La Volvo XC40 aggiorna profondamente il look e porta nell'abitacolo uno schermo centrale più grande, accompagnato da un'evoluzione sul fronte tecnologico

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Volvo Volvo XC40 2026: gli aggiornamenti portano nuovi fari e tecnologie

La Volvo XC40 volta nettamente pagina senza rinunciare alle forme che l’hanno resa riconoscibile. Soprattutto sul frontale i designer hanno messo mano, con una diversa interpretazione dei fari a LED Matrix “Martello di Thor”, ai quali si aggiungono gli interventi su calandra, paraurti, cofano e parafanghi anteriori.

Modifiche presenti pure nella zona posteriore, rinnovata attraverso nuovi fanali a LED, un portellone aggiornato e un paraurti rivisto. Non meno rilevanti i nuovi cerchi con finitura diamantata, disponibili nelle misure da 18, 19 e 20 pollici. Il restyling interessa così buona parte della carrozzeria, sebbene l’impostazione generale del SUV rimanga quella a cui siamo abituati.

Crescono le dimensioni dello schermo centrale

Una ventata di freschezza coinvolge l’abitacolo, dove la XC40 riceve un nuovo schermo centrale da 11,2 pollici. Oltre alle dimensioni maggiori, Volvo promette una maggiore risoluzione delle immagini e un’interazione semplificata con il sistema, riducendo il numero di tocchi necessari al raggiungimento delle funzioni maggiormente utilizzate.

A loro volta, i materiali ricevono ulteriori attenzioni. Per la prima volta sulla XC40 si possono ordinare i rivestimenti in pelle Arianne Cardamom abbinati agli inserti in legno Brown Ash, affiancati dalle alternative Black Ash e alluminio. Nell’abitacolo trova posto inoltre un nuovo caricatore wireless per lo smartphone.

Tra le novità si segnala anche Google Gemini, integrato nel sistema della Serie 40. L’assistente consente di rivolgersi all’auto usando un linguaggio naturale, invece di ricorrere a formule precise o comandi prestabiliti ogni volta che si desidera ottenere un’informazione.

Durante un viaggio può aiutare a programmare il percorso oppure individuare un luogo interessante lungo la strada. Gemini permette, fra le altre cose, di gestire i messaggi attraverso la voce, limitando la necessità di distogliere lo sguardo dalla carreggiata e utilizzare lo schermo.

Aumentano i sensori intorno alla vettura

Nemmeno sul versante della sicurezza gli operatori si sono risparmiati. Ai nuovi radar nella zona anteriore e sulle fiancate Volvo affianca una nuova telecamera frontale. Evolve pure la dotazione nella parte posteriore, con radar agli angoli e telecamere dedicate al parcheggio, un pacchetto completato da dodici sensori a ultrasuoni.

Una portiera aperta nel momento sbagliato rischia di rappresentare un problema soprattutto in città. Il Door Opening Alert prova a prevenirlo avvertendo gli occupanti se rileva l’arrivo di un veicolo o di un altro utente della strada. Nel catalogo degli optional figura invece il Pilot Assist aggiornato, ora capace di assistere il conducente durante il cambio di corsia. E ci sono delle novità nelle manovre, grazie alla telecamera a 360 gradi disponibile con visualizzazione 3D. Volvo ha lavorato inoltre sulla risposta del Pilot Assist lungo la carreggiata, cercando di rendere più fluido il modo in cui il sistema segue la strada.

La Serie 40 entrerà in produzione verso la fine dell’autunno e in alcuni mercati le prenotazioni sono già aperte, comprese quelle relative alla Black Edition, con Volvo che continuerà a intervenire sulle vetture già circolanti attraverso aggiornamenti OTA, utilizzati per introdurre nel tempo nuove funzioni software. Dotazioni e disponibilità varieranno comunque a seconda del Paese di commercializzazione, così come le tempistiche previste per l’arrivo delle vetture nelle concessionarie.