Volkswagen ID. Polo, la compatta pop tra le finaliste di Auto dell’Anno 2027

La Volkswagen ID. Polo punta al titolo di Auto dell’Anno 2027: debutta la versione d’ingresso sotto i 25.000 euro e arriva anche la sportiva GTI

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Alessandro Marchetti

Esperto di automotive

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Volkswagen ID. Polo, la compatta pop tra le finaliste di Auto dell’Anno 2027
Ufficio Stampa Volkswagen
Prezzo
da € 26.100
a € 40.900
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Altezza
152,00 cm
Larghezza
182,00 cm
Lunghezza
405,00 cm
Capacità bagagliaio
441 litri
Alimentazioni
Elettrico
Anno modello
2026
Potenza
da 61cv/45kw
a 61cv/45kw
Quali sono le sette finaliste del premio? Quando debutta la Volkswagen ID. Polo? Quali sono le caratteristiche della ID. Polo GTI?

Sulla strada verso il titolo di Auto dell’Anno 2027 c’è anche un nome che a Wolfsburg conoscono bene: Polo, questa volta però in versione elettrica. L’ID. Polo è una delle sette finaliste scelte dalla giuria del Car of the Year, un risultato che per la piccola elettrica tedesca vale come un biglietto da visita importante, a pochi mesi dal debutto sul mercato.

E mentre la corsa al premio entra nel vivo, la gamma si allarga con una versione d’ingresso più accessibile e con la sportiva GTI.

Le finaliste, tutte elettriche

La shortlist di quest’anno ha fatto notizia per un motivo preciso: per la prima volta nella storia del premio, tutte e sette le candidate sono elettriche. Oltre alla Volkswagen ID. Polo ci sono BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo e Volvo EX60, selezionate tra 38 modelli in gara. Nessuna cinese e nessuna italiana, due assenze che hanno fatto discutere. Il verdetto arriverà l’8 gennaio 2027, a Bruxelles.

La compatta pop

Che sia una Polo lo si capisce subito, e non è un caso. Lunga circa quattro metri, nasce sulla piattaforma MEB+ del gruppo e punta su un design che richiama la tradizione senza copiarla, con un’impostazione volutamente semplice e simpatica.

L’abitacolo gioca la stessa carta: l’atmosfera ha un tocco classico, ma la sostanza è moderna, con strumentazione digitale e un grande schermo centrale. Un’elettrica che prova a far dimenticare l’impostazione sobria di certe sorelle, puntando su un aspetto subito riconoscibile.

Ora con una versione entrylevel

La novità più concreta è l’arrivo delle versioni d’accesso, quelle che finalmente mantengono la promessa di un prezzo sotto i 25.000 euro, almeno con l’offerta di lancio. Prima, la ID. Polo partiva da circa 35.000 euro. Ora entra in listino una variante con batteria da 37 kWh netti e un solo motore elettrico, pensata per chi cerca l’essenziale senza rinunciare a una dotazione dignitosa.

Tre allestimenti e motori

La gamma si articola su tre allestimenti principali, Trend, Life e Style. Già la Trend ha una dotazione completa: sensori di parcheggio posteriori, fari LED, strumentazione digitale da 10 pollici, schermo centrale da 12,9, accesso keyless e climatizzatore automatico.

La Life aggiunge cruise control adattivo, telecamera posteriore, comandi vocali, ricarica a induzione per lo smartphone e luci ambientali.

In cima c’è la Style, con cerchi da 17 pollici, fari a matrice di LED, sedili sportivi riscaldabili, volante riscaldato, climatizzatore bi-zona e illuminazione d’ambiente a 30 colori.

Sul fronte dei motori, due le famiglie di potenza principali: 116 e 135 CV con la batteria piccola, 211 CV con la grande, a cui si affianca l’unità da 226 CV della GTI.

Batteria e autonomia

La batteria da 37 kWh garantisce fino a 323 km di autonomia. In corrente continua si ricarica fino a 88 kW, passando dal 10 all’80% in circa 23 minuti: tempi interessanti per una compatta a questo prezzo. Chi cerca più chilometri può guardare alla batteria da 52 kWh che porta l’autonomia dichiarata a 454 km.

Anche in versione GTi

La GTI è l’altra novità. Una hot hatch elettrica a trazione anteriore da 226 CV e 290 Nm, con scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e 175 km/h di velocità massima. Per tenere a bada la potenza c’è un differenziale autobloccante a controllo elettronico, come sulle Golf GTI, insieme a sospensioni adattive e a un profilo di guida dedicato. Non mancano i dettagli iconici: la striscia rossa sul frontale, il tessuto a quadri dei sedili e un cruscotto che può richiamare quello della Golf degli anni Ottanta.

Prezzi

Il listino parte da 26.100 euro per la Trend, scesi a 24.900 con l’offerta di lancio. La Life costa 28.800 euro con il motore da 116 CV e 30.000 euro con quello da 135 CV, mentre la Style arriva a 33.400 euro.

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