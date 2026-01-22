Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Volvo Volvo EX60: l'elettrica da 810 km

Volvo allarga la gamma con una novità che sfoggia tutte le ultime tecnologie della Casa svedese. I tecnici hanno elaborato il nuovo modello a ruote alte sulla piattaforma SPA3, con una architettura a 800 V, garantendo possibilità di ricaricare ad altissima potenza. La EX60 è proposta con 3 powertrain differenti e in vari allestimenti. Il nuovo SUV di medie dimensioni promette di alzare gli standard in termini di autonomia, velocità di ricarica, performance e prezzo nel segmento di mercato dell’elettrico.

La EX60 è ideale per una famiglia di 5 persone, offrendo piacere di guida e massima sicurezza a bordo. É la risposta tangibile alla strategia globale green di Volvo Cars, nell’universo del Gruppo cinese Geely dal 2010, che mira a essere un punto di riferimento in materia di sicurezza. La Volvo EX60 presenta le seguenti dimensioni: 4.803 mm lunghezza, 1.899 mm larghezza, 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Sul piano estetico conferma il linguaggio stilistico delle sorelle minori. La EX60 viene fornita con 10 anni di garanzia sulla batteria e per la prima volta con l’AI Gemini di Google come assistente di bordo.

Tre allestimenti per ogni esigenza

La EX60 è disponibile in tre tipi di powertrain. La variante P12 AWD Electric, quella più potente, offre un’autonomia fino a 810 km, mentre quella intermedia equipaggia l’unità P10 AWD Electric per un’autonomia massima di 660 km. La variante P6 Electric a trazione posteriore garantisce un’autonomia fino a 620 km. La versione basica P6 vanta 374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e 180 km/h di top speed.

La P10 ha 510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, e schizza da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi per una velocità massima di 180 km/h. Il picco di velocità non cambia nemmeno nella versione più pepata P12 da 680 CV, 790 Nm, doppio motore, batteria da 117 kWh, ma lo 0 a 100 km/h è coperto in appena 3,9 secondi. La versione Plus include gli ADAS di ultima generazione, display dell’infotainment da 15,04 pollici, strumentazione digitale da 11 pollici, impianto audio Bose, Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA, porte USB-C, pad per la ricarica wireless degli smartphone, caricatore di bordo AC da 22 kW, supporto Plug & Charge, predisposizione ricarica bidirezionale, climatizzatore automatico a 3 zone, portellone bagagliaio con apertura e chiusura a comando elettrico, cerchi in lega da 20 pollici, tetto panoramico fisso in vetro, cruscotto rivestito in tessuto, volante a due razze in pelle sintetica, sedile posteriore reclinabile elettricamente e sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile manualmente.

La dotazione del top di gamma

La gamma Ultra offre, tra le altre cose, anche cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento, Visual Park Assist 360 gradi con vista 3D, lavafari, fari anteriori a LED con design a matrice e tecnologia di proiezione ad alta definizione, impianto audio Bowers & Wilkins, tetto panoramico in vetro elettrocromico, cerchi in lega da 21 pollici, sedili anteriori ventilati e sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie. La EX60, con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,26, parte da un prezzo di 65.350 euro per la versione P6 sino agli 81.450 euro della EX60 P12 AWD Ultra. Hakan Samuelsson, CEO di Volvo Cars, ha dichiarato: