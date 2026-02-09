La nuova Volkswagen T-Roc diventa completamente ibrida: dalla gamma mild hybrid ai motori full hybrid, prestazioni e tecnologia al servizio dell’efficienza e del dinamismo

Ufficio Stampa Volkswagen Nuova Volkswagen T-Roc: motori e consumi

Volkswagen T-Roc si è affermata negli anni come uno dei modelli di maggior successo della Casa di Wolfsburg, e la nuova generazione segna un punto di svolta fondamentale nel suo percorso evolutivo. Si tratta, infatti, del primo modello Volkswagen la cui intera gamma di motorizzazioni è costituita esclusivamente da sistemi ibridi efficienti, eliminando del tutto le versioni puramente termiche. Questa scelta strategica sottolinea la volontà del marchio di offrire una spinta tecnologica avanzata, mantenendo intatto il carattere dinamico che ha reso il SUV un riferimento nel suo segmento. Non resta che analizzare il quadro nel dettaglio.

Una gamma di motori interamente elettrificata

L’offerta della nuova T-Roc si articola su sei diverse versioni di motore, suddivise tra sistemi mild hybrid a 48 V (eTSI) e trazioni full hybrid (Hybrid), con configurazioni a trazione anteriore o integrale 4MOTION. Al momento del lancio, la scena è dominata dal collaudato sistema mild hybrid a 48 V basato sul turbo da 1,5 litri, ma durante il 2026 ci sarà il debutto di varianti completamente inedite: un 2.0 eTSI da 48 V e un sistema full hybrid da 1,5 litri.

Il motore d’ingresso è il 1.5 eTSI da 85 kW (116 CV), disponibile per gli allestimenti Life e Style. Nonostante sia la versione base, integra tecnologie di alto profilo come la disattivazione automatica dei cilindri (ACTplus), un turbocompressore a geometria variabile (VTG) e il ciclo di combustione Miller per massimizzare il rendimento. Sul fronte delle prestazioni, questa variante accelera da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e raggiunge i 196 km/h, con consumi combinati WLTP molto contenuti, compresi tra 6,0 e 5,6 l/100 km.

Per chi cerca maggiore brio, è disponibile il 1.5 eTSI da 110 kW (150 CV), offerto di serie sulla versione R-Line. Grazie a una coppia massima di 250 Nm, lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 8,9 secondi e la velocità massima sale a 212 km/h. Sorprendentemente, l’efficienza rimane identica alla versione meno potente, con consumi dichiarati sempre tra 6,0 e 5,6 l/100 km. Entrambe le motorizzazioni 1.5 eTSI sono abbinate a un cambio a doppia frizione (DSG) a 7 marce e possono contare sulla funzione di “veleggiamento”, che disinserisce il motore termico in fase di rilascio per risparmiare fino a mezzo litro di carburante ogni 100 km.

Le novità Full Hybrid

La nuova T-Roc porta al debutto mondiale il 2.0 eTSI da 150 kW (204 CV), un’unità concepita specificamente per la trazione integrale 4MOTION. Questo motore rappresenta l’ultima evoluzione della serie EA888 (TSI evo5) ed è progettato per rispettare le future normative Euro 7-temp. Le prestazioni sono da vera sportiva: velocità massima di 226 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,9 secondi, con un consumo previsto di 7,3 l/100 km.

Il sistema 4MOTION di sesta generazione garantisce una gestione intelligente della forza, attivando l’asse posteriore solo quando necessario o tramite profili specifici come “Snow” e “Offroad” selezionabili dal guidatore. Alla fine del 2026, la gamma sarà completata dalla versione top di gamma T-Roc R, equipaggiata con una variante ancora più potente del 2.0 eTSI. Un’altra novità assoluta per il 2026 è il sistema 1.5 Hybrid (full hybrid). Basato sul motore turbo 1.5 TSI, verrà proposto in due livelli di potenza da 100 kW (136 CV) e 125 kW (170 CV), entrambi con trazione anteriore.