Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Regina del Nring: la Volkswagen Golf GTI 50 EDITION si presenta alla grande

Cinquant’anni, un’età che per molte automobili coincide con la pensione o, addirittura, con la celebrazione nostalgica di qualcosa che non c’è più. Non per lei. La Volkswagen Golf GTI, regina indiscussa tra le compatte sportive, si prepara al compleanno d’oro con il passo deciso di chi ha ancora voglia di stupire. Il 20 giugno 2025, alla 24 Ore del Nürburgring, farà il suo debutto la nuova Golf GTI EDITION 50, la più potente GTI stradale mai prodotta. E per sottolineare che non si tratta di una semplice edizione celebrativa, ci pensa il cronometro del Nordschleife: 07:46:13. Tempo ufficiale di un giro che già profuma di leggenda.

A firmarlo è Benny Leuchter, pilota ufficiale e collaudatore di casa Volkswagen, che sulla pista più esigente del mondo ha domato un modello pre-serie della nuova GTI EDITION 50, strappando il miglior crono mai registrato da una VW omologata per la strada. Un exploit, sì, ma anche un messaggio chiaro: la Golf GTI non guarda al passato, ma accelera dritta verso il futuro.

Un record che resta scolpito nella pietra

Le cifre parlano da sole. Il tempo ufficiale include l’intero anello, tribuna T13 compresa. Ma se si confronta con i giri storici secondo la metrica interna di Volkswagen (che esclude i 200 metri iniziali e finali), il crono scende addirittura a 07:41:27. Tempi che fino a pochi anni fa erano riservati a berline pepate a trazione integrale, come la stessa Golf R 20 Years, che nel 2022 fece fermare il cronometro a 07:47:31.

Proprio in questo aspetto risiede il succo della novità assoluta: la nuova GTI non ha bisogno di quattro ruote motrici. Fa tutto da sola, con quella trazione anteriore perfettamente messa a terra e un assetto che sembra studiato più per le corse che per le strade. “È davvero impressionante la facilità con cui questa Volkswagen si lascia guidare a ritmi altissimi”, ha dichiarato Leuchter. E se lo dice lui, c’è da credergli.

La stessa auto che vedremo in strada

Nessun trucco, nessuna modifica da laboratorio. Quella portata in pista è, tecnicamente, la stessa auto che arriverà sul mercato nel 2026. La Volkswagen Golf GTI EDITION 50 si presenta con un pacchetto Performance opzionale che fa la differenza: cerchi forgiati ultraleggeri da 19″, pneumatici semi-slick Potenza Race sviluppati da Bridgestone appositamente per lei, e un telaio a geometria raffinata, in grado di filtrare le asperità e garantire una guida chirurgica anche nei tratti più ostici del Nordschleife.

“Per dominare il Nürburgring non basta la potenza, servono controllo ed equilibrio”, spiega Leuchter. E in effetti, questa GTI è tutto fuorché esasperata: è una danza millimetrica tra grip, precisione e risposta, frutto di anni di sviluppo e di una filosofia GTI che resta fedele a sé stessa.

Non è soltanto un tributo

La nuova EDITION 50 non è solo un omaggio. È una dichiarazione di intenti. È la GTI per chi ama ancora guidare, per chi cerca sensazioni autentiche dietro il volante. E Volkswagen, con intelligenza, ha scelto di presentarla non in un salone patinato, ma là dove le auto raccontano chi sono davvero: in pista. Per adesso, nessuna informazione sul prezzo o sugli allestimenti definitivi. Ma una cosa è certa: la Golf GTI EDITION 50 non sarà solo un’auto celebrativa, sarà un punto di svolta. Per il modello, per il marchio, per tutti quelli che credono ancora che “driving matters”.