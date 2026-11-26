Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Xiaomi Arriva in Europa Xiaomi

Xiaomi sbarcherà nel car market europeo nel 2027 e l’Italia rientra tra i Paesi su cui il colosso di Pechino punta di più. Ad annunciarlo è stato il presidente Lu Weibing, durante la presentazione dei conti del terzo trimestre. Il major della telefonia da anni si è lanciato nell’industria delle quattro ruote green, facendo leva su una esperienza consolidata nel business delle batterie.

Prima di arrivare nelle concessionarie, le nuove proposte di Xiaomi saranno testate in Svezia, Germania, Spagna e Italia, all’interno di sette centri prova, tra cui il Nürburgring. I tecnici verificheranno tutti gli aspetti tecnici, prima di svelare i modelli al prossimo IAA Mobility di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre 2027. Si partirà dalla Germania, anche perché a Monaco ha aperto un centro di ricerca, sviluppo e design e ben otto grandi gruppi di concessionari per la vendita e l’assistenza sono già pronti ad accogliere le vetture cinesi. Le Xiaomi sono già ordinabili negli Emirati Arabi Uniti, dove sono stati aperti i preordini.

Il problema dei dazi

Tra le vetture più interessanti proposte dal major di Pechino vi sono le sportive full electric SU7 e YU7, oltre ai SUV con range extender del sotto marchio SkyNomad N70 e N90. Xiaomi sarà soggetto a un’imposizione complessiva del 45,3%. Chi vorrà la potente berlina elettrica SU7 dovrà sborsare una cifra molto più alta dei 30.000 euro sui cui è proposta sul mercato locale nella versione base.

Lunga 4,99 metri, larga 1,96 e alta 1,46, con un passo di tre metri esatti, vanta le nuove unità elettriche V6s Plus. Le Standard e Pro equipaggiano un solo motore da 320 CV, mentre la Max adotta due motori, la trazione integrale e una potenza complessiva di 690 CV. Quest’ultima dispone di un’architettura elettrica a 897 Volt e, in base ai dati rilasciati da Xiaomi, scatta da 0 a 100 km/h in 3,08 secondi, toccando una velocità massima di 265 km/h. La batteria schizza dal 10 all’80% in 12 minuti.

La SU7 Standard equipaggia una batteria LFP da 73 kWh e dichiara 720 km di autonomia secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC. La SU7 Pro presenta un accumulatore LFP da 96,3 kWh, con una percorrenza dichiarata di 902 km. La SU7 Max, invece, dispone di una batteria da 101,7 kWh e raggiunge 835 km. Per tutte le versioni è disponibile anche il LiDAR sul tetto. Sarebbe curioso di vedere in Europa anche la SU7 Ultra, una supercar estrema da 1.548 CV che in Cina costa 529.900 yuan, pari a circa 72.700 euro.

Emozioni a ruote alte

Il SUV sportivo full electric YU7 presenta una lunghezza di 4,99 metri, con un passo di tre metri e un’aerodinamica studiata in ore e ore in galleria del vento, come dimostra il Cx di 0,245. La piattaforma è la medesima della SU7, ma in questo caso l’architettura elettrica lavora a 800 Volt. La YU7 Standard dispone di un motore sull’asse posteriore da 320 CV, associato a una batteria LFP da 96,3 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo CLTC è di 835 km.

La YU7 Pro, invece, nasconde sotto al cofano due motori che sprigionano complessivamente 496 CV. La batteria rimane quella LFP da 96,3 kWh, mentre l’autonomia dichiarata scende a 770 km. La YU7 Max tocca una potenza complessiva di 691 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 3,23 secondi. La batteria NMC da 101,7 kWh assicura, secondo la Casa, 760 km di percorrenza.

Il top di gamma è la YU7 GT da 990 cavalli che raggiunge una velocità massima di 300 km/h. Il modello ricorda il design della Purosangue ed è stato spremuto sino all’ultimo CV al Nürburgring, dove ha siglato il primato tra i SUV elettrici di serie con un tempo di 7’22″755. I prezzi? La YU7 Standard costa in Cina 34.700 euro, la YU7 Pro è offerta da circa 38.300 euro, mentre per la YU7 Max parte da circa 45.100 euro. Il prezzo indicato per la YU7 GT è 61.500 euro, ma come anticipato sono destinati a cambiare alle nostre latitudini.