Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa XPENG Appuntamento al Salone di Parigi per il debutto

XPENG punta a rafforzare la sua posizione in Europa. L’azienda cinese ha definito target molto ambiziosi e si prepara ad arricchire la sua gamma con diversi nuovi progetti. Tra questi c’è spazio anche per G9L, modello definito come la nuova ammiraglia tecnologica.

Il “SUV Tech Premium” (questa è la definizione data dall’azienda per la vettura) è stato appena svelato in Cina, con la pubblicazione delle prime immagini ufficiali. Nel frattempo, però, XPENG sta già preparando il debutto europeo di G9L. Andiamo a riepilogare le (poche) informazioni ufficializzate in merito al nuovo modello.

Appuntamento ad ottobre

Il nuovo G9L sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Salone dell’auto di Parigi, in programma tra il 12 e il 18 ottobre. Tutte le informazioni in merito al lancio europeo della vettura arriveranno nel corso delle prossime settimane.

L’azienda, però, punta molto sul progetto per espandere la sua presenza in Europa e, quindi, sta preparando l’arrivo nei minimi dettagli. XPENG ha confermato che, in occasione della presentazione di Parigi, è previsto anche il debutto dell’esclusiva configurazione a 6 posti destinata al mercato continentale.

La fiera francese rappresenta, quindi, un evento da non perdere, con tanti modelli pronti al lancio tra cui proprio la nuova vettura che andrà ad arricchire l’offerta della Casa cinese, i cui obiettivi sono molto ambiziosi e la cui gamma è stata appena aggiornata anche con un SUV Coupé.

G9L è stato definito come un ulteriore passo nella propria strategia di crescita internazionale, rafforzando la presenza del brand in Europa e ampliando una famiglia di veicoli sempre più orientata alla mobilità intelligente. La vettura andrà ad affiancarsi a G9 (la L nel nome del nuovo modello sta per Luxury), modello che di recente ha conquistato un nuovo record per la potenza di ricarica.

La presentazione in programma nel corso del mese di ottobre significa anche che il debutto ufficiale sul mercato non è lontano. G9L potrebbe arrivare sulle strade europee nel corso del primo trimestre del 2027. Le tempistiche reali varieranno da mercato a mercato, ma difficilmente ci saranno particolari ritardi rispetto alle attese.

I dettagli saranno svelati a Parigi

La linea di XPENG per la sua nuova ammiraglia tecnologica è chiara. La Casa ha scelto di non fornire informazioni precise in merito a G9L, rimandando il rilascio di tutti i dati in occasione della presentazione al Salone dell’auto parigino, quando saranno svelati i seguenti dettagli della versione europea:

Specifiche tecniche;

Configurazioni dedicate al mercato europeo;

Motorizzazioni;

Funzionalità del sistema Next Generation Pilot (NGP);

Tecnologie intelligenti di bordo;

Prezzi;

Tempistiche di lancio e disponibilità sul mercato europeo.

In sostanza, per scoprire i dettagli della nuova ammiraglia bisognerà attendere ancora qualche mese. Il progetto è stato sviluppato e realizzato per soddisfare i requisiti di sicurezza di Euro NCAP e sarà commercializzato in un totale di 65 mercati, Cina inclusa. Per ora, quindi, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale.