Xpeng lancia il suo terzo veicolo sul mercato italiano. Stavolta tocca a un SUV-coupé dall’aspetto moderno, chiamato Xpeng G6. Parliamo di un veicolo 100% elettrico, il quale presenta alcune caratteristiche di primo piano, utili per battagliare con una concorrenza sempre più numerosa all’interno di un segmento molto competitivo. La cinese, tuttavia, non si scompone e mostra gli artigli.

Dimensioni e Stile

Lo stile e le dimensioni del nuovo Xpeng G6 sono di sicura caratura. A bordo gli occupanti hanno tanto spazio sia per le gambe che per la testa, a vantaggio di un comfort eccellente. Il vano di carico del bagagliaio dispone di 571 litri e può crescere fino a 1.374 litri con l’abbattimento dei sedili posteriori. Nel dettaglio:

Lunghezza: 4,75 metri;

Larghezza: 1,92 metri;

Altezza: 1,65 metri;

Passo: 2,89 metri.

Nell’abitacolo sono stati utilizzati materiali di alta qualità, con un livello di finitura simile a quello delle P7 e G9. Il sistema di infotainment si fonda sull’ultima versione del sistema operativo Xmart OS e garantisce, di serie, tutte le funzioni di comfort e i sistemi di assistenza alla guida XPILOT. Le informazioni di guida più importanti possono essere osservate di fronte al conducente su un display da 10,2”. Tutte le altre funzionalità vengono monitorate attraverso uno schermo centrale da 14,96”ad alta risoluzione, sfruttabile tramite comandi rapidi e intuitivi che possono essere anche vocali, grazie all’assistente attivabile con la frase “Hey XPENG”. Il sistema operativo di XPENG G6 viene aggiornato in modo automatico con un sistema over-the-air (OTA) che non richiede l’obbligo di recarsi presso centri assistenza o seguire particolari procedure.

La Xpeng G6 nel dettaglio

La nuova Xpeng G6 è costruita attorno alla piattaforma EV SEPA 2.0, sviluppata in autonomia dal costruttore cinese. Questa struttura leggera sfoggia un’architettura a 800V, la stessa apprezzata anche nel SUV Xpeng G9, che consente di realizzare una ricarica ultrarapida fino a 280 kW grazie alla quale la batteria passa dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. Inoltre, la G6 sarà offerta con due pacchi batteria:

una LFP (litio ferro fosfato) da 66 kWh con un’autonomia WLTP di 435 km;

una NCM (nichel ossido di cobalto manganese) da 87,5 kWh con un’autonomia WLTP fino a 570 km.

Il SUV coupé G6 ha la trazione posteriore di serie, ma insieme alla batteria più capiente può essere declinata anche la trazione integrale. Tre le configurazioni disponibili:

RWD Standard Range : 190 kW (258 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi;

: (258 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi; RWD Long Range : 210 kW (286 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi;

: (286 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi; AWD Performance: 350 kW(476 CV) e 660 Nm, aggressiva versione con due motori elettrici che assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

Il listino prezzi

La Xpeng G6 offre tanti comfort di serie, una lunga lista, che comprende anche il tetto panoramico in vetro, il volante riscaldabile e il sedili anteriori ventilati. Due punti i di ricarica a induzione da 50W per smartphone, mentre l’impianto audio da 960W con 18 altoparlanti conta su un’ampia libreria di app per musica, video, intrattenimento e social media. Presente anche un’efficiente pompa di calore che permette di rendere migliori le prestazioni elettriche in inverno e di massimizzare l’autonomia. Il prezzo della versione base sarà inferiore a 42.700 € iva inclusa. Ulteriori informazioni sulla commercializzazione in Italia e sui prezzi saranno disponibili prossimamente.