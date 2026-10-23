Volkswagen T-Roc Hybrid protagonista dell'Open Weekend del 24 e 25 ottobre: motori full hybrid da 136 e 170 CV, prezzi e offerta di lancio

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen T-Roc Hybrid: Open Weekend 24 e 25 ottobre

La Volkswagen T-Roc Hybrid si prepara al debutto nelle concessionarie italiane con un appuntamento dedicato agli automobilisti interessati alla nuova tecnologia full hybrid del marchio tedesco. Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, l’Open Weekend permetterà di conoscere da vicino il SUV e provarlo su strada, scoprendo un sistema di propulsione capace di viaggiare anche in modalità completamente elettrica senza necessità di ricarica esterna.

L’iniziativa coincide con una promozione che porta il prezzo della versione Life da 136 CV a 30.500 euro, rispetto ai 36.050 euro di listino, a condizione di consegnare un’automobile in permuta o rottamazione. La nuova motorizzazione rappresenta un’importante evoluzione della gamma T-Roc, affiancando all’efficienza elettrica la praticità di un’alimentazione tradizionale.

Due motori da 136 e 170 CV

La gamma full hybrid si articola su due livelli di potenza, entrambi basati sul motore turbo benzina 1.5 TSI evo2 abbinato a due unità elettriche e a una batteria ad alta tensione da 1,6 kWh lordi, collocata nella parte posteriore del pianale.

La configurazione d’ingresso sviluppa 100 kW, equivalenti a 136 CV, e una coppia massima di 288 Nm. La variante più potente raggiunge invece 170 CV e 310 Nm, offrendo prestazioni superiori senza modificare il principio di funzionamento del sistema.

La tecnologia permette alla vettura di muoversi utilizzando esclusivamente l’energia elettrica nelle partenze e durante la marcia a bassa velocità, condizioni particolarmente frequenti nel traffico cittadino. La batteria recupera energia attraverso la frenata rigenerativa e le decelerazioni, mentre il motore termico può contribuire alla produzione di elettricità. Non sono quindi necessari collegamenti alla rete domestica o alle colonnine pubbliche.

Come funziona il nuovo sistema full hybrid

Uno degli aspetti tecnicamente più interessanti della T-Roc riguarda la capacità di gestire automaticamente tre differenti modalità operative, scegliendo quella più adatta alle condizioni di guida. Nel funzionamento completamente elettrico, il motore a benzina rimane spento e la trazione viene affidata all’unità elettrica. Nella modalità seriale, invece, il propulsore termico aziona un generatore per produrre energia, senza trasmettere direttamente coppia alle ruote.

Quando aumentano velocità e richiesta di potenza, entra in gioco il funzionamento parallelo, nel quale il motore turbo benzina e quello elettrico collaborano alla propulsione. Il conducente non deve intervenire nella selezione di queste configurazioni, perché il sistema gestisce autonomamente i passaggi. Rimane invece possibile scegliere fra Eco, Comfort e Sport, tre profili che modificano la risposta della vettura e la gestione energetica.

L’obiettivo è combinare fluidità di marcia, consumi contenuti e prestazioni adeguate anche nei percorsi extraurbani, mantenendo la semplicità d’utilizzo tipica delle ibride autoricaricabili.

Offerta di lancio e rate da 199 euro

La promozione riguarda la T-Roc Hybrid Life da 136 CV ed è disponibile presso le concessionarie Volkswagen aderenti, con uno sconto complessivo di 5.550 euro rispetto al prezzo di listino. Per chi preferisce il finanziamento, la formula Progetto Valore Volkswagen prevede un anticipo di 6.500 euro e 48 rate mensili da 199 euro, con una percorrenza contrattuale di 40.000 chilometri. Il TAN è fissato al 5,99%, mentre il TAEG raggiunge il 6,95%.

Le condizioni economiche complete, compreso l’eventuale importo finale, devono essere verificate prima della sottoscrizione del contratto. Accanto alla Life sono disponibili gli allestimenti Style e R-Line, orientati rispettivamente a una maggiore dotazione tecnologica e a una caratterizzazione più sportiva.

L’Open Weekend offrirà dunque la possibilità di valutare direttamente il comportamento della nuova motorizzazione, soprattutto nei percorsi urbani dove il contributo elettrico può risultare maggiormente apprezzabile.