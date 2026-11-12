Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Wuling Wuling porta in Italia Y3 Max e Y8 Max

Il mercato automobilistico italiano si prepara ad accogliere un nuovo protagonista proveniente dalla Cina. Si tratta di Wuling, marchio appartenente al gruppo SAIC-GM-Wuling Automobile, che entra ufficialmente nel Belpaese grazie a Kngloo, importatore e distributore dei suoi veicoli in Europa. Il debutto commerciale prende il via con due modelli a tecnologia ibrida plug-in: Y3 Max e Y8 Max.

Veicoli differenti per impostazione e destinazione d’uso, ma accomunati dalla volontà di proporre una mobilità elettrificata capace di rispondere alle esigenze quotidiane e familiari. Il progetto italiano parte da due flagship store, a Milano e a Roma, puntando però a un ampliamento della rete distributiva, per renderla più capillare con dealer partner sul territorio nazionale.

Y3 Max, il SUV da 1.100 km di autonomia

Il primo modello destinato al mercato italiano è Wuling Y3 Max, un SUV ibrido plug-in nato per combinare versatilità e praticità, sia per la città che per lunghi viaggi. La vettura si rivolge soprattutto a giovani coppie e famiglie, vista anche la lunghezza da 459 cm, proponendo una configurazione che punta a coniugare le caratteristiche tipiche di un SUV con i vantaggi della tecnologia ibrida ricaricabile.

Tra gli elementi principali di Y3 Max vi sono i 1.100 chilometri di autonomia combinata, secondo i dati del costruttore. Un dato essenziale per chi cerca un’auto per lunghe distanze, riducendo così la dipendenza dalla rete di ricarica. La batteria LFP è da 20,5 kWh, garantendo una percorrenza in sola modalità elettrica per 140 km. Il powertrain ibrido plug-in abbina un quattro cilindri 1.5 aspirato a benzina, con ciclo Atkinson, in grado di erogare 106 CV, con un motore elettrico da 150 kW (204 CV), per una vettura a trazione anteriore.

Y8 Max, monovolume da sette posti

Accanto al SUV arriva anche la monovolume Y8 Max, modello che punta su abitabilità e modularità. La configurazione dell’abitacolo prevede sette posti distribuiti su tre file, garantendo il giusto spazio a ogni passeggero vista la lunghezza di 491 cm. La seconda fila adotta due sedili indipendenti, completi di braccioli e regolazioni manuali, mentre la terza dispone di schienali frazionati 40/60 e inclinazione regolabile.

Ufficio Stampa Wuling

Anche in questo caso la propulsione è affidata a un sistema ibrido plug-in con trazione anteriore. Il motore termico è un quattro cilindri 1.5 benzina da 102 CV abbinato a un’unità elettrica sincrona a magneti permanenti da 150 kW. La batteria è sempre da 20,5 kWh e tecnologia LFP. Scende leggermente l’autonomia in elettrico, che si stanzia sui 100 km, mentre il costruttore conferma i 1.100 km di autonomia in ciclo combinato.

La monovolume introduce anche le modalità “Riposo”, intervenendo sulla climatizzazione e illuminazione del veicolo, e “Pet”, pensato per chi ha animali domestici e vuole mantenere attiva la ventilazione anche quando ci si allontana temporaneamente.

Kngloo, il suo distributore

Il debutto dei due modelli si accompagna a una strategia commerciale che punta a costruire progressivamente una presenza stabile sul territorio nazionale, grazie alla collaborazione con Kngloo. L’importatore ha avviato l’attività attraverso due flagship tra Rho, in provincia di Milano, e Roma.

L’azienda opera già in diversi mercati europei: Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La rete attuale è superiore ai sessanta punti vendita, con l’ingresso nel mercato italiano che si inserisce in un progetto di consolidamento a livello continentale. Non si conosce al momento il prezzo di vendita di queste due novità.