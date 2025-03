La Volkswagen Golf GTI è in procinto di compiere 50 anni. La Casa tedesca per l'occasione ha deciso di lanciare un modello speciale e cimentarsi alla 24h del Nürburgring

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Nuova Volkswagen Golf GTI: verrà svelata al Nürburgring

La Volkswagen ha partorito tanti modelli interessanti durante la sua lunga storia, ma c’è un’auto in particolare che è diventata un vero e proprio emblema della Casa teutonica. Stiamo parlando della mitica Golf, una vettura che per anni ha stracciato la concorrenza in fatto di vendite. Questo veicolo, in varie declinazioni e in ben 8 serie diverse ha ha sempre riscontrato l’alto gradimento del pubblico diventando un punto di riferimento per molti.

Nel 1975 l’azienda tedesca decise di presentare una nuova versione della sua storica Golf, la GTI (Gran Turismo Iniezione), che venne svelata al Salone di Francoforte per poi essere messe in vendita nel 1976. L’anno prossimo quindi questa vettura spegne le 50 candeline, un compleanno importante che la Casa teutonica ha deciso di festeggiare in un modo davvero particolare.

Festa grande per la Golf GTI

La location scelta per celebrare questo traguardo è manco a dirlo il Nürburgring, autodromo simbolo in Germania, che ha fatto la storia del motorsport europeo. Volkswagen toglierà i veli ad una nuova versione della Golf GTI alla 24 Ore di quest’anno. Il weekend di gara però sarà l’occasione per l’azienda tedesca di mostrare ai propri clienti anche la Golf R, la Golf Variant e il modello speciale Golf R Black Edition.

Volkswagen, che presto esordirà anche in F1 attraverso il Gruppo Audi, si cimenterà però anche in pista con le sue Golf. In particolare il team Max Kruse Racing prenderà parte per la prima volta alla 24 Ore del Nürburgring con due Golf GTI Clubsport 24h. Al volante troveremo Benjamin “Benny” Leuchter, pilota professionista di auto da turismo, che l’anno scorso ha vinto nella classe AT con il 7 volte campione del mondo di rallycross Johan Kristoffersson e a Nico Otto e Heiko Hammel. Il medesimo quartetto prenderà parte anche alla gara di quest’anno per provare a difendere il titolo. Nella seconda Golf GTI Clubsport 24h sarà impegnato invece Fabian Vettel, fratello dell’ex Ferrari Sebastian.

Prepararsi al Nürburgring

Si tratta di un evento molto importante e Volkswagen vuole arrivarci pronta. Per questo motivo il team Max Kruse Racing ha completato un test invernale alla fine di febbraio sulla pista di Portimao, in Portogallo. Durante queste prove, la squadra ha potuto testare l’effettiva resa di questa vettura in condizioni simili a quelle della gara. Naturalmente, nella marcia di avvicinamento all’evento, sono state inserite anche altre tappe. Il team, infatti, prenderà parte anche alla Nürburgring Endurance Series (NLS). La prima gara della stagione si è già disputata lo scorso 22 marzo su una distanza di 4 ore, si tratta nello specifico della 70a edizione dell’ADAC Westfalenfahrt. Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulle specifiche della nuova vettura.

Il Nürburgring è un circuito davvero eccezionale che ha ospitato la F1 per anni in varie declinazioni. Oggi i più giovani ricordano solo la sua conformazione più recente, quella da poco più di 5 km di lunghezza. In passato però il circus correva sul Nürburgring Nordschleife, il vecchio tracciato che misurava quasi 23 km. Quest’ultima tipologia venne però fatta fuori dal calendario dopo il terribile incidente occorso a Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania del 1976, che quasi costò la vita al pilota della Ferrari. Proprio a causa di quell’incidente e degli strascichi psicologici che si portò dietro l’austriaco, il pilota del Cavallino perse il mondiale di quell’anno all’ultima gara per un solo punto, in favore di James Hunt.