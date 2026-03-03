In occasione del MWC (Mobile World Congress) di Barcellona, una delle importanti fiere dedicate ai dispositivi mobili e all’elettronica di consumo, Xiaomi ha fatto cadere i veli sulla sua nuova supercar

Getty Images Nuova Xiaomi Vision GT

Il colosso della telefonia cinese, da anni impegnata nella creazione di automobili futuristiche, ha scelto il capoluogo della Catalogna per presentare la Vision GT. Un bolide che fuoriesce direttamente dal mondo videoludico di Gran Turismo. La vettura creata da Xiaomi è già digitalmente nota per i fruitori della console Sony PlayStation che, nel simulatore di guida più popolare al mondo, la possono spingere al massimo sui tracciati.

La supercar cinese è uno dei prototipi che, negli anni, hanno impreziosito il catalogo di Gran Turismo. Nessuno si aspettava che l’azienda con sede a Pechino decidesse di crearla a grandezza naturale, ma il progetto ha scatenato la fantasia dei suoi creatori. Nel centro stile di Xiaomi non si sono posti limiti economici e hanno trasformato una fantasia virtuale in realtà.

Le caratteristiche del modello reale

Il passaggio dal mondo di Gran Turismo a quello fisico non ha deluso gli appassionati. La supercar cinese ha lasciato tutti a bocca aperta al Mobile World Congress di Barcellona per il suo design fantascientifico. Xiaomi sta riscuotendo un grande successo con modelli come la SU7 e la YU7, in grado di raggiungere performance da brividi. Grazie alla lunga esperienza nel settore delle batterie, nel 2021 è stata creata la società Xiaomi Automobile. Il colosso ha ricevuto il permesso di produrre veicoli dalla Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma nell’agosto 2023. Il lancio della SU7 sul mercato locale è avvenuto il 28 dicembre 2023.

Allo stand Xiaomi al World Mobile Congress di Barcellona la Vision GT ha anticipato il linguaggio stilistico che vedremo in futuro nella gamma. Il marchio per ora ha puntato su berline dal carattere aggressivo. In forma estremizzata il prototipo vanta una carrozzeria che nasce da un lungo lavoro in galleria del vento. Le forme sono quelle di un bolide futuristico con un abitacolo a forma di goccia. L’avantreno presenta una aerodinamica esasperata, con dei canali scolpiti per indirizzare i flussi d’aria. La filosofia di design del marchio “Sculpted by the Wind”, ovvero “scolpita dal vento” è stata rispettata. La zona posteriore è quella più interessante con una fascia luminosa sottile che avvolge completamente la carrozzeria. Immancabile una cavità con funzioni aerodinamiche e di raffreddamento nel retrotreno per tenere incollata la vettura all’asfalto.

L’abitacolo 2.0

In un futuro non troppo lontano le vetture sportive potrebbero somigliare al progetto Xiaomi. Per ora la Vision GT si guida solo nel mondo virtuale, ma il volante racing e l’impostazione avveniristica potrebbero ispirare i modelli di domani. Il concetto di “Sofa Racer” degli interni consente di trasmettere una impostazione sportiva senza dimenticare il comfort.

L’obiettivo della Casa cinese è quello di trasmettere la sensazione di essere comodamente in un divano dove si può avere un totale controllo della plancia e pannelli delle porte. I sedili avvolgono il conducente con una forma ad anello che include un sofisticato sistema di luci e sound interattivi. Il bolide nasce per interagire con il conducente comprendendo in modo predittivo lo stato emotivo e adattando l’atmosfera interna di conseguenza, grazie all’ecosistema intelligente “Human x Car x Home”. Top secret i motori, ma nel videogame sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Computer Entertainment la Vision GT raggiunge velocità supersoniche.