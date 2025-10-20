Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il sipario sta per calare, ma Volkswagen ha deciso che la sua ammiraglia SUV non scenderà dal palco in silenzio. Il 2026 segnerà la fine della produzione della Touareg con motore a combustione, ma prima dell’addio, la Casa di Wolfsburg ha voluto scrivere un ultimo, elegante capitolo. Si chiama Touareg Final Edition, ed è molto più di una semplice edizione speciale: è un tributo a oltre vent’anni di storia, a un modello che ha saputo tenere insieme comfort, tecnologia e anima da viaggiatrice.

L’inizio di un’avventura

Tutto ha avuto inizio nel 2002, quando Volkswagen decise di alzare l’asticella, entrando nel segmento premium con due modelli ambiziosi: la berlina Phaeton e, appunto, la prima generazione della Touareg. Era un SUV di lusso, pensato per sfidare a viso aperto marchi ben più blasonati. Il risultato? Un successo globale, più di 1,2 milioni di unità vendute in 39 Paesi e una reputazione solida, costruita sul rispetto per la sostanza prima che per le apparenze.

La Touareg non ha mai cercato di stupire con forme eccentriche. La sua forza è sempre stata un design misurato, senza tempo, abbinato a contenuti tecnici da riferimento. Ogni generazione ha alzato il livello: sospensioni pneumatiche, trazione integrale 4Motion, infotainment all’avanguardia, motori potenti ma sempre raffinati. E ora, prima del passaggio definitivo all’elettrico, Volkswagen chiude la storia termica della Touareg con una versione che sa di celebrazione.

Final Edition: due anime, un solo addio

In Italia, l’ultima Touareg è declinata in due versioni: R-Line Final Edition, disponibile con il 3.0 TDI V6 da 231 o 286 CV, e Touareg R Final Edition, la più potente plug-in hybrid con 462 CV complessivi. La sostanza è la stessa, ma lo stile cambia in base al carattere.

Esternamente, entrambe adottano il pacchetto Exterior Black Style, con dettagli verniciati in nero lucido: calotte degli specchietti, cornici dei finestrini, inserti nella calandra e nei paraurti. La R-Line poggia su cerchi da 20″, la R su quelli da 21″. In entrambi i casi, la vernice metallizzata è di serie. Ma è all’interno che la Final Edition racconta il suo epilogo con stile: sedili in pelle premium “Varenna”, illuminazione ambientale con 30 tonalità e dettagli personalizzati con la dicitura “Final Edition” incisa al laser su battitacco, plancia e leva del cambio.

Tecnologia senza compromessi

Non si tratta solo di estetica. Le Final Edition portano con sé una dotazione ricchissima: head-up display, tetto panoramico apribile, chiusura elettrica delle portiere, Trailer Assist con gancio traino estraibile e, solo per la R, sospensioni pneumatiche e assetto adattivo. La R-Line, invece, offre un serbatoio maggiorato da 90 litri per le lunghe percorrenze.

Il valore dei contenuti aggiuntivi? Circa 8.600 euro per la R-Line Final Edition e 7.000 euro per la R Final Edition, rispetto alle versioni base da cui derivano. Il listino parte da 91.500 euro, un prezzo non banale, ma giustificato da ciò che rappresenta: l’ultima erede di un’epoca.

Il SUV che ha reso accessibile il lusso

La Touareg ha avuto un ruolo silenzioso ma cruciale nella trasformazione di Volkswagen. È stata la prima ad aprire le porte della tecnologia premium al pubblico più ampio, portando in dote innovazioni poi arrivate anche sulle compatte. Se oggi certi optional sono considerati “normali”, è anche grazie a lei.

Dopo il 2026, la Touareg potrebbe continuare solo in versione elettrica, forse su piattaforme condivise del Gruppo. Ma quel sound del V6 TDI, quel senso di solidità al volante, quel lusso discreto che non aveva bisogno di urlare. Tutto questo resterà un ricordo per intenditori. La “Final Edition” non è solo un nome. È un saluto consapevole, una stretta di mano a chi ha vissuto per vent’anni con un SUV che non ha mai cercato di essere di moda, ma solo di essere sé stesso. Fino all’ultimo chilometro.