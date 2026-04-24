Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Volkswagen ID. Unyx 07: la nuova berlina alla spina

La notte di Pechino si illumina di una luce nuova, quella di un’offensiva tecnologica senza precedenti. In occasione della VW Group Night, svoltasi alla vigilia dell’Auto China 2026, il Gruppo Volkswagen ha svelato la sua strategia per il mercato cinese: un piano imponente che prevede il lancio di 30 modelli elettrificati entro il 2027, destinati a diventare 50 entro il 2030.

Questa narrazione non parla solo di numeri, ma di una metamorfosi profonda che vede l’integrazione di intelligenza artificiale, guida autonoma e partnership locali strategiche. Al centro di questo palcoscenico, quattro modelli emergono come simboli di una nuova era.

ID.Aura T6: la compatta che guarda al futuro

La prima protagonista di questa rivoluzione è la ID.Aura T6, realizzata dalla joint venture FAW-Volkswagen. Si tratta di un SUV elettrico di dimensioni compatte molto atteso, che segna il debutto dell’inedita famiglia ID.Aura. La sua essenza risiede nella China Electronic Architecture (CEA), una piattaforma avanzata sviluppata specificamente per il mercato locale.

Questa base tecnologica non è solo una struttura meccanica, ma un ecosistema digitale che consente aggiornamenti continui over-the-air e funzionalità di guida assistita di livello 2. Esteticamente, il veicolo promette un’integrazione fluida tra hardware e software, preparando il terreno per le tecnologie che vedremo nella seconda metà dell’anno.

ID.Unyx 09: l’ammiraglia intelligente

Accanto al SUV compatto, Volkswagen Anhui ha presentato la ID.Unyx 09, un modello già prossimo alla produzione che sposta l’asticella verso l’alto. Parliamo di una berlina elettrica imponente, lunga ben 5 metri, che combina eleganza e potenza di calcolo. La ID.Unyx 09 è concepita come un salotto digitale itinerante: è dotata di un sistema di calcolo ad alte prestazioni e di un assistente AI che funge da interfaccia intelligente tra uomo e macchina. Anche qui, la sicurezza è garantita da sistemi di assistenza alla guida di livello 2, ma la vera differenza la fa l’interazione naturale con l’utente, rendendo ogni viaggio un’esperienza personalizzata.

Jetta X: l’elettrico per tutti, con stile

Il Gruppo non dimentica il valore dell’accessibilità e lo fa attraverso il marchio Jetta, che punta a mantenere la sua leadership anche nell’era elettrica. La concept car Jetta X introduce un nuovo linguaggio di design e un logo aggiornato, segnando una direzione inedita per il brand. L’obiettivo è ambizioso: lanciare quattro modelli a batteria entro il 2028, con il primo debutto previsto già entro la fine di quest’anno. La Jetta X vuole proporsi come una scelta “intelligente e affidabile” per consumatori di ogni età, dimostrando che il lusso tecnologico e la praticità possono coesistere a prezzi competitivi.

Audi E7X: il vertice della performance premium

Infine, il marchio dei quattro anelli ha presentato l’Audi E7X, il primo SUV premium a batteria sviluppato esclusivamente per il mercato cinese in collaborazione con SAIC. Basato sulla Advanced Digitized Platform, questo SUV di grandi dimensioni incarna la dinamica di guida tipica di Audi, esaltata dalla trazione integrale quattro. Le prestazioni sono di assoluto livello, con varianti di motorizzazione che offrono potenze di sistema di 300 o 500 kW. Ma il vero primato della E7X è tecnologico: segnerà infatti il debutto mondiale e locale della guida automatizzata di livello 3 per Audi.

Oltre il metallo: L’Agente AI

Tutti questi modelli saranno unificati da una visione comune: la Agentic AI for All. Entro la seconda metà dell’anno, i veicoli basati sulla piattaforma CEA integreranno un agente AI di bordo basato su modelli linguistici di grandi dimensioni. A differenza dei comuni assistenti vocali, questo sistema è in grado di prendere decisioni contestuali e compiere azioni complesse attraverso una conversazione naturale, mantenendo però i dati al sicuro all’interno del veicolo. È il primo passo verso il 2027, quando l’architettura CEA 2.0 unificherà definitivamente l’esperienza di guida e la vita a bordo in un unico, potente sistema intelligente.