Un'indagine di carVertical conferma che il mese di ottobre è uno dei preferiti dagli italiani per l'acquisto di un'auto usata

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

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carVertical

Il mercato delle auto usate è sempre ricco di opzioni per gli automobilisti alla ricerca di un nuovo modello in grado di soddisfare le proprie esigenze, in relazione a quello che è il budget disponibile. La scelta dell’acquisto di un veicolo usato, però, non è solo legata al modello giusto o al prezzo più conveniente.

C’è un terzo fattore da considerare: il momento in cui si decide di acquistare può influenzare l’esperienza complessiva. La conferma arriva da carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, che ha sottolineato come il mese di ottobre sia tra i più attivi per il mercato delle auto usate in Italia dopo che, invece, il mese di agosto è solitamente uno dei più “tranquilli”.

L’autunno, quindi, potrebbe essere il periodo ideale per poter trovare l’occasione giusta sul mercato dell’usato e completare l’acquisto di una nuova vettura, in ottime condizioni e con un prezzo accessibile. Ecco i dettagli emersi dall’indagine di carVertical che si basa sul numero di verifiche di un modello di seconda mano effettuate dagli utenti.

Il momento giusto per acquistare una nuova auto?

Secondo carVertical, il mese di ottobre è un periodo particolarmente “attivo” per il mercato dell’usato in Italia, con il 9,3% delle verifiche annuali effettuate dagli utenti italiani che, lo scorso anno, è stato registrato proprio a ottobre. Anche il successivo mese di novembre risulta seguire lo stesso trend, con il 9,1% delle ricerche. Il picco delle ricerche, invece, viene evidenziato a gennaio con il 9,7%.

Matas Buzelis, esperto del mercato automobilistico di carVertical, ha sottolineato:

“Quando aumenta il numero di persone alla ricerca di un’auto, i veicoli più interessanti possono essere venduti più rapidamente. Per questo è importante arrivare alla fase di ricerca preparati, confrontare più alternative e verificare attentamente la storia e le condizioni di ogni veicolo prima di prendere una decisione.”

A evidenziare questo particolare trend del mercato è Mihai Savin, Trade-in Manager di Tomasi Auto, che ha dichiarato:

“Secondo la nostra esperienza, il periodo più dinamico per l’acquisto di automobili tende a iniziare dalla fine di settembre e a mantenersi forte durante i mesi invernali, in particolare tra ottobre e febbraio. Allo stesso tempo, durante il resto dell’anno non registriamo normalmente cali drastici della domanda. Nel complesso, osserviamo quindi una distribuzione degli acquisti sempre più uniforme nel corso dell’anno, pur restando alcuni periodi più dinamici di altri.”

Secondo i dati del 2025 di carVertical, il mercato automobilistico italiano ha registrato il suo momento di maggiore flessione ad agosto, con solo il 6,2% delle verifiche sui veicoli, seguito a ruota da giugno e aprile.

Curiosamente, il mercato delle auto usate in Italia ha evidenziato un evidente rallentamento ad agosto, pur mantenendosi su volumi elevati. Questo dato, che tiene conto degli effettivi passaggi di proprietà, conferma quanto evidenziato dai numeri riportati da carVertical.

Per gli acquirenti, questi periodi di calma rappresentano un’ottima opportunità: la ridotta concorrenza permette di valutare con più attenzione le alternative disponibili e garantisce un maggiore margine di trattativa sui prezzi.

Queste dinamiche stagionali variano a seconda del Paese europeo analizzato: se da un lato la Francia condivide con l’Italia lo stesso calo nel mese di agosto, dall’altro mercati come quello croato vedono il loro periodo più tranquillo spostarsi a dicembre.

Come valutare un’auto usata?

In conclusione, segnaliamo anche un elenco di raccomandazioni di carVertical che potrebbe essere utile a chi è alla ricerca di un nuovo usato da acquistare:

Controllare lo storico del veicolo : utilizzare report specifici per verificare i chilometri reali e l’assenza di incidenti gravi;

: utilizzare report specifici per verificare i chilometri reali e l’assenza di incidenti gravi; Manutenzione e stato d’uso : ispezionare l’auto e richiedere la documentazione di tutti i tagliandi e le riparazioni passate;

: ispezionare l’auto e richiedere la documentazione di tutti i tagliandi e le riparazioni passate; Non dimenticare il test su strada : fare un test drive completo per testare freni, sterzo ed elettronica, prestando attenzione a rumori o spie anomale;

: fare un test drive completo per testare freni, sterzo ed elettronica, prestando attenzione a rumori o spie anomale; Controllo meccanico : affidarsi a un’officina indipendente per un’ispezione tecnica che scovi eventuali danni strutturali o difetti nascosti;

: affidarsi a un’officina indipendente per un’ispezione tecnica che scovi eventuali danni strutturali o difetti nascosti; Analizzare il prezzo: confrontare l’offerta con annunci simili online per assicurarsi di pagare il reale valore di mercato.

Sul tema vi rimandiamo anche a un interessante approfondimento sulle cose da controllare prima di acquistare un’auto usata, per evitare fregature e essere sicuri di fare un vero affare.