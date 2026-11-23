Ufficio Stampa Volkswagen Finiture nere e cerchi da 19 pollici: la Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition rievoca un nome storico

Oltreoceano la Volkswagen Golf non si è sempre chiamata così. Al lancio della prima generazione sul mercato americano, nel 1974, la Casa tedesca optò per il nome Rabbit, ovvero coniglio, che avrebbe poi seguito la GTI degli anni Ottanta, oggi bramata dai collezionisti. A distanza di oltre quarant’anni, VW ha deciso di recuperarla per una nuova serie speciale della sua compatta sportiva.

Presentata al Salone di Los Angeles 2026, la Golf GTI Rabbit Edition sarà riservata al mercato locale. Il motore rimane invariato, ma cambiano alcuni dettagli della carrozzeria e alcune componenti dell’assetto, riprese dalle versioni superiori della gamma.

Una veste aggressiva

Numerosi particolari neri conferiscono un fascino quasi tenebroso alla nuova Rabbit Edition. Anziché le tradizionali finiture rosse della GTI sulla calandra e all’interno dei gruppi ottici, il costruttore ha integrato elementi scuri. Lo stesso trattamento è stato riservato al tetto, alle calotte degli specchietti e ai cerchi in lega.

Gli stemmi Volkswagen adottano una finitura nera sia davanti sia dietro, come quelli utilizzati sulla Golf R Black Edition. Sul portellone, un piccolo distintivo cromato con il nome della serie speciale rievoca la Rabbit originale. Il rosso rimane sulle pinze dei freni e sulle scritte GTI.

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Come tinta carrozzeria la scelta è ricaduta sulla vernice Dark Moss Green Metallic, già utilizzata sulla Golf GTI Edition 50 destinata al mercato europeo. All’interno i sedili sportivi rivestiti in ArtVelours si ispirano a quelli della GTI Clubsport, con una lavorazione esagonale sulle sedute, cuciture rosse e poggiatesta integrati. È tutto uguale invece per il volante e le grafiche della strumentazione digitale.

Motore da 244 CV e assetto rivisto

Sulla Rabbit Edition Volkswagen conferma il quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri, accreditato di 244 CV nella configurazione americana e qui invariato. La trasmissione è affidata al cambio automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti.

Qualche differenza emerge invece a livello di assetto. La Rabbit Edition monta infatti gli ammortizzatori adattivi DCC, disponibili sulla più costosa GTI Autobahn, che consentono di variare la risposta delle sospensioni. I cerchi da 19 pollici provengono dalla Golf R e sono abbinati a pneumatici estivi ad alte prestazioni.

Nella gamma statunitense, questa versione si collocherà fra gli allestimenti S e SE, proponendo quindi alcune dotazioni tecniche normalmente associate a modelli più costosi.

Il ritorno della Rabbit dopo oltre quarant’anni

La nuova serie speciale riporta in vita una denominazione storica. Fra il 1982 e il 1984 Volkswagen produsse la Rabbit GTI nello stabilimento di Westmoreland, in Pennsylvania. Quella compatta contribuì a far conoscere agli automobilisti americani la formula delle hot hatch, vetture dalle dimensioni contenute ma con prestazioni sportive.

La nuova arrivata sarà disponibile nelle concessionarie statunitensi dal secondo trimestre del 2027, in un numero limitato di esemplari che la Casa non ha ancora precisato. Con l’avvicinarsi dell’uscita, il costruttore comunicherà anche il prezzo.

In Canada non sarà venduta questa specifica versione, ma la Golf GTI Autobahn riceverà la colorazione Dark Moss Green Metallic e un nuovo pacchetto Black Edition, con diversi particolari estetici ripresi dalla Rabbit.