Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Volkswagen ha prodotto numerose auto di successo, ma tre in particolare hanno fatto faville sul mercato. Dopo il successo del Maggiolino, Polo e Golf hanno reso felici numerose generazioni di automobilisti. Un anno dopo il lancio della prima serie della Golf, nel 1975 nacque la Polo. Basata sull’Audi 50, con la quale condivideva svariati elementi tecnici, oltre al nome in codice Typ 86, la Polo diede un nuovo impulso alle vendite del Gruppo Volkswagen. La Polo era più economica e spartana rispetto alla cugina 50, rappresentando una alternativa alla portata di coloro che non potevano consentirsi l’acquisto di una Golf.

Generazione dopo generazione, il DNA della Polo non è mai cambiato. L’utilitaria di segmento B è cresciuta nelle dimensioni, raggiungendo senza rughe le 50 candeline sulla torta. Mezzo secolo di una storia tedesca che ha affascinato milioni di italiani. Per festeggiare il prestigioso traguardo la Casa di Wolfsburg ha fatto cadere i veli sulla nuova Edition 50. La serie speciale vanta tutte le soluzioni tecnologiche di ultima generazione, facendo scendere una lacrimuccia ai puristi.

Dotazione ricca

Il modello special è basato sull’allestimento Style. Vanta cerchi in lega da 16 pollici “Coventry”, con la possibilità di opzionare anche i 17 pollici “Torosa”, vetri posteriori oscurati e targhetta identificativa sul montante centrale: una placca tridimensionale con la scritta “50”, proprio come quella apparsa lo scorso anno sulla Golf. Nell’abitacolo c’è in bella vista il Logo Edition 50, presente anche sulla razza inferiore del volante. Volgendo lo sguardo più in basso si nota la pedaliera cromata. L’illuminazione dell’ambiente multi colore contrasta con il cielo dell’abitacolo nero.

La dotazione tecnologica comprende l’assistente di parcheggio e la telecamera posteriore, il navigatore connesso, la frenata automatica d’emergenza in retromarcia e l’assistente al cambio di corsia Side Assist. La Polo è stata allestita con il pacchetto cromo, mentre i sedili anteriori sono stati montati in versione sportiva e riscaldabili. Non mancano, infine, il volante multifunzione in pelle e la retrocamera posteriore per facilitare le manovre di parcheggio.

Listino prezzi

Tre le motorizzazioni previste sul mercato tedesco, l’entry-level equipaggia il collaudato 1.0 TSI da 95 CV con cambio manuale a 6 rapporti. In alternativa è previsto un automatico con due varianti: DSG a doppia frizione a 7 rapporti, la prima con lo stesso 1.0 TSI da 95 CV, la seconda con il più potente 1.0 TSI da 115 CV. Soffermiamoci anche sul nuovo sistema infotainment che offre una navigazione smart e molto intuitiva.

Il Discover Media consente di usufruire di servizi di streaming e accesso a internet di serie, così come la possibilità di godere dei vari livelli di guida. Scegliendo il pacchetto opzionale Plus si ha anche il tetto panoramico in vetro apribile, il climatizzatore automatico bizona con filtro potenziato e il sistema Keyless Access per apertura e accensione dell’auto senza chiave, completo di chiusura di sicurezza SAFE. La Volkswagen Polo Edition 50 arriverà nel corso dell’estate sul mercato italiano con i seguenti prezzi: Polo 1.0 TSI 95 CV Edition 50 a 28.200 euro; Polo 1.0 TSI 95 CV Edition 50 DSG a 29.900 euro e Polo 1.0 TSI 115 CV Edition 50 DSG: 31.900 euro. Questa versione non è a tiratura limitata ma sarà realizzata dalla Volkswagen solo fino alla fine del 2026.