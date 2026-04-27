Volkswagen introduce il nuovo sistema ibrido su Golf e T-Roc: addio cavi di ricarica con la tecnologia che rigenera energia in frenata e ottimizza ogni tragitto

Ufficio Stampa Volkswagen Il futuro delle Volkswagen Golf e T-Roc è un ibrido che si ricarica da solo

Volkswagen cala l’asso e lo fa in un momento in cui l’ibrido “alla vecchia maniera” sembrava quasi passato di moda. Direttamente da Vienna, o meglio dal suo Simposio dell’Automobile, la Casa di Wolfsburg va a colmare il vuoto tra le tranquille eTSI e le ben più impegnative (e costose) versioni plug-in. Sarà interessante vedere quale sarà la reazione del mercato, anche perché la novità arriverà a breve su T-Roc e Golf, non due nomi qualunque.

L’elettrico senza il vincolo della spina

Dì pure addio alla giungla dei cavi e delle ricariche forzate. In autonomia la vettura rigenera energia mentre freni e, all’occorrenza, converte il motore termico in un generatore interno. In pratica, hai i vantaggi degli EV senza il vincolo della colonnina: una comodità che ti svolta la giornata se non hai voglia (o possibilità) di passare il tempo attaccato a una wallbox.

Il sistema permette di guidare in elettrico per una porzione molto più ampia del tragitto di una eTSI (mild hybrid), abbattendo emissioni e i consumi di benzina, proprio in un periodo dove il caro carburante toglie il sonno agli automobilisti. E il costo contenuto rispetto ai modelli eHybrid spiana la strada a un pubblico che finora era rimasto alla finestra a guardare.

Come funziona il sistema a doppio motore

Invece di un unico motore, VW prevede due unità integrate con il 1.5 TSI sull’asse anteriore, una addetta alla trazione, l’altra solo alla ricarica della batteria da 1,6 kWh, sistemata sotto il bagagliaio. In questo modo assicura ricarica continua e un’abitabilità interna libera da ingombri extra. La nuova trasmissione a controllo elettronico elimina alla radice i classici scossoni nei cambi di modalità, intervenendo sulla frizione multidisco per coordinare l’intero sistema con la massima fluidità.

I tre profili di guida selezionabili – Eco, Comfort e Sport – cambiano realmente il carattere della vettura. In modalità Eco, ad esempio, l’auto limita la potenza al 70% e mette a riposo la funzione booster per spremere ogni goccia di energia, mentre la Sport dà subito tutta la spinta disponibile. Il sistema alterna i scenari in totale autonomia in base alle necessità del momento.

La marcia urbana sfrutta la componente elettrica, così da eliminare consumi e rumore nelle ripartenze. Se il fabbisogno energetico cresce, il 1.5 TSI si avvia senza trazione diretta, concentrato esclusivamente sulla ricarica del generatore, in cui il cofano ospita una sorta di piccola centrale privata dedicata al vigore del propulsore a zero emissioni. Fuori città, al superamento dei 60 km/h, il termico tira le redini e l’elettrico conferisce una spinta supplementare per rendere più rapidi i sorpassi e le fasi di accelerazione.

Volkswagen pensa a soddisfare un’utenza eterogenea con il lancio di due varianti di potenza. Nel vano motore il modulo ibrido raggruppa tutto in pochi centimetri di spazio, dall’elettronica, al differenziale, fino al cambio a marcia unica. Il ricorso a componenti elettrici per clima e servofreno salva il comfort e la sicurezza della frenata pure nei momenti di sosta del propulsore termico. Il lancio ufficiale è atteso nel’ultimo trimestre del 2026, quando Golf e T-Roc Hybrid inizieranno a circolare sulle nostre strade.