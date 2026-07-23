Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa VW Volkswagen: ora anche Golf e T-Roc sono Full Hybrid

Volkswagen segna un punto di svolta nella sua strategia di elettrificazione portando la tecnologia full hybrid sui suoi due modelli più rappresentativi: Golf e T-Roc. Con l’apertura ufficiale degli ordini, il marchio tedesco introduce una motorizzazione denominata semplicemente Hybrid, destinata a chi cerca il perfetto equilibrio tra le prestazioni di un motore termico evoluto e i vantaggi dell’efficienza elettrica, senza la necessità di ricariche esterne. I prezzi? Si parte dai 39.250 euro della berlina.

Il powertrain 1.5 TSI Hybrid

La vera innovazione risiede sotto il cofano, dove debutta un sistema propulsivo tecnicamente raffinato. Il cuore termico è l’apprezzato 1.5 TSI a ciclo Miller, abbinato a un modulo ibrido altamente integrato che racchiude in un unico elemento il motore elettrico, il generatore, l’elettronica di controllo e una frizione di disaccoppiamento.

Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh lordi, raffreddata a liquido per garantire costanza di rendimento anche sotto sforzo. In termini di performance, le versioni attualmente ordinabili erogano una potenza complessiva di 125 kW (170 CV) e una coppia massima di 306 Nm. Per chi cerca un approccio più urbano, la gamma si amplierà all’inizio dell’autunno con il debutto di una variante meno potente da 100 kW (136 CV).

Tre modalità

L’intelligenza del sistema Volkswagen Hybrid si manifesta nella capacità di gestire autonomamente tre diverse modalità di funzionamento:

puramente elettrica: ideale per le manovre e gli spostamenti a bassa velocità nei centri urbani;

ideale per le manovre e gli spostamenti a bassa velocità nei centri urbani; in serie: il motore termico agisce come generatore, alimentando l’unità elettrica mentre rimane disaccoppiato dalle ruote;

il motore termico agisce come generatore, alimentando l’unità elettrica mentre rimane disaccoppiato dalle ruote; in parallelo: i due motori lavorano in sinergia per offrire la massima spinta e reattività.

Questa flessibilità si traduce in consumi dichiarati estremamente interessanti: la Golf 1.5 TSI Hybrid promette una media di 4,6 l/100 km (circa 21,7 km/l), mentre la T-Roc 1.5 TSI Hybrid, complice la sezione frontale da SUV, si attesta sui 5,1 l/100 km (19,6 km/l).

Allestimenti e tecnologia

La gamma si articola su due allestimenti principali, Style e R-Line, che offrono una dotazione tecnologica di altissimo livello già di serie. Entrambe le vetture dispongono di fari a matrice di LED con il caratteristico listello orizzontale e logo illuminati, climatizzatore automatico a tre zone e specchietti ripiegabili elettricamente.

L’esperienza digitale è affidata a un quadro strumenti da 10,25″ affiancato da un generoso display per l’infotainment da 12,9″. Non mancano chicche per il comfort, come il sedile del guidatore con funzione massaggio, e sistemi di sicurezza avanzati che garantiscono la guida assistita di livello 2. Mentre la Golf monta cerchi in lega da 17″, la T-Roc opta per unità da 18″. L’allestimento R-Line aggiunge un tocco di grinta con dettagli estetici sportivi e lo sterzo progressivo, mentre per la Golf è prevista l’esclusiva variante R-Line Plus, che aggiunge cerchi da 18″, vernice metallizzata e sistema keyless.

Listino prezzi

L’arrivo delle prime unità nelle concessionarie è previsto per l’inizio dell’autunno 2026. Di seguito i prezzi di listino per le versioni da 170 CV:

Golf 1.5 TSI Hybrid Style: 39.250 euro

39.250 euro Golf 1.5 TSI Hybrid R-Line: 39.450 euro

39.450 euro Golf 1.5 TSI Hybrid R-Line Plus: 39.750 euro

39.750 euro T-Roc 1.5 TSI Hybrid Style: 42.650 euro

42.650 euro T-Roc 1.5 TSI Hybrid R-Line: 43.750 euro

Con questo lancio, Volkswagen punta a confermare la leadership dei suoi modelli di punta, offrendo una soluzione tecnologica capace di convincere anche i clienti più legati alla versatilità dei motori tradizionali.