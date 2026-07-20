Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID. Polo Trend: l'elettrica da circa 25.000 euro

Alla presentazione della ID. Polo, Volkswagen aveva promesso una versione elettrica da circa 25.000 euro. Al lancio, tuttavia, nei listini italiani erano comparse soltanto le Edition 1 da 35.000 euro e Edition 1 More da 38.400 euro, entrambe con batteria da 52 kWh. Era il preludio della variante d’accesso, che ora esce finalmente allo scoperto riducendo di parecchio la spesa necessaria.

Prezzo e autonomia

In Germania la ID. Polo Trend costa 24.995 euro. Sul sito italiano Volkswagen parla invece di un’offerta commerciale intorno ai 25.000 euro e indica settembre 2026 come periodo di disponibilità, senza aver ancora pubblicato il listino definitivo. Prima di aspettarsi la stessa identica cifra tedesca sarà quindi meglio conoscere eventuali promozioni, obblighi di finanziamento o condizioni legate alla permuta.

37 kWh contro 52: una parte consistente dei 10.000 euro risparmiati dipende dalla batteria. La Trend porta con sé meno energia e deve quindi fermarsi prima delle Edition 1, ma i 334 km WLTP dichiarati da Volkswagen permettono di affrontare comunque i tragitti quotidiani, mentre la differenza si sentirà maggiormente nei trasferimenti autostradali.

Una sosta dal 10 all’80% richiede circa 23 minuti, purché il punto di ricarica eroghi i 90 kW accettati dall’auto. Il motore della versione base manda 116 CV alle ruote anteriori e, sempre con la batteria da 37 kWh, Volkswagen proporrà anche l’alternativa da 135 CV. Quest’ultima offrirà un po’ di vivacità in più, inevitabilmente pagata attraverso un consumo superiore.

A cambiare sono il prezzo e l’autonomia, non lo spazio: ID. Polo rimane lunga 4,05 metri e sfrutta il passo di 2,60 metri per lasciare ai passeggeri posteriori 19 millimetri in più rispetto alla Polo con motore termico. Il bagagliaio offre 441 litri, destinati a diventare 1.243 dopo aver ripiegato il divano, cifre superiori a quelle della sorella alimentata a benzina.

Trend rinuncia ad alcuni accessori inseriti negli allestimenti superiori, ma non si presenta come una versione completamente spoglia, infatti davanti al conducente trova posto un quadro digitale da circa 10 pollici e al centro della plancia compare il sistema multimediale da 12,9. Sono inoltre compresi il climatizzatore automatico e i fari a LED, oltre al volante multifunzione rivestito in materiale sintetico.

Infilarsi in un parcheggio risulta poi meno complicato: i sensori installati davanti e dietro avvisano il conducente della vicinanza degli ostacoli. Side Assist si occupa dell’angolo cieco e controlla che dalla strada non arrivi qualcuno al momento di aprire la portiera. Reversing Assist torna utile in un vicolo: registra il tratto appena percorso e guida la vettura all’indietro lungo la stessa traiettoria.

Gli altri allestimenti da 37 kWh

Spendere poco non obbligherà a scegliere l’allestimento base. La batteria da 37 kWh entra anche nei listini di Life e Style, in vendita in Germania da 29.195 euro. La prima investe parte della differenza sul cruise control adattivo e sulla telecamera, la seconda preferisce i fari Matrix LED e pagando ancora si possono aggiungere il tetto in vetro oppure l’impianto audio Harman Kardon.

I 334 km dichiarati indicano chiaramente quale sarà l’habitat della versione meno cara. In città e nel tragitto verso il lavoro la capacità ridotta incide poco, specialmente con una presa disponibile a casa, mentre in una vacanza le soste arriveranno prima rispetto alla ID. Polo da 52 kWh. Da settembre la Trend sarà proposta anche in Italia e il listino chiarirà che cosa Volkswagen intenda davvero con la formula “intorno ai 25.000 euro”.