregiati e da un sistema audio Bowers & Wilkins di alta qualità, creano un’atmosfera di lusso e relax.

supremo: gli interni, arricchiti da materiali pregiati e da un sistema audio Bowers & Wilkins di alta qualità, creano un’atmosfera di lusso e relax. Tecnologia avanzata: la presenza di un’interfaccia uomo-macchina innovativa e sistemi di assistenza alla guida rendono XC90 uno dei SUV più sicuri al mondo.

avanzata: la presenza di un’interfaccia uomo-macchina innovativa e sistemi di assistenza alla guida rendono XC90 uno dei SUV più sicuri al mondo. Versatilità: grazie al motore ibrido, è in grado di affrontare sia viaggi brevi che lunghi con facilità.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

EX90: il futuro elettrico

Volvo EX90 è l’ultima arrivata in casa Volvo, un SUV completamente elettrico che segna il passo verso un futuro sostenibile e innovativo. Questa vettura non è solo un’opzione green, ma riunisce le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida, definendo nuovi standard di sicurezza e comfort. Nonostante l’assenza di un motore a benzina, EX90 offre performance e autonomia competitiva, rendendola ideale per chi desidera abbracciare il cambiamento.

Punti di forza di EX90:

Impatto ambientale ridotto : essendo completamente elettrica, EX90 garantisce zero emissioni durante la guida, contribuendo a una mobilità più sostenibile.

: essendo completamente elettrica, EX90 garantisce zero emissioni durante la guida, contribuendo a una mobilità più sostenibile. Tecnologia avanzata e sicurezza : con una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui sensori e radar, il modello offre un livello di sicurezza senza precedenti.

: con una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui sensori e radar, il modello offre un livello di sicurezza senza precedenti. Design futuristico: esteticamente, EX90 presenta linee moderne e un abitacolo high-tech, garantendo un’esperienza di guida all’avanguardia.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Confronto diretto: qual è la scelta giusta?

Performance:

XC90: eccellente per l’uso misto, offre ottime prestazioni sia in modalità elettrica che con motore a combustione.

sia in modalità elettrica che con motore a combustione. EX90: risponde alle esigenze di chi cerca un’auto puramente elettrica, senza compromettere le prestazioni, grazie all’autonomia competitiva e ad una sublime tecnologia.

Sostenibilità:

XC90: il suo sistema ibrido permette una significativa riduzione delle emissioni , ma non è completamente elettrica.

, ma non è completamente elettrica. EX90: stabilisce nuove frontiere nella sostenibilità, essendo esclusivamente elettrica.

Comfort e spazio:

Entrambi i modelli offrono spazi generosi e un comfort di alto livello, ma EX90, essendo una nuova generazione, presenta tecnologie più recenti che potenziano l’esperienza a bordo.

Sia XC90 che EX90 incarnano la visione di Volvo per un futuro di mobilità sicura e sostenibile. La scelta tra queste due eccellenze dipende dalle preferenze personali dell’automobilista: chi cerca un’auto ibrida tradizionale con un tocco di lusso opterà per la prima, mentre chi desidera abbracciare la rivoluzione elettrica si orienterà verso EX90. In entrambi i casi, il marchio svedese offre soluzioni di alta qualità che promettono di soddisfare le esigenze di ogni guidatore.