Ufficio Stampa Toyota Nessun problema meccanico per la Toyota Corolla: ha percorso 2 milioni di km

Quando si compra un’auto si effettua un investimento importante, a maggior ragione oggi che il caro vita è alle stelle. Per questo motivo si punta su vetture affidabili, che possano garantire al proprietario tanti km senza avere problemi. La storia di Graeme Hebley, che arriva dalla Nuova Zelanda, sfida tutte le leggi dell’automotive. Quest’uomo infatti nel 2000 decise di acquistare una Toyota Corolla del 1993 e ancora oggi, 25 anni dopo, è in suo possesso. La cosa straordinaria però è che questo veicolo ha percorso ben 2 milioni di chilometri e conserva ancora motore e trasmissione originali.

Un’auto che è diventata a tutti gli effetti una leggenda su ruote. Complessivamente questa Toyota Corolla è in vita da ben 33 anni. L’uomo residente nella splendida Nuova Zelanda, terra che negli anni ha fatto da sfondo a innumerevoli film come ad esempio la trilogia de Il Signore degli Anelli, ha percorso ogni giorno con la propria vettura la tratta tra Wellington e New Plymouth. Una strada che in totale gli ha permesso di accumulare sul contachilometri circa 5.000 chilometri a settimana. Una cifra che naturalmente moltiplicata per tutti questi anni ha poi portato a totalizzare 2 milioni di chilometri percorsi.

Il segreto di quest’auto

La Toyota Corolla era stata importata dal Regno Unito ed è stata oggetto in ogni caso di attenta manutenzione negli anni. All’acquisto aveva già all’attivo 80.000 chilometri. L’auto è stata revisionata ogni 2 settimane negli ultimi 22 anni. Certo questa cosa può sembrare un’esagerazione, ma visto il tragitto che Hebley percorreva ogni giorno, metteva insieme praticamente 10.000 chilometri tra una revisione e l’altra.

Tutta questa costante attenzione nei confronti della propria vettura gli ha permesso di allungarle la vita. Al momento tutti i componenti meccanici principali sono ancora quelli originali, con l’eccezione della cinghia di distribuzione che è stata sostituita quasi una ventina di volte. Il meccanico dell’officina che si prende cura dell’auto in questione ha confermato che il motore e la trasmissione non sono mai stati sostituiti. Insomma un vero e proprio record per quest’uomo che ha dimostrato con i fatti la grande affidabilità di Toyota. Di recente in America è stato stilato uno studio da parte di J.D. Power delle vetture nuove che danno meno problemi. In quel frangente manco a dirlo a vincere è stata Lexus, che non a caso è un’azienda di proprietà del brand giapponese.

L’auto dei record

Questa storia inoltre non fa altro che foraggiare ancora di più il mito della Corolla. Un’auto leggendaria, che ha visto la luce nella sua primissima versione addirittura nel 1966. Questa vettura conserva già diversi record. Ad esempio, dal 1997, è considerata l’auto più venduta di tutti i tempi e la prima in assoluta ad essere riuscita a superare il traguardo delle 30 milioni di unità prodotte. Secondo una stima approssimativa al 2021 Toyota aveva venduto 50 milioni di esemplari in tutto il mondo. Per un periodo che va dal 2007 al 2019, la Corolla è stata commercializzata in molti Paesi e in Europa con il nome di Toyota Auris. All’interno della Casa giapponese, il telaio della Corolla viene identificato con la lettera E.