Quale auto comprare? Virgilio Motori introduce la ricerca conversazionale

L’evoluzione nel settore automotive passa attraverso la capacità di semplificare scelte d’acquisto sempre più complesse.
In questo scenario, Virgilio Motori, nella sezione dedicata alle Guide all’Acquisto, ha introdotto un’innovativa funzionalità di ricerca conversazionale basata sull’intelligenza artificiale.
L’obiettivo del nuovo strumento è superare la rigidità dei tradizionali configuratori online. Virgilio Motori mette così al centro le reali necessità quotidiane del guidatore e, attraverso un’interfaccia diretta e intuitiva, il lettore può esprimere le proprie preferenze nello stesso modo in cui si rivolgerebbe a un consulente in concessionaria, ponendo quesiti discorsivi legati al budget, allo spazio a bordo o al tipo di utilizzo prevalente.
Sinergia tra dati aggiornati e contenuti
Il vero valore aggiunto di questa tecnologia risiede poi nella sinergia perfetta tra i dati e i contenuti redazionali.
L’algoritmo lavora infatti incrociando in tempo reale i dati del listino (completi e costantemente aggiornati) di tutte le auto nuove presenti sul mercato italiano con l’ampio archivio di contenuti editoriali.
In questo modo, l’utente non riceve soltanto una semplice lista di prezzi e modelli disponibili sul mercato, ma viene accompagnato da analisi dettagliate sui singoli modelli firmate dagli esperti di Virgilio Motori.