Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il panorama automobilistico italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione, segnata da una crescente e qualificata presenza di marchi asiatici che scelgono il Bel Paese come terreno fertile per la propria espansione strategica. In questo contesto di grande fermento, l’annuncio dell’ingresso ufficiale di Zeekr rappresenta un tassello fondamentale, capace di alzare l’asticella della competizione nel settore della mobilità sostenibile di fascia alta. Il debutto di questo ambizioso marchio cinese non costituisce solo un’operazione commerciale isolata, ma è il segnale di un mercato sempre più globale dove l’avanguardia tecnologica d’Oriente si fonde con le aspettative di un pubblico europeo sempre più sofisticato, allargando sensibilmente i confini dell’offerta automobilistica orientale nel nostro mercato.

C’è l’appoggio di Geely

Zeekr approda in Italia forte della solidità del colosso Geely Auto Group, di cui rappresenta l’anima premium dedicata esclusivamente alla propulsione elettrica. Per garantire un ingresso capillare e un’accoglienza all’altezza dei propri standard, il marchio ha scelto di non agire in autonomia, ma di siglare una partnership strategica con Jameel Motors Italia. Questa collaborazione è tutt’altro che casuale: Jameel Motors è un distributore che vanta un’esperienza ottuagenaria nel settore, un bagaglio storico e professionale che sarà messo interamente al servizio della commercializzazione e dell’assistenza post-vendita dell’intera gamma sul territorio nazionale. L’obiettivo è quello di costruire una presenza che non sia solo immediata, ma solida e duratura, capace di competere ai massimi livelli nel segmento premium.

Nonostante le radici asiatiche del gruppo d’appartenenza, Zeekr punta con decisione su una propria identità europea. Le vetture che vedremo presto sulle nostre strade sono state infatti ideate presso il Global Design Centre di Göteborg, in Svezia, dove il gusto estetico del Vecchio Continente viene integrato con le più moderne esigenze funzionali. Sotto il profilo tecnico, l’innovazione è garantita dalla Sustainable Experience Architecture (SEA), la piattaforma modulare sviluppata da Geely specificamente per ottimizzare le prestazioni, l’abitabilità e la sicurezza nel segmento elettrico, costituendo la base tecnologica di ogni modello del brand.

Le auto che arriveranno da noi

L’offerta iniziale per il mercato italiano è stata pensata per essere ampia e diversificata, puntando a coprire diversi segmenti attraverso quattro modelli distinti. La proposta include la Zeekr 001, una shooting brake dalle alte prestazioni pensata per chi non vuole rinunciare al dinamismo, e la Zeekr X, un SUV compatto destinato principalmente all’ambito urbano e alla mobilità quotidiana. A queste si affiancano il SUV di medie dimensioni Zeekr 7X e la nuovissima Zeekr 7GT, che rappresenta l’ultima novità tecnologica presentata dal marchio.

Il calendario operativo per il debutto è già stato definito con precisione: gli ordini sono ufficialmente aperti. Tuttavia, per poter ammirare le vetture dal vivo e vederle circolare sulle strade italiane, occorrerà attendere la primavera di quest’anno. In quel periodo sono infatti previste le prime consegne ai clienti e l’inaugurazione ufficiale di una rete nazionale di showroom e centri assistenza di alto profilo. La strategia di Zeekr e Jameel Motors punta, infatti, su un modello di distribuzione efficiente, dove l’innovazione del prodotto si sposa con un’assistenza d’eccellenza, elemento considerato indispensabile per garantire il successo a lungo termine in un mercato competitivo come quello italiano.