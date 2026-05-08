Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Al Nürburgring la Volkswagen Golf GTI Edition 50 sancisce un nuovo primato

Esistono luoghi che non accettano compromessi, dove la fisica e il coraggio si incontrano per decretare chi sia davvero il migliore. Il Nürburgring Nordschleife, con i suoi 20,832 chilometri di curve cieche, dossi e salti, è il palcoscenico su cui ogni sportiva cerca la propria consacrazione.

In questo scenario così suggestivo ed emozionante Volkswagen ci ha messo la firma con un’impresa storica: la nuova Golf GTI EDITION 50 ha fermato il cronometro a 07:44.523 minuti, diventando ufficialmente l’auto di serie a trazione anteriore più veloce del mondo sul leggendario anello tedesco, battendo il precedente primato siglato dalla Honda Civic Type R.

Non solo potenza, ma anche precisione

Non si tratta di un semplice primato numerico, ma del culmine di cinquant’anni di evoluzione tecnica. La EDITION 50 non è solo un omaggio al debutto della prima GTI del 1976; è la versione di produzione più potente e dinamicamente precisa mai uscita dalle linee di montaggio Wolfsburg. Sotto il cofano soffia un propulsore energico capace di sprigionare 325 CV, una forza che permette di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 270 km/h.

Ma la potenza, nel “Green Hell”, è nulla senza il controllo, come recitava un vecchio spot televisivo. Benjamin Leuchter, pilota e collaudatore Volkswagen che conosce ogni segreto della pista, ha guidato la vettura sfruttando una configurazione del telaio portata all’estremo. L’auto è stata equipaggiata con il pacchetto GTI Performance EDITION 50, che include un assetto ribassato complessivamente di 20 millimetri rispetto a una Golf classica e il controllo adattivo del telaio DCC di serie.

La sinfonia del titanio sul Nordschleife

Il segreto del record risiede anche nei dettagli più raffinati dell’ingegneria tedesca. Durante il giro veloce, la EDITION 50 ha sfoggiato un sistema di scarico R-Performance leggero con silenziatori in titanio, che non solo ottimizza il peso ma regala un sound inconfondibile tra i boschi dell’Eifel. A garantire l’aderenza chirurgica necessaria per affrontare sezioni critiche come i salti e i dossi della pista sono stati i cerchi in lega forgiati da 19 pollici calzati da pneumatici semi-slick Potenza Race.

“Il Nordschleife è unico“, ha spiegato Leuchter dopo la corsa. “Questa GTI ha una messa a punto incredibilmente neutra e la capacità di far fronte a qualsiasi variazione del terreno“. È proprio questa stabilità, garantita da un assale anteriore MacPherson e un asse posteriore a quattro bracci, ad aver permesso di battere il precedente record mondiale per le trazioni anteriori.

Cinquant’anni di emozioni in un giro di pista

Dalla sua nascita nel 1976, la sigla GTI è diventata sinonimo di un’idea rivoluzionaria: unire le prestazioni di una sportiva alla versatilità quotidiana. Con oltre 2,5 milioni di esemplari prodotti, la Golf GTI ha attraversato le generazioni adattandosi alle nuove tecnologie senza mai tradire la sua anima.

Oggi, la EDITION 50 rappresenta il ponte perfetto tra questa gloriosa tradizione e il futuro delle prestazioni. Non è solo un’edizione celebrativa, ma la prova tangibile di cosa accade quando la passione e la competenza tecnica si fondono in un unico obiettivo. Con il record al Nürburgring, Volkswagen non ha solo aggiunto un trofeo in bacheca, ma ha scritto il capitolo più entusiasmante di una storia iniziata mezzo secolo fa, riaffermando che, quando si parla di trazione anteriore e divertimento alla guida, il re indossa ancora il badge GTI.