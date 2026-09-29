Dal 2027 la Volkswagen ID.4 lascerà spazio alla ID. Tiguan: il nuovo SUV elettrico avrà batterie da 58 e 77 kWh e potrà offrire un'autonomia massima di 600 km

Ufficio Stampa Volkswagen La ID.Tiguan prenderà il posto della ID.4 nella gamma Volkswagen

La Volkswagen ID.4 si avvicina alla fine della sua prima fase, e nel 2027 perderà persino il nome. Dal 2027 il SUV elettrico lascerà infatti spazio alla nuova ID. Tiguan, denominazione scelta dalla Casa tedesca per avvicinare la propria gamma a batteria ai modelli che gli automobilisti conoscono da anni. Prima della presentazione ufficiale, un prototipo ancora camuffato ha già permesso di scoprire qualche anticipazione in proposito.

Non sarà un semplice cambio di targhetta sul portellone. Dalla ID.4 saranno ripresi la base meccanica, l’arco del tetto e i vetri, a fronte di carrozzeria, abitacolo, motori e chimica delle batterie inediti. Per il SUV elettrico, sul mercato europeo dal 2021, comincia di fatto una nuova fase.

Addio alle sigle numeriche

Nel quartier generale di Volkswagen hanno deciso di abbandonare progressivamente le sigle numeriche utilizzate finora per le elettriche, recuperando nomi già affermati nella propria gamma. La stessa strategia intrapresa con ID. Polo e ID. Cross coinvolgerà ora uno dei modelli di punta della famiglia a batteria.

La scelta di Tiguan non comporterà comunque l’addio all’attuale SUV con motori termici e ibridi, perché ID. Tiguan e Tiguan tradizionale continueranno a convivere, pur senza condividere componenti. Wolfsburg punta su un nome presente sul mercato dal 2007 e associato a oltre 8,3 milioni di esemplari prodotti.

Insieme alla ID.4 uscirà di scena anche la ID.5. Le due elettriche hanno superato complessivamente le 950.000 consegne dal 2021, ma il costruttore tedesco ha rivisto i propri piani in vista della prossima fase dell’offensiva elettrica. La produzione di ID.4 e ID.5 proseguirà ancora per un periodo, prima che la nuova ID. Tiguan ne raccolga definitivamente il testimone.

Batterie e autonomia

Le prime informazioni emerse durante un test con un esemplare di preserie indicano due tagli di batteria, da 58 e 77 kWh. Per quanto riguarda la versione d’accesso, dovrebbe disporre di 190 CV e offrire circa 450 km di autonomia, dati da prendere con le pinze in attesa dell’omologazione definitiva.

Con la batteria più grande la potenza salirebbe a 286 CV nella variante a motore singolo, accreditata di circa 600 km. A completare la gamma dovrebbe pensarci la variante bimotore a trazione integrale da 299 CV, accreditata di circa 560 km di autonomia, la stessa utilizzata durante il Covered Drive organizzato prima della presentazione. Le prime impressioni parlano di accelerazioni rapide e di uno sterzo leggero e abbastanza preciso, dalle reazioni non troppo lontane da quelle dell’attuale ID.4.

Il pedale del freno è apparso invece spugnoso e dalla corsa piuttosto lunga, ma trattandosi di un’auto di preserie i tecnici stanno ancora lavorando sulla messa a punto, inclusa la taratura degli ammortizzatori.

La data del debutto

Manca poco al momento in cui cadranno le camuffature. La presentazione della ID. Tiguan è prevista per il 9 ottobre, mentre l’arrivo sul mercato avverrà all’inizio del 2027. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi sui 40.000 euro, in attesa dei listini definitivi. La carriera della ID.4 volge al termine, ma parte della sua impostazione tecnica passerà a un’erede profondamente rinnovata, battezzata con un nome familiare agli automobilisti: dal 2027, cercando una Volkswagen elettrica di queste dimensioni, sul portellone si leggerà ID. Tiguan.