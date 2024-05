Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La Volkswagen Golf GTI Clubsport si conferma il non plus ultra delle prestazioni per l'hatchback tedesca

In anteprima, Volkswagen svela la nuova Golf GTI Clubsport, la versione più potente e “peperina” della celebre hatchback tedesca, attesa sulla celebre pista del Nurbürgring durante la gara ADAC 24 ore, in programma il 1° e il 2 giugno. Il modello si appresta a entrare nelle grazie degli appassionati di guida sportiva, attraverso un look distintivo, prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia. I tre punti fondamentali per rispondere colpo su colpo alle agguerrite rivali.

Look aggressivo e deciso

Già a primo impatto, la Volkswagen Golf GTI Clubsport riesce a distinguersi dalle sue sorelle per via del look, aggressivo e deciso. La parte anteriore sfoggia una fascia paraurti inedita con griglia ridisegnata e logo VW illuminato, mentre i fari a LED Plus sono stati aggiornati con un’immagine aggressiva, che ne alimenta l’aura di grandezza. Sul tetto risalta, invece, un ampio spoiler, a incrementare la deportanza dinamica, perché le performance hanno la priorità sul resto.

In merito, invece, al “lato B” figurano dei nuovi fanali a LED e una fascia paraurti analoga a quella della Golf R, con doppio scarico integrato ai lati. Completano il quadro i nuovi cerchi in lega da 19 pollici, disponibili pure in versione forgiata Warmenau da 7,7 kg, il che alimenta la personalità proiettata all’esterno.

Comfort e sistemi di sicurezza avanzati

All’interno un ambiente accogliente coniuga comfort e carisma. Il volante multifunzione in pelle offre un grip perfetto, mentre l’evoluto sistema di infotainment con assistente vocale IDA e integrazione Chat GPT assicura un’interazione intuitiva e connessa. In fede ai canoni odierni, il “cervello elettronico” avanzato è in grado di svolgere molteplici funzioni in tempi rapidi e con totale naturalezza.

Rispetto al recente passato, il colosso di Wolfsburg ha preferito fare un passo indietro per quanto riguarda gli schermi. Invece di implementare display di enormi dimensioni, il CEO del marchio, Thomas Schäfer ha messo un po’ da parte i maxi-display ispirati alle Tesla nella rinnovata gamma Volkswagen. L’interfaccia grafica abbastanza deficitaria e le lente procedure di risposta ai comandi avevano creato del malumore tra i fan, fattore scatenante il dietrofront attuato nel restyling di metà carriera della Golf di ottava generazione.

I sistemi di sicurezza brillano di luce propria, utili nella guida di tutti i giorni. Nel pacchetto di serie include numerosi sistemi di sicurezza e assistenza, come il Front Assist con frenata automatica d’emergenza, il Lane Assist e l’Adaptive Cruise Control. A completare l’equipaggiamento, la variante GTI Clubsport integra sedili avvolgenti e il climatizzatore automatico bizona.

Iniezione di cavalli

Sotto il cofano pulsa un potente motore turbo benzina da 2.0 litri, capace di sprigionare una potenza superiore ai 265 CV, passando probabilmente a quota 300. La coppia motrice massima viene gestita da un differenziale anteriore a controllo elettronico, mentre quello adattivo del telaio DCC è disponibile sotto forma di optional per garantire un’esperienza al volante più precisa e coinvolgente che mai. Inoltre, gli amanti dei giri veloci hanno l’opportunità di sviluppare una modalità di guida speciale “Speciale”, di nome e di fatto: ottimizzerà il comportamento già sul circuito del Nürburgring, scelto come tempio del suo debutto.