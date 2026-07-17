Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen Tiguan Edition 20 celebra i suoi 20 anni

Volkswagen Tiguan spegne le sue prime 20 candeline con stile, e lo fa come si conviene a un’auto che prende le cose sul serio: con una versione speciale ordinabile da subito e disponibile in Italia a partire da 45.300 euro. Si chiama Tiguan EDITION 20, e porta con sé un colore inedito, una dotazione arricchita e qualche dettaglio estetico pensato per chi vuole qualcosa di diverso dalla versione standard.

Un colore unico

Il dettaglio che salta subito all’occhio è la vernice: “Maple Red Metallic“, un rosso metallizzato sviluppato appositamente per questa edizione speciale e non disponibile su nessun altro modello della gamma Tiguan. Un colore con una profondità che cambia leggermente al variare della luce, nel pieno spirito di una tinta pensata per durare nel tempo e non stancare.

Il Maple Red Metallic viene messo ancora più in evidenza da una serie di scelte cromatiche: le cornici dei finestrini in nero lucido, le calotte degli specchietti coordinate e i vetri posteriori oscurati costruiscono attorno alla carrozzeria una cornice scura che dà al SUV un aspetto più compatto e definito. Si aggiungono le modanature del paraurti anteriore in tinta carrozzeria, la protezione del bordo di carico in nero lucido e la scritta posteriore nella stessa finitura. I cerchi in lega da 19 pollici di tipo Coventry sono di serie, mentre chi vuole può optare per i 20 pollici come optional.

Due dettagli di personalizzazione completano il quadro esteriore e spingono ulteriormente sull’esclusività dell’allestimento: un’incisione laser con la denominazione EDITION 20 sul montante B e una proiezione sul suolo quando si aprono le porte, un tocco che divide ma che, a ogni modo, non passa inosservato.

Ufficio Stampa Volkswagen

Equipaggiamenti

La EDITION 20 si basa sull’allestimento Life, a cui vengono aggiunti gli elementi estetici dell’esterno R-Line. È una combinazione che porta con sé i contenuti tecnologici standard della Tiguan di terza generazione, come l’abitacolo completamente riprogettato nel 2024, il touchscreen prominente, i sistemi di assistenza aggiornati, con in più quella serie di dettagli che trasformano una versione standard in una serie speciale.

L’interno conferma questa filosofia: i battitacco illuminati e le cuciture decorative rosse su plancia, pannelli porta, tappetini e rivestimenti dei sedili creano un filo visivo che attraversa tutta l’abitacolo in modo coerente senza diventare invadente. I sedili anteriori e posteriori hanno ricevuto una configurazione rivista con la parte centrale ridisegnata, il volante aggiunge un inserto specifico con una cornice in tinta dedicata e la scritta celebrativa, un dettaglio che in un’auto di tutti i giorni diventa un piccolo ricordo quotidiano del carattere speciale della versione.

Prezzo

In Italia la Tiguan EDITION 20 parte da 45.300 euro nella motorizzazione 1.5 eTSI mild hybrid da 150 CV, la più accessibile della gamma. Chi preferisce il diesel può optare per il 2.0 TDI da 150 CV, che parte invece da 47.400 euro. Sono disponibili tutte le motorizzazioni configurabili sulla versione Life normale, a patto che raggiungano una potenza minima di 150 CV.

Prezzi che posizionano questa edizione speciale leggermente al di sopra delle versioni standard equivalenti, ma il margine è contenuto se si considera la dotazione aggiuntiva che l’EDITION 20 porta con sé rispetto a una Life base.