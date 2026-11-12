Virgilio Motori al Salone Auto Torino 2026: tre giorni di novità, interviste e passione per i motori

Virgilio Motori è stato media partner ufficiale del Salone Auto Torino 2026: tre giorni tra interviste, attività per il pubblico e la nuova Suzuki e-VITARA.

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Virgilio Motori

Dall’11 al 13 settembre 2026, Torino è diventata il cuore pulsante della passione per i motori e Virgilio Motori non poteva mancare in veste di media partner ufficiale del Salone dell’Auto di Torino 2026.

Presso uno stand in Piazza Castello completamente personalizzato i visitatori hanno potuto ammirare da vicino una delle novità più attese del mercato: la nuovissima Suzuki e-VITARA 4WD, esposta in esclusiva grazie alla preziosa collaborazione con Suzuki Italia.

Tre giorni tra passione per i motori e interviste

Sono stati tre giorni ad alto tasso di emozione. Lo stand di Virgilio Motori ha attirato appassionati e curiosi di tutte le età grazie a un ricco palinsesto di attività. Tra queste i ”Quiz sulla Patente”, per mettere alla prova le conoscenze del pubblico sul codice della strada in modo dinamico e divertente, e alcune interviste esclusive della nostra Serena Cappelletti con i principali leader ed esperti del settore automotive.

Il grande successo di pubblico e la partecipazione registrata in Piazza Castello confermano ancora una volta la centralità di Virgilio Motori nel panorama editoriale italiano dedicato alla mobilità.