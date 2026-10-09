XPENG sbarca al Salone di Parigi 2026 con il nuovo SUV di lusso G9L e il Physical AI Museum, presentando le ultime novità su guida autonoma e robotica

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Il Salone dell’Automobile di Parigi 2026 è in programma tra il 12 e il 18 ottobre. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche XPENG, una delle principali realtà dell’industria automotive cinese e anche azienda leader nel campo della Physical AI. La Casa parteciperà alla fiera francese con l’obiettivo di mostrare i più recenti progressi nella mobilità intelligente oltre che nella robotica e nel settore dei trasporti del futuro.

Il Salone di Parigi, infatti, è la vetrina ideale per un obiettivo di questo tipo, rappresenta uno dei più importanti palcoscenici mondiali per l’industria automotive. Per l’occasione, XPENG ha organizzato il lancio globale di G9L, il proprio luxury SUV AI top di gamma di nuova generazione, che segnerà un’importante tappa del programma di espansione della Casa sul mercato europeo. Andiamo a riepilogare tutti gli annunci.

Il programma

XPENG sarà al Salone di Parigi 2026 con uno stand da oltre 1.000 metri quadrati. Chi parteciperà all’evento potrà trovarlo nel Padiglione 6. Per l’occasione, la Casa ha confermato di aver organizzato un vero e proprio “Physical AI Museum” immersivo articolato su quattro aree: architettura tecnologica del brand, veicoli definiti dall’IA, robot umanoidi e auto volanti. In mostra ci saranno vari modelli (G9L, L03, P7+, G6, G9 e X9) ma anche tante tecnologie pensate per sostenere la conversione tra il settore automotive e quello della robotica, in un’unica piattaforma. XPENG, ricordiamo, si sta concentrando, in questo periodo, sui robot umanoidi IRON e sullo sviluppo di veicoli volanti e robotaxi, per rivoluzionare la mobilità del futuro.

L’ammiraglia

Vera protagonista dell’evento sarà, però, G9L, nuova ammiraglia della gamma, che sarà al centro di un evento di lancio il 12 ottobre e resterà in esposizione per tutta la durata della fiera parigina.

Secondo XPENG, il nuovo modello è frutto dei più recenti sviluppi dell’azienda nell’ambito dell’IA, della guida autonoma e delle tecnologie di bordo, con le caratteristiche tipiche di uno Sport Utility Vehicle di fascia premium.

L’azienda ha confermato che i prezzi ufficiali del suo nuovo SUV saranno comunicati in occasione della presentazione. G9L sarà anche il quarto modello XPENG, prodotto in Europa, a seguito del potenziamento della capacità manifatturiera nel continente.

L’espansione continua

Il 2026 rappresenta una nuova fase per XPENG che guarda al futuro con l’obiettivo di seguire una crescita costante delle vendite all’estero e diventare, sempre di più, un punto di riferimento del mercato. Nel corso del secondo trimestre del 2026, infatti, le consegne internazionali hanno superato per la prima volta quota 20.000 unità, facendo segnare un incremento dell’81% su base annua.

Nel frattempo, la Casa continua a crescere anche in altri settori, con la divisione robotica che ha completato un primo round di finanziamento da oltre 900 milioni di dollari. Nel corso del mese di settembre, inoltre, IRON, il robot umanoide avanzato polivalente di ultima generazione, è uscito dalla nuova linea di produzione, segnando un ulteriore passo in avanti per l’azienda, sempre più convinta di perseguire i suoi obiettivi per proseguire l’espansione globale.