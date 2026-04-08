Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Anche un'italiana nella top ten delle migliori strade del mondo

Esiste un’emozione particolare, quasi ancestrale, che scatta nel momento in cui le dita stringono il volante e lo sguardo si perde oltre il parabrezza, verso una strada che sembra non finire mai. Per molti, il viaggio non è un semplice spostamento, ma un’esperienza sensoriale dove il confine tra asfalto e cielo si fa sottile. Ci sono percorsi nel mondo che sono diventati leggenda, celebrati da film e canzoni, sentieri scavati nella roccia o distesi lungo oceani sconfinati che promettono una libertà assoluta.

Spesso pensiamo a mete esotiche e lontane, ma la verità è che uno di questi paradisi terrestri, inserito tra le eccellenze assolute per chi ama il “road trip” perfetto, batte proprio nel cuore del nostro Paese. Non è solo una questione di paesaggi che tolgono il fiato, ma di una combinazione magica e scientifica che rende la guida un piacere puro.

La variabile meteorologica

Secondo un recente e innovativo studio realizzato da Autotrader in collaborazione con il noto meteorologo Jim R N Dale, la bellezza di una strada non si misura solo in chilometri o panorami. Esiste un fattore determinante che spesso sottovalutiamo: le condizioni climatiche. Esistono luoghi dove guidare è semplicemente più piacevole perché il meteo è quasi sempre perfetto. Ed è qui che l’Italia si riprende la scena con prepotenza.

La strada in questione è la Costiera Amalfitana, un nastro di asfalto che si snoda tra il blu cobalto del mare e il verde verticale dei monti Lattari. In questa classifica globale delle strade più piacevoli al mondo, la Costiera si piazza orgogliosamente al quarto posto, ottenendo un punteggio di 81 su 100.

Costiera Amalfitana: una certezza

Cosa rende questo percorso così speciale agli occhi degli esperti? Il segreto risiede nel suo clima mediterraneo, capace di offrire un’esperienza di guida unica: le temperature sono costantemente piacevoli, il cielo è spesso terso e le giornate sono inondate da una luce che esalta i colori dei borghi a picco sul mare. Sebbene i famosi tornanti e le carreggiate strette richiedano una mano ferma e attenzione costante, proprio questa complessità rende il viaggio coinvolgente per chi vede l’auto come un’estensione della propria voglia di esplorare.

Secondo lo studio, il vero valore aggiunto della Costiera è la visibilità: più l’aria è limpida, più la guida diventa sicura, rilassante e capace di curare lo stress della quotidianità. Per vivere questo sogno al massimo, il consiglio degli esperti è di mettersi in viaggio durante la primavera o l’inizio dell’estate, quando le condizioni sono letteralmente impeccabili.

Uno sguardo al resto del mondo

Se l’Italia brilla per il suo equilibrio tra sfida e bellezza, il resto del mondo offre scenari altrettanto spettacolari dove il clima sembra essere stato disegnato da un ingegnere della felicità. In cima alla classifica mondiale troviamo la Garden Route in Sudafrica: trecento chilometri di costa dove il vento è quasi assente, la visibilità è sempre ottima e le temperature rimangono miti per gran parte dell’anno.

Subito dopo il podio è occupato dalle icone americane per eccellenza. La Route 66 e la Pacific Coast Highway si confermano mete leggendarie dove il clima secco e le infinite giornate di sole rendono ogni sosta una cartolina indimenticabile. Ma la classifica delle dieci migliori strade al mondo secondo il “Weather Score” è un vero atlante del desiderio per ogni viaggiatore:

Garden Route (Sudafrica) – 90,6 punti Route 66 (USA) – 87,3 punti Pacific Coast Highway (USA) – 86,1 punti Costiera Amalfitana (Italia) – 81 punti Costa Brava Coastal Roads (Spagna) – 76,3 punti Great Ocean Road (Australia) – 71,4 punti Icefields Parkway (Canada) – 69,5 punti Loire Valley Drives (Francia) – 67,3 punti Kahekili Highway (USA) – 57,2 punti Norwegian Atlantic Road (Norvegia) – 39,1 punti

Che si scelga il freddo fascino della Norvegia o il sole cocente della California, questo studio ci ricorda che la strada migliore non è quella che ci porta più velocemente a destinazione, ma quella che ci permette di godere di ogni singolo respiro del viaggio, preferibilmente sotto un cielo limpido e con il finestrino abbassato. E sapere che una delle esperienze più alte del mondo si trova proprio a pochi chilometri da casa nostra, rende la voglia di partire ancora più irresistibile.