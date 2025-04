Il nuovo Amarok sarà realizzato nello stabilimento Volkswagen di Pacheco, in Argentina, dove è previsto un maxi-investimento per aggiornare le linee produttive

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen punta sui pick-up in Sud America

Volkswagen sta attraversando un periodo di profonda trasformazione, soprattutto per via della necessità di elettrificare la sua gamma e di rafforzare la sua posizione in alcuni mercati chiave. Per il Sud America, però, la Casa tedesca ha esigenze ben diverse da quelle legate allo sviluppo nel mercato europeo. Per il prossimo futuro, infatti, Volkswagen punta a rafforzare la sua gamma di pick-up, un segmento di mercato fondamentale per il Sud America.

Il prossimo progetto per il brand tedesco è rappresentato dal Volkswagen Amarok, con una nuova generazione che sarà prodotta in Argentina, nello stabilimento di Pacheco. I dettagli sul modello non sono ancora stati rivelati. Il lancio commerciale, infatti, è previsto per il 2027, dopo un importante programma di aggiornamento del sito di produzione (già avviato) che diventerà, sempre di più, un riferimento delle attività regionali del Gruppo. Per il momento, la prossima evoluzione di Amarok è stata mostrata con un primo render, che trovate in testa all’articolo.

Un investimento importante

Il nuovo Volkswagen Amarok “argentino” rappresenterà un progetto chiave per il futuro del marchio tedesco sul mercato sudamericano. Per realizzare la nuova generazione del pick-up, la Casa ha stanziato ben 580 milioni di dollari. Si tratta di un investimento importante, legato all’aggiornamento dello stabilimento di Pacheco e anche alla volontà di raggiungere un obiettivo ambizioso. Volkswagen punta a diventare leader globale per volumi di vendita e ha bisogno di crescere in mercati come il Sud America, dove i margini di miglioramento sono notevoli. Ricordiamo che, nel 2023, Amarok è stato nominato pick-up dell’anno.

Uno stabilimento rinnovato

Lo stabilimento di Pacheco ricopre un ruolo centrale per il futuro di Volkswagen. Il sito, che ha già realizzato quasi 800.000 unità di Amarok, riceverà un importante investimento in vista dell’avvio della produzione della nuova generazione. Tale investimento servirà a migliorare le tecnologie produttive, ottimizzando i processi digitali e aumentando l’efficienza energetica. Si tratta di interventi decisivi per rendere l’intero ciclo produttivo più efficiente, minimizzare i costi e migliorare la capacità dell’azienda di poter produrre veicoli con importanti margini di guadagno. Il nuovo Amarok dovrà superare la concorrenza di modelli agguerriti come il best seller Fiat Toro.

Le parole dei protagonisti

Il nuovo piano di Volkswagen è, naturalmente, stato definito con il pieno supporto dei vertici aziendali che hanno commentato l’avvio del progetto. Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ha sottolineato: “Questo investimento rafforza la nostra posizione in una regione strategicamente importante per il marchio Volkswagen. Il nuovo Amarok sarà sviluppato, progettato e prodotto in Sud America, per il Sud America. Ciò significa che sarà perfettamente allineato alle esigenze specifiche dei nostri clienti in questo mercato.”.

Alexander Seitz, CEO di Volkswagen Latin America, ha aggiunto: “L’Argentina è una componente chiave della nostra strategia sudamericana. Questo investimento sottolinea la nostra fiducia nelle capacità industriali del Paese. Il nuovo Amarok stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, innovazione e sostenibilità.” Le linee guida del programma di rinnovamento di Volkswagen sono oramai definite. Mercati regionali come il Sud America sono fondamentali per centrare gli obiettivi di crescita ma richiedono la realizzazione di modelli “su misura”. Il nuovo Amarok, quindi, ha tutte le carte in regola per poter essere considerato come un progetto chiave per sostenere la crescita del marchio tedesco.