XPENG L03 : il SUV Coupé pensa in grande e diventa evoluzione

Design italiano, tecnologia cinese e ambizioni globali: XPENG L03 vuole cambiare le regole del gioco, scopriamo come è fatta

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.



Il nuovo SUV Coupé, XPENG L03, debutta in 65 Paesi e porta su strada la visione del futuro: design italiano, tecnologia globale e una guida che impara a pensare, trasformando la mobilità in design, tecnologia e intelligenza artificiale, che convivono in perfetto equilibrio. Un nuovo concetto, una piattaforma destinata a evolversi nel tempo.

Il SUV che parla una lingua internazionale

Per XPENG L03 rappresenta un passaggio fondamentale nella propria storia. Il debutto simultaneo in ben 65 mercati segna infatti la volontà del costruttore cinese di giocare una partita globale, proponendo un’automobile pensata fin dall’inizio per soddisfare gusti, esigenze e normative di continenti diversi.

È un progetto nato con un’ambizione precisa: dimostrare che innovazione e accessibilità possono convivere, senza rinunciare a eleganza, comfort e praticità. L03 diventa così la sintesi della filosofia “Physical AI”, il concetto con cui XPENG immagina una tecnologia sempre meno virtuale e sempre più presente nella vita quotidiana.

Una silhouette scolpita dal vento

A colpire immediatamente è il design. Le linee sono pulite, tese, sportive, ma prive di qualsiasi eccesso. Il profilo fastback, la carrozzeria larga, le portiere prive di cornice e un coefficiente aerodinamico di appena 0,228 raccontano una ricerca stilistica raffinata, capace di coniugare efficienza ed emozione.

Dietro questo progetto c’è anche una firma prestigiosa: quella di JuanMa Lopez, che ha interpretato la filosofia “Vital Flow” di XPENG creando un SUV Coupé dall’aspetto dinamico e contemporaneo, destinato a distinguersi nel panorama sempre più affollato delle elettriche.

Un abitacolo che mette al centro chi viaggia

Aprendo la porta, la sensazione è quella di entrare in un ambiente costruito più per essere vissuto che semplicemente utilizzato. Il minimalismo degli interni non rinuncia al calore, grazie a materiali curati e a un’impostazione che privilegia il benessere di conducente e passeggeri.

Il display centrale da 15,6 pollici domina la plancia, affiancato da head-up display, illuminazione ambientale, climatizzazione intelligente e sedili lounge progettati per affrontare anche le lunghe percorrenze con il massimo comfort.

La praticità resta uno dei punti di forza di L03: ben 37 vani portaoggetti, un ampio bagagliaio e una capacità di traino fino a 1.500 chilogrammi dimostrano come la tecnologia possa convivere con le esigenze della vita di tutti i giorni.

Quando l’intelligenza artificiale impara a guidare

Il vero elemento distintivo di nuova XPENG L03 è però invisibile agli occhi. È la piattaforma di intelligenza artificiale che governa l’automobile.

Il nuovo sistema NGP (VLA 2.0) non si limita ad assistere il conducente come un tradizionale ADAS. L’obiettivo è comprendere ciò che accade sulla strada, interpretare situazioni complesse e reagire in maniera sempre più vicina al comportamento umano.

La versione Ultra sfrutta tre processori Turing AI, capaci di sviluppare fino a 2.250 TOPS di potenza di calcolo, numeri che fino a poco tempo fa appartenevano esclusivamente ai grandi sistemi informatici. Una capacità elaborativa destinata a crescere grazie ai continui aggiornamenti software over-the-air.

L’auto che continua a migliorare

Con il debutto di L03 arriva anche XOS 6, la nuova generazione del sistema operativo XPENG.

L’auto, proprio come uno smartphone, sarà costantemente aggiornata con nuove funzioni, servizi e miglioramenti, senza la necessità di interventi in officina. Una filosofia che rende la vettura un prodotto dinamico, capace di evolvere insieme alle esigenze dei suoi proprietari.

Google Maps entra nell’ecosistema XPENG

Tra gli annunci più importanti c’è anche la partnership con Google Maps, destinata ai mercati internazionali.

XPENG sarà infatti il primo costruttore dell’area Asia-Pacifico a integrare direttamente il Google Maps Auto SDK, offrendo una navigazione completamente sviluppata all’interno dell’ecosistema dell’automobile.

Nessuna app da installare, nessun collegamento con lo smartphone: tutta l’esperienza cartografica sarà nativa e dialogherà direttamente con i sistemi di guida intelligente e con XPILOT Assist, migliorando precisione e sicurezza.

Due tecnologie, una sola idea di libertà

Nuova L03 arriverà nelle concessionarie con due diverse filosofie di propulsione.

Da una parte la versione 100% elettrica, disponibile con differenti livelli di autonomia e potenza. Dall’altra la nuova Power X REEV, equipaggiata con il sistema di estensione dell’autonomia Kunpeng, pensata per chi desidera affrontare lunghi viaggi senza preoccuparsi delle soste di ricarica, mantenendo però il piacere e la fluidità della trazione elettrica.

Una doppia proposta che amplia il pubblico di riferimento e rende il modello ancora più versatile.

L’Europa è già parte del progetto

Per XPENG il Vecchio Continente non rappresenta semplicemente un mercato da conquistare, ma un luogo dove costruire il futuro del marchio.

Lo dimostrano il centro di ricerca e sviluppo di Monaco di Baviera, gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica e una strategia sintetizzata nel motto “In Europe, For Europe”: sviluppare tecnologie globali adattandole alle esigenze specifiche degli automobilisti europei.

In Italia sarà ATFlow, importatore esclusivo del brand, ad aprire gli ordini già dalla fine di luglio. La gamma elettrica partirà da un prezzo di listino di 34.990 euro, mentre la versione più ricca Long Range AWD Ultra Black Edition arriverà a 46.990 euro. La variante Power X REEV sarà proposta da 37.990 euro, con le prime consegne previste entro la fine del 2026.

Più di un’auto, una visione del futuro

Mentre il marchio continua a investire in robot umanoidi, Robotaxi e persino veicoli volanti, L03 rappresenta il primo passo concreto di una strategia molto più ampia.

Perché il futuro immaginato da XPENG non si limita a costruire automobili elettriche: punta a creare una mobilità capace di comprendere, assistere e accompagnare le persone in modo sempre più naturale. E L03 è il primo vero assaggio di questa rivoluzione.