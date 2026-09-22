Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen T-Cross: la nuova Trend abbassa la soglia d'accesso alla gamma

Con la Trend, la Volkswagen T-Cross abbassa di 1.950 euro la soglia d’accesso rispetto alla Life. Il nuovo allestimento costa 25.550 euro di listino e viene proposto al lancio a 21.900 euro in caso di permuta o rottamazione. Così facendo il B-SUV tedesco compie il proprio ingresso in una fascia finora rimasta scoperta dalla gamma.

Accompagnato dal cambio manuale a cinque rapporti, il 1.0 TSI, l’unica opzione a listino, eroga 95 CV e raggiunge 175 Nm fra 1.600 e 3.500 giri, con uno 0-100 km/h coperto in 11,3 secondi e 180 km/h di velocità massima. Quanto beve? Il dato dichiarato da Wolfsburg è di 5,4 l/100 km nel ciclo WLTP, a cui corrispondono emissioni di CO2 pari a 124 g/km.

Il prezzo scende, la dotazione è ancora ricca

Essere diventata la T-Cross meno cara non comporta troppe rinunce sul piano dell’allestimento. La Trend include già i cerchi in lega da 16 pollici e i fari a LED anteriori e posteriori, insieme ai vetri oscurati e agli specchietti regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili.

Nell’abitacolo il quadro strumenti digitale e lo schermo dell’infotainment misurano entrambi 8 pollici. Apple CarPlay e Android Auto funzionano tramite App-Connect wireless, evitando almeno di trasformare il cavo dello smartphone in un accessorio permanente della plancia, dove compare pure il volante multifunzione rivestito in pelle.

Rimane una delle caratteristiche utili della T-Cross: il divano posteriore scorre longitudinalmente di 14 centimetri. Spostandolo si decide quanto spazio concedere ai passeggeri e quanto al carico, con il bagagliaio che oscilla fra 385 e 455 litri, e abbattendo gli schienali posteriori si arriva a 1.281 litri.

Tanti aiuti alla guida già di serie

Sul fronte degli ADAS la Trend comprende Adaptive Cruise Control, Front Assist con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist e Side Assist. Il Travel Assist coordina alcune di queste funzioni intervenendo, entro i propri limiti operativi, su velocità, distanza dal veicolo precedente e mantenimento della corsia.

La dotazione comprende inoltre il riconoscimento della segnaletica, il rilevatore della stanchezza del conducente, i sensori di parcheggio posteriori e il Safety Pack con protezione proattiva degli occupanti.

Poco oltre i quattro metri

Lunga 4,135 metri, larga 1,760 e alta 1,559 metri, la T-Cross conserva dimensioni abbastanza contenute per un modello che deve cavarsela soprattutto nell’utilizzo urbano. Il passo misura 2,551 metri e il divano scorrevole aiuta a sfruttare l’abitacolo quando cambiano le necessità di carico.

La nuova Trend diventa così il gradino iniziale di una famiglia che prosegue con Life, Edition Plus, Style, R-Line e R-Line Plus. La differenza con la Life riguarda soprattutto alcuni accessori, perché già scegliendo il nuovo allestimento rimangono disponibili buona parte delle dotazioni tecnologiche e degli aiuti alla guida della T-Cross. Salendo di allestimento entra in gioco pure il 1.0 TSI da 115 CV, disponibile con trasmissione manuale oppure DSG.

La Life giustifica parte dei 1.950 euro aggiuntivi offrendo, fra le altre cose, Ready2Discover predisposto per la navigazione, bracciolo centrale, sensori di parcheggio anteriori, ricarica wireless dello smartphone e sedile del passeggero regolabile in altezza. Dal canto suo, la Trend fa leva sul prezzo: i 21.900 euro pubblicizzati sono legati a permuta o rottamazione, mentre il riferimento senza promozione resta il listino di 25.550 euro.