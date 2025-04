Volkswagen accelera sulla mobilità green: +59% nelle consegne delle auto elettriche a livello globale e +113% in Europa, mentre Tesla perde terreno in Germania

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Nel primo trimestre del 2025 le Volkswagen elettriche consegnate sono cresciute del 59% rispetto allo stesso periodo del 2024

L’elettrico in casa Volkswagen non è più il futuro. È il presente. E i numeri lo sanciscono in maniera inconfutabile. Dopo mesi difficili, il colosso tedesco delle quattro ruote prova a rialzare la testa e lo fa spingendo forte sulla mobilità a zero emissioni. I dati del primo trimestre del 2025 lo dimostrano, senza lasciare spazio alle repliche degli immancabili detrattori: le consegne globali delle auto elettriche a batteria (le famose Bev) sono cresciute del 59% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In totale, parliamo di 216.800 vetture a zero emissioni fatte recapitare ai nuovi clienti in tutto il mondo. E un dato fa soprattutto rumore: in Europa — terreno di battaglia fondamentale per il futuro di Wolfsburg — le vendite di Bev sono addirittura più che raddoppiate (+113%). Un risultato capace di consolidare il gruppo come leader del settore, con una quota di mercato di quasi il 26%.

L’Europa spinge, la Cina frena

Il cuore pulsante dello sviluppo è proprio il Vecchio Continente. Qui, Volkswagen ha complessivamente consegnato 939.800 veicoli (+3,7%), ma sono soprattutto quelli elettrici a fare la differenza: 158.100 Bev piazzate in tre mesi, contro le 74.400 dell’anno scorso. Un boom clamoroso. E gli ordini promettono ancora meglio: solo in Europa, le prenotazioni di auto full electric sono schizzate del 64% verso l’alto.

Non male nemmeno negli Stati Uniti, dove le consegne Bev sono salite del 51%, mentre in Sud America il gruppo ha registrato addirittura la crescita più alta: +16,6%, con il Brasile a fare da traino. Chi invece continua a zoppicare è la divisione cinese. Là la concorrenza locale è spietata e VW ha perso terreno: -7,1% del totale, con un crollo del 36,8% proprio nelle Bev. Rispondere colpo su colpo a BYD e compagnia sulla scena internazionale imporrà un ragguardevole dispendio di risorse.

Il momento è particolarmente favorevole anche per un altro motivo: Tesla, che fino a poco fa sembrava intoccabile, sta vivendo un periodo complicato, almeno in Germania. A marzo 2025 ha immatricolato solo 2.229 auto, in calo del 42,5% rispetto all’anno precedente. E i dati del trimestre sono ancora peggiori: -62,2%. Insomma, mentre la creatura di Elon Musk arranca, Volkswagen si prende il centro dei riflettori. Determinata a difenderli.

I modelli elettrici più amati

Tra i modelli Bev più venduti del gruppo spiccano la Volkswagen ID.4 e la ID.5 (43.700 unità insieme), seguite dalla ID.3 (28.100). Bene poi l’Audi Q4 e-tron (22.800) e la Skoda Enyaq (20.200). Tra le new entry, ottimo debutto per l’Audi Q6 e-tron (16.000) e per la Porsche Macan elettrica (14.200). Da segnalare, infine, il boom della Cupra Born (+167% di crescita) e del nuovo SUV coupé Tavascan (7.600 unità). Oltre al full electric, VW registra anche un bel +15% nelle consegne di modelli plug-in hybrid, che arrivano a quota 82.500 unità. Merito soprattutto delle nuove generazioni con autonomie elettriche fino a 143 km.

Volkswagen guarda avanti con ottimismo. Ha un portafoglio ordini in Europa vicino al milione di auto e una serie di new entry pronte a debuttare nei prossimi mesi: dalla ID.7 Tourer alla Cupra Terramar, dalla Skoda Elroq alla nuova Porsche 911. Per consolidare la leadership, allargarsi nei segmenti premium e sportivi e continuare a mettere pressione a Elon Musk.