Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock I trucchi da seguire

Per tenere in ordine l’interno della propria auto è necessario effettuare una manutenzione costante, con piccoli accorgimenti e tanta attenzione. Uno dei problemi più noti e diffusi con cui gli automobilisti devono fare i conti è rappresentato dall’accumulo di polvere sul cruscotto. Si tratta di una questione che può riguardare tutti i veicoli e a cui è possibile porre rimedio adottando una serie di trucchi, alla portata di tutti. Non servono interventi costosi o lunghe sessioni di fatica: bastano poche ma mirate abitudini per fare la differenza. Andiamo a scoprire cosa fare per non dover più preoccuparsi della polvere sulla plancia del proprio veicolo.

La causa del problema

Gli accumuli di polvere all’interno della propria auto, in particolare sul cruscotto, sono legati a una combinazione di diversi fattori che, in misura variabile, possono incidere sull’intensità di questo fenomeno. L’elettricità statica, ma anche le condizioni della strada e dell’area di parcheggio, possono aumentare la presenza di polvere sulla plancia che può essere legata anche ad alcuni comportamenti tenuti durante la guida (come lasciare aperti i finestrini) e a una scarsa manutenzione.

I trucchi per dire addio alla polvere

A disposizione degli automobilisti ci sono diversi trucchi che possono aiutare a contrastare gli accumuli di polvere. Per prima cosa è necessario ricorrere a prodotti specifici per contrastare le cariche statiche. Un semplice spray antistatico, ad esempio, può rivelarsi un alleato fondamentale per contrastare il problema. In alternativa, è possibile utilizzare un panno antistatico.

Questi prodotti sono reperibili abbastanza facilmente, anche tramite store online, e non sarà difficile acquistarli e tenerli in auto per poter effettuare una necessaria manutenzione ordinaria, evitando gli accumuli di polvere all’interno dell’abitacolo.

Un altro elemento da considerare è quello dei filtri dell’aria che spesso vengono trascurati. Il loro compito, infatti, è quello di tenere pulito l’abitacolo, evitando l’ingresso di polveri dall’esterno. Dopo un po’ di tempo, però, i filtri hanno bisogno di una pulizia. Si tratta di un’operazione necessaria per massimizzare la loro efficienza d’uso.

Un’abitudine che contribuisce in modo determinante all’accumulo di sporcizia sul cruscotto è la guida con i finestrini abbassati. Soprattutto nei centri urbani o su strade sterrate, l’aria esterna trasporta grandi quantità di particolato che si deposita rapidamente sulle plastiche interne.

Per mantenere l’abitacolo pulito più a lungo, è preferibile viaggiare con i finestrini chiusi, affidandosi all’impianto di climatizzazione e attivando, quando necessario, la funzione di ricircolo dell’aria, specialmente in galleria o nel traffico intenso.

Da non sottovalutare l’importanza di una manutenzione costante. Tappetini, sedili in tessuto e moquette trattengono polvere, terra e detriti, che tendono a sollevarsi a ogni movimento dei passeggeri per poi depositarsi in alto, sulle superfici plastiche.

Passare l’aspirapolvere con regolarità su tutte le tappezzerie dell’auto permette di ridurre drasticamente la quantità di particelle in circolo nell’abitacolo. In questo modo, è possibile massimizzare l’efficacia di altri trucchi visti in precedenza.