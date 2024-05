Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Si può innovare un mito senza scontentare i fan di lunga data? Ci crede, o perlomeno ci spera, Volkswagen, che scrive l’ennesimo capitolo del California. Il leggendario camper van viene completamente rinnovato per soddisfare a pieno le esigenze di ogni avventuriero.

Due porte scorrevoli per tutte le versioni

Con il boom tecnologico, anche la divisione dei veicoli commerciali aveva “l’obbligo” di adeguarsi. Basato sul moderno Multivan, l’esemplare compie un salto di qualità nelle soluzioni applicate, intelligenti, versatili e sostenibili, senza rinunciare al suo storico fascino.

Il nuovo Volkswagen California mostra un design interno rivisto da cima a fondo, che massimizza lo spazio e la funzionalità. Il tetto a soffietto, elemento distintivo, e le due ampie vetrature laterali assicurano un’abitabilità eccellente.

Per la prima volta nella lunga storia del mezzo, ciascuna delle versioni presenti nella gamma Volkswagen annovera due porte scorrevoli, così da agevolare l’ingresso ed esaltare la duttilità complessiva.

Sistemi di propulsione, assistenza e infotainment ai massimi livelli garantiscono una driving experience sicura e confortevole. Tra le novità, il sistema di trazione integrale plug-in hybrid farà la gioia degli ecologisti, permettendo di viaggiare in modalità elettrica lungo dei brevi tratti per un’ottima autonomia complessiva.

Le varianti di Volkswagen Veicoli Commerciali vanno incontro a personalità e stili di vita differenti. In caso di spostamenti brevi e spontanei, la Beach calza come un guanto. Perfetta per viaggi più lunghi, la Beach Tour include un angolo cottura posteriore. Peccato che non sia disponibile in Italia, alla pari della Coast.

In compenso, la Beach Camper, annunciata anche per la nostra penisola, vanta una mini cucina, garanzia di un comfort extra. E, per chiudere in bellezza, la Ocean è il top di gamma: provvista di un angolo cottura ben attrezzato e numerosi comfort, è un salotto in movimento.

Dettagli intelligenti

Il Volkswagen California 2024 vanta una serie di dettagli intelligenti, che rendono l’esperienza di campeggio ancora più gradevole. Tra questi, al posto della solida panchetta posteriore del modello precedente trovano spazio i sedili singoli variabili del peso di appena 24 kg. Con il tetto a soffietto, l’altezza libera massima sale, di conseguenza, a 2.108 mm.

La nuova centralina consente di gestire e controllare ciascuna funzione del camper mediante un display o un’app sullo smartphone. Lo schermo integrato a sfioramento tattile da 5 pollici, collocato nel montante C sul lato passeggero anteriore, fornisce tutta una serie di informazioni utili, tipo i livelli dell’acqua dolce e di scarico, lo stato dell’alimentazione e del frigorifero, le funzioni del riscaldatore ausiliario. Inoltre, l’illuminazione a LED e di fondo dell’abitacolo può essere spenta allo stesso tempo con un semplice gesto.

In aggiunta ai contenuti da camper, il nuovo Volkswagen California è un versatile van, adatto all’uso quotidiano. Grazie alle molteplici configurazioni, è usufruibile in varie attività, dal trasportare attrezzature sportive al godersi un picnic all’aperto. Le prevendite inizieranno a giugno 2024 e le prime consegne avverranno nella seconda metà dell’anno. Per quanto riguarda il listino, esso deve ancora essere comunicato.