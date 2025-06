Xpeng sbarca in Italia con due nuovi SUV che promettono tanta eleganza, ma soprattutto una tecnologia di altissimo livello. Occhi puntati in particolare sull'autonomia

Ufficio Stampa Xpeng Xpeng, due nuovi modelli per l'Italia: presentati i SUV G6 e G9

Durante il mese di giugno 2025, è arrivato finalmente il debutto ufficiale in Italia della Xpeng, marchio cinese leader assoluto nel campo dei veicoli elettrici intelligenti. L’esordio arriva nello specifico con due super modelli: G6 e G9. Il primo è disponibile a partire da 43.670 euro chiavi in mano ed ha un prezzo di lancio di 39.700 euro. La G6 è un SUV coupé 100% elettrico per l’Europa, costruito su piattaforma SEPA 2.0 FUYAO, con un’autonomia che arriva sino a 570 km WLTP. L’architettura è a 800V con ricarica ultrarapida sino a 280 kW.

Dal punto di vista digitale, invece, offre un’esperienza davvero all’avanguardia con sistema operativo Xmart OS con aggiornamenti OTA, display full HD da 14,96 pollici e un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. Della vettura in questione esistono tre versioni: RWD Standard Range (435 km), RWD Long Range (570 km) e AWD Performance (550 km e 0-100 km/h in 4s).

Design elegante e dotazione premium

Xpeng è stata fondata nel 2014 ed ha la propria sede a Guangzhou in Cina, l’azienda però ha anche uffici di progettazione e sviluppo a Mountain View, in California ed è quotata alla Borsa di New York. Sia il SUV Coupé Xpeng G6 sia il grande SUV G9 sono rivolti a un pubblico molto esigente. Il G6 si posiziona nel cuore del segmento D-SUV con linee morbide e dal gusto europeo. L’abitacolo è spazioso e dallo stile essenziale. La piattaforma SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) FUYAO, il sistema operativo proprietario e il pacchetto avanzato di assistenza alla guida Xpilot offrono un’esperienza altamente tecnologica al volante della G6.

Questo SUV è offerto con due diverse configurazioni (trazione posteriore e integrale). Entrambe sono con batteria da 800V, autonomia sino a 570 km WLTP nella versione RWD Long Range. Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato e Direttore Generale ATFLOW ha dichiarato in merito a questo nuovo modello: “Xpeng G6 arriva in Italia con una proposta che non lascia spazio a compromessi: design estremamente pulito e contemporaneo, tecnologie d’avanguardia e contenuti che rappresentano il nuovo punto di riferimento valoriale nel segmento”. Delle due vetture, per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli.

I piani del marchio tra passato e futuro

Xpeng ha nei propri piani una strategia che prevede l’espansione in tutta Europa. Da diverso tempo, infatti, si ipotizza la possibilità per il colosso asiatico di aprire uno stabilimento anche in UE per aggirare la questione dazi. Anche l’Italia potrebbe diventare una ghiotta opportunità per il marchio viste le tante fabbriche ex Fiat, che ormai o non vengono utilizzate o funzionano a regime ridotto.

Naturalmente Xpang non è l’ultima arrivata in campo automobilistico, anche se è molto giovane come azienda. Già sul crepuscolo dell’anno scorso, infatti, la Casa cinese aveva affascinato tutti con la presentazione delle due berline P7+ e Mona M03. Anche in quel caso si trattava di due auto premium che puntavano tutto sull’eleganza, la tecnologia e la grande autonomia. Il costruttore asiatico, in particolare, sembra spingere tanto sul fattore batteria, vero tallone d’Achille, spesso, delle BEV. Nello specifico la Xpeng P7+ riesce a percorrere sino a 648 km, non male davvero.