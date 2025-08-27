Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen La nuova generazione di Volkswagen T-Roc è ufficiale

Volkswagen ha sollevato il sipario sulla nuova generazione di T-Roc, modello destinato a ricoprire un ruolo da protagonista nel corso dei prossimi anni per la Casa tedesca. Il crossover, in questa sua seconda evoluzione, infatti, punta a diventare un riferimento del mercato europeo. La prima generazione di T-Roc, lanciata nel 2017 e più volte aggiornata nel corso degli anni, ha registrato più di due milioni di esemplari venduti, contribuendo ai successi di Volkswagen. Il nuovo modello propone tantissime novità, con tanta tecnologia a bordo e una gamma elettrificata.

Un modello tutto nuovo

La Volkswagen T-Roc di seconda generazione debutta con una presentazione in anteprima mondiale che anticipa il lancio commerciale, previsto per i prossimi mesi. Si tratta di un progetto chiave per Volkswagen: lo scorso anno, infatti, T-Roc ha conquistato oltre 292.000 clienti e ora l’obiettivo è fare ancora meglio, continuando una storia di successi iniziata nel 2017.

La Casa tedesca ha definito il suo modello come un Crossover Utility Vehicle (CUV), per via della coda in stile coupé che va ad arricchire un’offerta ricca di opzioni, con una gamma che comprende già Taigo, T-Cross, Tiguan, Tayron e Touareg, con quest’ultima vicina all’addio. In particolare, T-Roc andrà a posizionarsi tra T-Cross e Tiguan, occupando un segmento di mercato importantissimo in Europa. Il modello si basa sulla piattaforma MQB evo.

Rispetto alla generazione precedente, il nuovo SUV è ora leggermente più lungo (122 mm) raggiungendo 4.373 mm di lunghezza. Cresce anche il passo (+28 mm) che ora arriva a 2.631 mm per garantire ancora più spazio a bordo, senza modificare le caratteristiche da modello compatto e ideale anche per l’uso in città. Il leggero incremento delle dimensioni si accompagna anche all’introduzione dei cerchi in lega da 20 pollici che ora rappresentano l’opzione più grande della gamma (in precedenza, il SUV si fermava ai cerchi da 19 pollici).

Cambia anche il design, con l’adozione di un nuovo linguaggio che modifica il volto di T-Roc, senza però snaturare l’identità del modello. La seconda generazione del SUV compatto tedesco ora mostra una vicinanza stilistica alle più recenti produzioni di Volkswagen, come la Tayron, il SUV per le famiglie svelato lo scorso anno. Nella parte anteriore si registra l’introduzione dei fari a LED Matrix IQ-LIGHT, che si affiancano ai fari a LED Plus di serie negli equipaggiamenti più completi, collegati ora da una sottile barra trasversale a LED che illumina il logo VW. Anche la coda è stata ridisegnata e, negli equipaggiamenti top, comprenderà anche un logo illuminato in rosso. Da segnalare anche un miglioramento del 10% per il coefficiente di resistenza aerodinamica Cx, ora pari a 0,29.

Per l’abitacolo, invece, Volkswagen sottolinea come il T-Roc di nuova generazione sia in grado di abbattere “i consueti confini tra categorie grazie all’alta qualità, al design pulito e alle tecnologie innovative“. Il modello riprende ora dettagli già proposti dalle più grandi Tiguan e Tayron. La plancia è stata rivista, con una struttura chiara e un orientamento orizzontale lineare. Nella versione più completa, il SUV propone un trio di display composto da Digital Cockpit (con diagonale da 10 pollici), display dell’infotainment (fino a 12,9 pollici con l’allestimento più completo) e display head-up. Tra gli optional c’è anche l’assistente vocale IDA, con l’integrazione di ChatGPT. Come già visto su altri modelli, c’è ora una leva di comando sullo sterzo per la gestione del cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Ufficio Stampa Volkswagen

Per quanto riguarda la dotazione di serie includerà i seguenti sistemi di assistenza:

Funzione di frenata in fase di svolta con supporto antisbandata

Rilevatore distrazione e stanchezza conducente

Funzione Auto-Hold per freno di stazionamento elettronico

Sistema di ausilio al parcheggio (sensori di rilevamento ostacoli nella parte anteriore e posteriore)

Limitatore della velocità

Regolatore della velocità (predisposto per l’attivazione successiva del regolatore automatico della distanza ACC)

Assistente alla frenata d’emergenza Front Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti

Assistente di mantenimento corsia Lane Assist

Come optional o con gli allestimenti più completi, sarà possibile aggiungere al SUV anche il Park Assist, disponibile anche in versione Pro con funzione Memory, il Travel Assist, con il cambio di corsia assistito, la retrocamera, il regolatore automatico di distanza e la telecamera Area View con retrocamera inclusa.

I motori del SUV

La nuova generazione di Volkswagen T-Roc può contare su una gamma di motorizzazioni aggiornata ed elettrificata. La Casa tedesca punta sulla tecnologia Mild Hybrid a 48 V per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La gamma include il motore 1.5 eTSI (EA211) che viene proposto in due varianti, entrambe abbinate al cambio automatico DSG a 7 rapporti e alla trazione anteriore. La versione d’accesso è in grado di garantire una potenza massima di 116 CV mentre la versione più potente può spingersi fino a 150 CV. A cambiare è anche la coppia, pari a 220 Nm e 250 Nm rispettivamente. I motori benzina sono abbinati a una batteria agli ioni di litio a 48 V e a un alternatore-starter a cinghia. Questo sistema a 48 V mette a disposizione 14 kW di potenza e 56 Nm di coppia in più.

In futuro, la gamma della nuova T-Roc si aggiornerà ancora con l’arrivo di diverse novità. Volkswagen, infatti, ha confermato il lancio di due versioni Full Hybrid che andranno ad arricchire l’offerta e il livello di elettrificazione disponibile per il SUV. I sistemi Full Hybrid, si legge nel comunicato, saranno “sviluppati da zero” per il modello. Da segnalare anche l’arrivo di una variante con trazione integrale 4MOTION e con motore 2.0 TSI, proposto anche in versione Mild Hybrid. In futuro (probabilmente nel corso del 2026) ci sarà il debutto della T-Roc R, una variante sportiva del nuovo modello. Tutta la gamma sarà dotata del già citato cambio DSG a 7 rapporti.

Prezzi e disponibilità

Volkswagen ha confermato le tempistiche di lancio della T-Roc. Il nuovo modello entra subito in fase di prevendita con il lancio commerciale previsto per il prossimo mese di novembre. Al momento, non ci sono ancora i dettagli sul listino prezzi per il mercato italiano. Per quanto riguarda la Germania, invece, è già confermato che il SUV partirà da 30.845 euro. Il prezzo di partenza per l’Italia sarà in linea con quello tedesco (ma probabilmente leggermente più alto).