Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Zeekr Zeekr 9X: il nuovo grande SUV cinese

Quasi 900 cavalli, sei posti individuali e dimensioni da autentica ammiraglia. La Zeekr 9X si prepara a entrare nel mercato italiano con l’obiettivo di conquistare uno spazio tra i grandi SUV di lusso, un segmento tradizionalmente dominato dai costruttori tedeschi e britannici. Il marchio cinese del gruppo Geely ha scelto Roma, nella cornice del museo MACRO, per presentare una vettura che abbina prestazioni elevate a una sofisticata architettura ibrida ricaricabile.

La commercializzazione italiana è prevista tra febbraio e marzo 2027, con un prezzo annunciato di 127.000 euro. Una cifra importante, accompagnata però da una dotazione particolarmente ricca e da un sistema di propulsione che privilegia l’utilizzo elettrico.

Zeekr 9X, quasi 900 CV per un SUV da tre tonnellate e mezzo

Le proporzioni raccontano immediatamente il posizionamento della 9X: oltre cinque metri di lunghezza, più di due metri di larghezza e una massa che raggiunge circa 3.500 chilogrammi. Nonostante queste dimensioni, il SUV dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in quattro secondi, grazie a una potenza combinata di 897 CV e a una coppia massima di 935 Nm.

Il sistema di propulsione comprende due motori elettrici, collocati rispettivamente sull’asse anteriore e posteriore, affiancati da un quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri. La particolarità riguarda il ruolo del propulsore termico, chiamato a intervenire quando le condizioni di utilizzo richiedono energia supplementare oppure prestazioni particolarmente elevate.

Zeekr dichiara per il motore a combustione un’efficienza termica del 46%, un valore significativo per un’unità destinata a un veicolo di queste dimensioni. L’obiettivo è offrire una guida prevalentemente elettrica senza rinunciare alla flessibilità garantita dalla presenza del motore a benzina.

Batteria da 55 kWh e fino a 179 km di autonomia elettrica

La componente elettrica è alimentata da una batteria da 55 kWh, una capacità superiore a quella di numerose ibride plug-in attualmente in commercio. L’autonomia dichiarata raggiunge 179 chilometri in modalità elettrica, mentre la percorrenza complessiva, utilizzando anche il motore termico, arriva a 737 chilometri.

Si tratta di valori comunicati per il modello presentato, che andranno valutati in relazione alle condizioni di omologazione e all’effettivo utilizzo sulle strade europee. La grande capacità dell’accumulatore permette teoricamente di affrontare numerosi spostamenti quotidiani senza ricorrere alla benzina, a condizione di effettuare ricariche regolari.

Il progetto punta quindi a distinguersi dalle ibride plug-in tradizionali, nelle quali il motore a combustione mantiene spesso un ruolo più frequente durante la marcia.

Sei posti, cinque schermi e prezzo italiano di 127.000 euro

L’abitacolo adotta una configurazione 2+2+2, con sei sedili individuali distribuiti su tre file e particolare attenzione al comfort dei passeggeri. La tecnologia comprende un quadro strumenti digitale, due schermi anteriori da 16 pollici, un head-up display con realtà aumentata da oltre 43 pollici e uno schermo scorrevole destinato agli occupanti posteriori.

Sono presenti anche sistemi avanzati di assistenza alla guida supportati da sensori LiDAR, oltre a un impianto audio con potenza dichiarata superiore a 3.800 watt. Finiture curate, materiali ricercati e una dotazione praticamente completa definiscono l’impostazione della vettura.

Lucio Tropea, General Manager di Zeekr Italia, ha indicato un vantaggio economico stimato tra il 20 e il 30% rispetto a SUV di lusso concorrenti con equipaggiamenti confrontabili. Il prezzo italiano annunciato è di 127.000 euro, mentre i primi esemplari dovrebbero arrivare tra febbraio e marzo del prossimo anno.

Zeekr prevede inoltre di introdurre in Italia, sempre nel 2027, la più piccola 8X, destinata a utilizzare la medesima architettura di propulsione. La 9X avrà presumibilmente volumi limitati, ma rappresenterà soprattutto il modello con cui il costruttore intende mostrare le proprie capacità tecnologiche nel segmento più esclusivo del mercato.