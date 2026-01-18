Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen L'iconica compatta sportiva compie 50 anni

La Volkswagen Golf GTI è la compatta sportiva per eccellenza. In tutte le sue generazioni ha saputo offrire un carattere unico, catturando l’attenzione di generazioni di appassionati. Il 2026 è un anno speciale: la Golf GTI celebra i suoi primi 50 anni. Per l’occasione, la Casa tedesca ha annunciato una serie di eventi nelle prossime settimane per omaggiare al meglio l’iconica hatchback sportiva. Ecco tutti i dettagli.

Un successo da 50 anni

La prima Volkswagen Golf GTI è stata lanciata nel 1976, dando il via a una nuova era per le compatte ad alte prestazioni. Il modello poteva contare su un motore da 110 CV e sull’iconica griglia bordata di rosso. Inizialmente, Volkswagen prevedeva di realizzare appena 5.000 unità della sua sportiva compatta. Il successo, però, fu incredibile e soltanto nel primo anno di commercializzazione vennero vendute più di dieci volte le unità previste. Complessivamente, la prima generazione di Golf GTI è stata costruita in 461.690 esemplari. A contribuire al successo inaspettato fu il prezzo, 13.850 marchi tedeschi, cifra che per l’epoca fu una vera e propria sorpresa, tanto che si parlò di democratizzazione dell’auto sportiva. Nel corso dei decenni, il modello si è rinnovato, aggiornandosi nel design e nel comparto tecnico, ma senza mai abbandonare il suo carattere sportivo. La versione ad alte prestazioni della Golf ha raggiunto e superato quota 2,5 milioni di unità prodotte nei suoi 50 anni di carriera. La Golf GTI è un modello sempre attuale e richiesto e la Casa tedesca ha scelto di omaggiarne la storia con una edizione speciale.

Un nuovo modello celebrativo

Per celebrare al meglio i primi 50 anni della Volkswagen Golf GTI è stata realizzata la versione speciale EDITION 50. Si tratta della Golf GTI di produzione più potente mai realizzata. Questo modello è dotato di 325 CV di potenza ed è già ordinabile anche in Italia. Per gli appassionati e i collezionisti si tratta di un appuntamento imperdibile. Per maggiori dettagli in merito a questo modello vi rimandiamo al nostro approfondimento, pubblicato lo scorso novembre, che descrive nei particolari la nuova Golf GTI EDITION 50.

Gli eventi celebrativi

Volkswagen ha confermato che i festeggiamenti per il compleanno della sua iconica Golf GTI si estenderanno a diversi eventi, con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli appassionati. I festeggiamenti, in particolare, inizieranno il prossimo 28 gennaio in occasione di Rétromobile, evento in programma a Parigi. Curiosamente, il salone dell’auto d’epoca parigino proprio quest’anno celebra i suoi primi 50 anni. Pochi giorni dopo, invece, è previsto un altro evento dedicato alla sportiva compatta. Il 30 gennaio è in programma il Bremen Classic Motorshow, il primo salone tedesco per veicoli d’epoca. Questi due eventi segnano l’apertura della stagione europea classica 2026 e, nello stesso tempo, rappresentano l’occasione per celebrare al meglio la popolare Golf GTI, modello che non passa mai di moda e che ancora oggi continua a rappresentare un’icona per tutti gli appassionati.