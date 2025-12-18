La nuova generazione di Volkswagen T-Roc ha superato a pieni voti il test di sicurezza Euro NCAP ottenendo le ambite cinque stelle e brillando in diverse categorie

Ufficio Stampa Volkswagen Cinque stelle nel test di sicurezza

La Volkswagen T-Roc è uno dei modelli più importanti della gamma della Casa tedesca in Europa. Si tratta di un SUV compatto che, anno dopo anno, è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, proponendo un comparto tecnico di qualità, una buona dotazione e un prezzo più accessibile rispetto ai modelli del segmento premium. Con la nuova generazione, da poco disponibile sul mercato, Volkswagen vuole bissare il successo del primo modello. In attesa di capire quale sarà il riscontro commerciale nei vari mercati europei, l’azienda ha già centrato il primo obiettivo. La T-Roc, infatti, ha conquistato le cinque stelle nel test Euro NCAP che mette alla prova le auto, verificandone la sicurezza con un’analisi che prende in considerazione diversi aspetti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito ai risultati del modello di Volkswagen.

Cinque stelle per il SUV

La nuova generazione di Volkswagen T-Roc ha ottenuto le cinque stelle (su cinque) nel test Euro NCAP. Questo test si suddivide in quattro categorie e a ogni categoria viene assegnato un punteggio in percentuale. Questi sono i risultati ottenuti dal SUV tedesco:

Sicurezza degli occupanti adulti: 91%

Sicurezza degli occupanti bambini: 87%

Sicurezza degli utenti vulnerabili della strada: 87%

Safety Assist: 78%

Si tratta di punteggi molto alti e che premiano il lavoro svolto da Volkswagen. In particolare, T-Roc si piazza nella Top 5 dei modelli analizzati da Euro NCAP per quanto riguarda la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. Molto buoni i risultati anche nelle altre categorie, come conferma il giudizio finale assegnato al termine del test. Il successo ottenuto dal SUV conferma le ottime performance della Casa tedesca nel settore della sicurezza. Nel corso del 2025, infatti, il test della Tayron e le rivalutazioni di Golf, ID.3 e ID.4 si sono concluse sempre con cinque stelle su cinque.

Una dotazione molto ricca

Volkswagen non ha voluto scendere a compromessi per il suo nuovo modello. Di conseguenza, la T-Roc può contare su una dotazione di serie molto ricca e che non trascura la sicurezza, come confermano i risultati dell’analisi EuroNCAP. Di serie, infatti, troviamo sistemi di assistenza come la frenata automatica in fase di svolta e supporto alle sterzate improvvise, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e il mantenimento automatico per il freno di stazionamento elettronico, l’assistenza per la partenza in salita, la telecamera posteriore, il sistema di mantenimento di corsia e l’assistenza al cambio di corsia. Ci sono anche la frenata automatica di emergenza e il cruise control adattivo e predittivo oltre al controllo elettronico della stabilità e al controllo automatico degli anabbaglianti Light Assist. Tra gli optional, invece, troviamo il Parking Pack, che semplifica le manovre di parcheggio, e il Tech Park che aggiunge la telecamera frontale, l’Head-up display e altri accessori. Ricordiamo che la Nuova T-Roc è già disponibile sul mercato, con un listino prezzi che parte da 33.900 euro e con diverse motorizzazioni tra cui scegliere quella giusta.