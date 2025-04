Fonte: Ufficio Stampa Volskwagen I clienti Volkswagen ora possono giocare a PAC-MAN

Volkswagen ha annunciato un importante aggiornamento della sua offerta di contenuti digitali: su modelli selezionati, infatti, c’è ora la possibilità di giocare a PAC-MAN Championship Edition direttamente dal display del sistema di infotainment della vettura e utilizzando come controller il proprio smartphone. Ad arricchire l’esperienza, inoltre, c’è l’opzione per sincronizzare l’illuminazione di fondo del veicolo, in modo dinamico, con il titolo in riproduzione sul display.

Per accedere a questa nuova funzione pensata da Volkswagen per i suoi utenti basta utilizzare l’app AirConsole. Si tratta di un sistema molto semplice da configurare, con la possibilità di offrire una modalità di gioco molto coinvolgente. L’utilizzo dei titoli digitali, però, richiede un veicolo compatibile. Al momento, solo le ultime novità della Casa tedesca hanno accesso ai giochi come PAC-MAN. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo servizio.

Videogiochi sul display dell’infotainment

Grazie ad AirConsole, i clienti Volkswagen possono ora accedere a videogiochi come PAC-MAN direttamente dal display del sistema di infotainment del proprio veicolo, con un sistema semplice e immediato che permette l’avvio rapido di una partita e consente di configurare facilmente lo smartphone da utilizzare come un controller.

Il servizio supporta anche altri giochi (il catalogo è destinato ad arricchirsi in futuro) permettendo agli utenti di ritagliarsi un momento di relax tra uno spostamento e un altro. L’app AirConsole è in grado di trasformare la vettura Volkswagen in una vera e propria postazione da gioco, andando a interagire con vari elementi del veicolo, dall’illuminazione all’impianto audio, in modo da offrire un’esperienza sempre coinvolgente.

L’applicazione per auto è scaricabile tramite l’InCar Shop. Gli utenti devono avere a disposizione un account Volkswagen ID, un contratto VW Connect Plus attivo e una connessione Internet sul proprio smartphone. Completati tutti questi passaggi preliminari, è possibile configurare l’applicazione e iniziare a giocare durante una sosta in auto, sfruttando il display dell’infotainment e tutti gli altri componenti del veicolo.

Il sistema mette al sicuro i dati degli utenti, garantendo il rispetto della privacy grazie a una serie di accorgimenti e a misure ulteriormente rafforzate dopo la fuga di dati sensibili registrata dall’azienda tedesca nel corso degli ultimi mesi. Le auto moderne sono dei veri e propri computer e devono adottare misure avanzate per garantire la sicurezza informatica.

I modelli compatibili

Per accedere all’app AirConsole è necessario avere un’auto compatibile. L’applicazione è ora disponibile in diversi mercati europei, Italia compresa, ma solo per alcune vetture della gamma Volkswagen. Tra queste ci sono molte auto elettriche che hanno fatto segnare una forte crescita in Europa nel corso dei primi mesi del 2025, confermando le potenzialità dell’offerta del costruttore.

L’elenco ufficiale, infatti, comprende le elettriche ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3 (rispettivamente a partire dal software ID. 4.0) oltre ad alcuni modelli della gamma di veicoli con motore termico e, in particolare, le versioni 2025 di Tayron, Tiguan, Passat, Golf Variant e Golf. L’applicazione e la possibilità di accedere ai giochi direttamente dal display dell’infotainment saranno supportati anche dai prossimi modelli Volkswagen in uscita.