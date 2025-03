Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Golf e T-Roc: un nuovo full hybrid per le due Volkswagen

Il 2024 si è configurato come un anno particolarmente complesso per Volkswagen, come ha sottolineato il CEO Thomas Schäfer durante la presentazione dei risultati finanziari. In un contesto di persistenti difficoltà di mercato e di una congiuntura geopolitica instabile, l’azienda ha dovuto affrontare anche una prolungata e intensa negoziazione con le organizzazioni sindacali, sfociata nell’accordo dello scorso dicembre. Nonostante le contingenze non particolarmente positive, Volkswagen non ha interrotto il suo percorso di rinnovamento, compreso quello della sua gamma. Non a caso, Golf e T-Roc andranno incontro a una nuova elettrificazione.

Volkswagen T-Roc e Golf, tante novità

Sul fronte dei prodotti, Volkswagen ha annunciato l’intenzione di presentare nove nuovi modelli entro il 2027. Un’importante novità riguarda l’ampliamento dell’offerta di motorizzazioni per i modelli basati sulla piattaforma MQB, con l’introduzione di powertrain full hybrid. Questi motori faranno il loro debutto sulla nuova T-Roc, presentata in estate, e saranno rapidamente adottati anche dalla Golf e dalla Skoda Octavia. Parallelamente, prosegue lo sviluppo della piattaforma MEB per le auto elettriche, da cui nascerà una nuova famiglia di vetture compatte con un prezzo inferiore ai 25.000 euro, tra cui la Volkswagen ID.1 e ID.2all, la Cupra Raval e la Skoda Epiq.

Il focus principale dello sviluppo tecnologico è rappresentato dalla nuova architettura SSP (Scalable Systems Platform), il cui debutto è atteso entro la fine del decennio. Questa piattaforma diventerà la base per i futuri modelli elettrici del gruppo, a cominciare dalla Golf. Secondo Schäfer, la piattaforma SSP offrirà maggiore autonomia, ricariche più rapide, prestazioni migliori e significativi progressi nella guida autonoma. L’SSP è destinata a rappresentare un salto tecnologico fondamentale per Volkswagen nel suo percorso verso l’elettrificazione e la guida autonoma.

L’andamento sui mercati globali

Dal punto di vista delle vendite globali (Cina esclusa), Volkswagen ha registrato nel 2024 un leggero incremento, passando da circa 2,5 milioni a 2,6 milioni di veicoli venduti. Anche il fatturato ha mostrato una crescita, attestandosi a 88 miliardi di euro rispetto agli 86 dell’anno precedente. La Casa automobilistica ha conseguito vendite record in mercati chiave come Canada, Stati Uniti e Sud America.

In Cina, si conferma leader nel segmento delle auto con motore endotermico e si posiziona al nono posto nel settore dei veicoli elettrici. In Europa, il marchio mantiene una solida leadership di mercato con una quota del 10,5%, che sale al 19,1% in Germania grazie al successo di modelli iconici come Golf, T-Roc e Tiguan. Nel mercato tedesco delle auto elettriche, la Volkswagen detiene una quota del 16,3%.

Il fronte operativo

Tuttavia, sul fronte dei dati finanziari, l’utile operativo del 2024 ha subito una contrazione, scendendo da 3,5 a 2,6 miliardi di euro. Il responsabile finanziario David Powels ha spiegato che questa diminuzione è principalmente attribuibile ai costi di rinnovamento della gamma e alla transizione verso la mobilità elettrica, fattori solo parzialmente compensati dalla riduzione dei costi e dai primi effetti della ristrutturazione.

Anche la redditività ha risentito di questa situazione, passando dal 4,1% al 2,9% del fatturato. Il flusso di cassa ha registrato una diminuzione più marcata, passando da 3,2 miliardi di euro nel 2023 a 1,2 miliardi nel 2024. Questa flessione è stata influenzata dai costi legati agli strascichi del “dieselgate” e alla partnership con Rivian, a differenza dell’anno precedente che aveva beneficiato di una significativa riduzione dell’inventario.